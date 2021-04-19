أسرع وصفة لتبييض الوجه وإزالة حب الشباب لبشرة مشرقة بدون مكياج، نظراً لاقتراب فصل الصيف فإن البشرة تتعرض للكثير من العوامل التي تؤثر علي جمال الوجه، حيث أن ارتفاع درجة الحرارة وأشعة الشمس الضارة تتسبب في ظهور البقع والتصبغات، مما تمنحك بشرة غير موحدة وتجعلها عرضة للحبوب وهذا قد يشعرك بإزعاج شديد، مما يجعلك تبحثين عن أسرع الطرق للتخلص من مشكلة اسمرار البشرة، ومنها شراء كريمات التفتيح ولكن نتيجتها ليست دائمة بل تحتاج إلي وقت كثير حتي يظهر مفعولها، ولهذا ننصح دائماً بالمواد الطبيعية الآمنة علي البشرة وكذلك تمنحك تبييض فوري من أول استعمال.

وصفة سريعة لتبييض البشرة والتخلص من الحبوب لوجه أبيض كالثلج

تعد البشرة هي سر جمال المرأة ولذلك تعتني بها بصفة مستمرة حتي تظل محتفظة بمظهرها الرائع، ولذلك تستخدم كل الطرق الممكنة للحصول علي بشرة بيضاء مثل الثلج، مثل واقي الشمس أو كريم الليل والنهار ولكن هذه الوسائل تمنع البشرة فقط من الاسمرار ولا تعطيك النتيجة المطلوبة، ولهذا سوف أقدم لكي وصفة جبارة وسريعة لبشرة بيضاء وخالية من أي عيوب في أسرع وقت.

وصفة النشا وزيت الزيتون لتبييض الوجه وإزالة حب الشباب في دقائق

النشا يعمل علي تفتيح لون البشرة وتبييضها كما يزيل البقع والتصبغات الداكنة، ويساعد في تقليل ظهور حب الشباب وينظف البشرة ويمنحها حيوية ولمعان، وزيت الزيتون يساهم في تبييض الوجه من خلال التخلص من حروق أشعة الشمس ويمنع ظهور الحبوب لاحتوائه علي أحماض دهنية.

ملعقة كبيرة من النشا.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من الفازلين.

ملعقة كبيرة من ماء الورد.

2 ملعقة صغيرة من عصير الليمون.

قومي بمزج المكونات في وعاء صغير حتي تحصلي علي قوام كريمي، ثم توضع علي الوجه لمدة 10 دقائق.

يغسل الوجه بالماء البارد وتستخدم هذه الوصفة يومياً قبل النوم، لتحصلي علي وجه مضيء وناعم.

مكونات وصفة تبييض الوجه والتخلص من الحبوبطريقة تحضير الوصفة وكيفية الاستخدام لوجه مثل القمر