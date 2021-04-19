بدون ماكنة أسرار الزبادي الكريمي الاصلي في البيت احلي من الجاهز

بدون ماكنة أسرار الزبادي الكريمي الاصلي فلا نستغنى عنها خلال شهر رمضان المبارك فهي من أهم الأطعمة الهامة للغاية للصحة، لما يوجد بها من فطر وبكتيريا نافعة تساعد على سهولة الهضم ويريح المعدة ويمنع التقلصات وانتفاخات المعدة عند تناول الطعام، كما أنه من الأطباق المفضلة لدى الكثير من الفئات سواء كبار أو صغار، وتهتم بشرائها بشكل دائم من محلات بيع السلع الغذائية، ولكن نحن اليوم حرصنا أن نوفر خطوات تمكنك من اعملي الزبادي في5دقائق بس من غير ماكينه باسهل طريقه ناجحة ومتماسكة مثل وأفضل من الخارج بكثير يجب عليك أن تجربيها بنفسك.بدون ماكنة أسرار الزبادي الكريمي الاصلي
إليكم الآن أفضل طريقة سهلة وبسيطة تمكنك من القيام بعمل الزبادي بدقائق معدودة دون الحاجة لماكينة وتمنحك طعم وقوام مثل أشهر المحلات ماذا تنتظري بعد الآن اعملي الزبادي في5دقائق بس من غير ماكينه باسهل طريقه:المكونات:
- 2 لتر من اللبن الطازج.
- 3 ملاعق من الزبادي.
- نقوم بوضع الحليب بإناء على النار ويترك حتى تمام الغليان لعدة مرات.
- من ثم نرفع الحليب من على النار ويترك جانباً حتى أن يبرد ويصبح دافئ وليس فاتر مثل دمعة العين.
- من ثم نقوم بإضافة الزبادي واحدة تلو الأخرى، مع مراعاة التقليب السريع المستمر دون توقف لعدة دقائق حتى تحصلين على القوام المطلوب.
- من ثم نقوم بسكب خليط الزبادي بأواني صغيرة الحجم مناسبة لوضع الزبادي بها.
- حتى تضمني نجاح الزبادي، احرصي على وضعها لمدة لا تقل عن 7 ساعات بالفرن الدافئ السابق تسخينه لعدة دقائق ويتم إغلاقه فور وضع الزبادي به.
- تترك الزبادي بالفرن لمدة لا تقل عن سبع ساعات ومن ثم توضع بالثلاجة حتى تتماسك قليلاً ويتم تناولها على السحور أو الإفطار كما ترغبين وبألف هنا وشفا.
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بدون ماكنة أسرار الزبادي الكريمي الاصلي فلا نستغنى عنها خلال شهر رمضان المبارك فهي من أهم الأطعمة الهامة للغاية للصحة، لما يوجد بها من فطر وبكتيريا نافعة تساعد على سهولة الهضم ويريح المعدة ويمنع التقلصات وانتفاخات المعدة عند تناول الطعام، كما أنه من الأطباق المفضلة لدى الكثير من الفئات سواء كبار أو صغار، وتهتم بشرائها بشكل دائم من محلات بيع السلع الغذائية، ولكن نحن اليوم حرصنا أن نوفر خطوات تمكنك من اعملي الزبادي في5دقائق بس من غير ماكينه باسهل طريقه ناجحة ومتماسكة مثل وأفضل من الخارج بكثير يجب عليك أن تجربيها بنفسك.بدون ماكنة أسرار الزبادي الكريمي الاصلي
إليكم الآن أفضل طريقة سهلة وبسيطة تمكنك من القيام بعمل الزبادي بدقائق معدودة دون الحاجة لماكينة وتمنحك طعم وقوام مثل أشهر المحلات ماذا تنتظري بعد الآن اعملي الزبادي في5دقائق بس من غير ماكينه باسهل طريقه:المكونات:
- 2 لتر من اللبن الطازج.
- 3 ملاعق من الزبادي.
- نقوم بوضع الحليب بإناء على النار ويترك حتى تمام الغليان لعدة مرات.
- من ثم نرفع الحليب من على النار ويترك جانباً حتى أن يبرد ويصبح دافئ وليس فاتر مثل دمعة العين.
- من ثم نقوم بإضافة الزبادي واحدة تلو الأخرى، مع مراعاة التقليب السريع المستمر دون توقف لعدة دقائق حتى تحصلين على القوام المطلوب.
- من ثم نقوم بسكب خليط الزبادي بأواني صغيرة الحجم مناسبة لوضع الزبادي بها.
- حتى تضمني نجاح الزبادي، احرصي على وضعها لمدة لا تقل عن 7 ساعات بالفرن الدافئ السابق تسخينه لعدة دقائق ويتم إغلاقه فور وضع الزبادي به.
- تترك الزبادي بالفرن لمدة لا تقل عن سبع ساعات ومن ثم توضع بالثلاجة حتى تتماسك قليلاً ويتم تناولها على السحور أو الإفطار كما ترغبين وبألف هنا وشفا.
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