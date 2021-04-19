بدون ماكنة أسرار الزبادي الكريمي الاصلي في البيت احلي من الجاهز

بدون ماكنة أسرار الزبادي الكريمي الاصلي فلا نستغنى عنها خلال شهر رمضان المبارك فهي من أهم الأطعمة الهامة للغاية للصحة، لما يوجد بها من فطر وبكتيريا نافعة تساعد على سهولة الهضم ويريح المعدة ويمنع التقلصات وانتفاخات المعدة عند تناول الطعام، كما أنه من الأطباق المفضلة لدى الكثير من الفئات سواء كبار أو صغار، وتهتم بشرائها بشكل دائم من محلات بيع السلع الغذائية، ولكن نحن اليوم حرصنا أن نوفر خطوات تمكنك من اعملي الزبادي في5دقائق بس من غير ماكينه باسهل طريقه ناجحة ومتماسكة مثل وأفضل من الخارج بكثير يجب عليك أن تجربيها بنفسك.

إليكم الآن أفضل طريقة سهلة وبسيطة تمكنك من القيام بعمل الزبادي بدقائق معدودة دون الحاجة لماكينة وتمنحك طعم وقوام مثل أشهر المحلات ماذا تنتظري بعد الآن اعملي الزبادي في5دقائق بس من غير ماكينه باسهل طريقه:

2 لتر من اللبن الطازج.

3 ملاعق من الزبادي.