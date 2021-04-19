طريقة عمل قشطة القطايف الرمضانية وطريقة عمل القشطة الكذابة في البيت زي المحلات

طريقة عمل قشطة القطايف الرمضانية القطايف من الحلويات المشهورة في بلاد الشام، ويفضل العديد تناولها في شهر رمضان الكريم أي أنها من الأطباق الرئيسية في رمضان فلا يخلو أي بيت منها نظراً لأنها من الحلويات سهلة التحضير، وفي هذا المقال سنذكر لكم أسهل الخطوات لعمل قشطة القطايف.

طريقة عمل قشطة القطايف الرمضانية

القشطة التي تستخدم في القطايف تعتبر من أفضل أنواع الحشوات التي يفضل في تناولها الكثير من الأشخاص، حيث يمكننا صنع القشطة يدوياً في المنزل بدلاً من شرائها في المتاجر في علب.

والقشطة يتم استخدامها في العديد من الحلويات الغربية والعربية ومن أهمها الكنافة والقطايف وليالي لبنان والبسبوسة وتستخدم أيضاً في عجينة البف باستري وعجينة الجلاش، وسنذكر لك عزيزي الآن أسهل طريقة لعمل قشطة القطايف:

عدد 3 كوب من الحليب السائل.

3 ملاعق كبيرة من السكر.

5 ملاعق من النشا.

ملعقة واحدة صغيرة من النشا.

ماء ورد.

ماء زهر.

فانيلا.

مقادير قشطة القطايف الرمضانية

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خطوات التحضير

إحضار وعاء عميق ويوضع فيه الحليب على النار على درجة حرارة منخفضة.

بعد أن يصبح الحليب ساخناً فيتم وضع السكر وماء الورد والفانيلا وماء الزهر فوق الحليب، ويتم تحريك الحليب لكي يذوب السكر جيداً.

استمرِي في تذويب الحليب من خلال تحريكه، طوال فترة غليان الحليب يتم وضع مقدار من النشا في كمية قليلة من الماء ونصبه فوق الحليب بشكل مدرج ويجب الاستمرار في التحريك لكي لا يتكتل الحليب.

يبقى الخليط على نار منخفضة، لكي تتماسك المكونات.

يتم ترك القشطة بالجانب لتبرد تماماً، بعد أن تبرد القشطة يتم حشوها داخل القطايف وتزين بالفستق الحلبي المبروش.

طريقة عمل القشطة الكذابة

المقادير

عدد 3 أكواب من الحليب السائل.

3/4 كوب من السميد الناعم.

1/2 كوب من السكر.

1/2 ملعقة صغير من المستكة المطحونة.

خطوات التحضير

يتم إحضار وعاء ويسكب فيه السكر والسميد والحليب.

يوضع المزيج على نار هادئة حتى ينضح السميد، ويتشرب الحليب وتسمك القشطة.

وفي نهاية المقال نكون قدمنا لكم طريقة تحضير قشطة القطايف، وفي حالة وجود أي استفسار لا داعي للتردد في وضع تعليق وسنقوم بالرد عليكم في أقرب وقت ممكن.