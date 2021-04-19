طريقة عمل بلح الشام التركي المقرمشة في المنزل زي الجاهز وأحلي

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بلح الشام التركي ، يعتبر من الحلويات الشامية المشهورة في العالم ويحبها الكبار والصغار، يعتبر من الحلويات التي لها مذاق ورائحة شهية، ويعتبر من الحلويات اللذيذة المقرمشة التي يقوموا الناس بعملها في شهر رمضان المبارك، وتختلف طريقة تحضيرها من بلد إلى آخر، ومشهور بدرجة كبيرة في بلاد الشام والمغرب، تبحث الأمهات عن طرق مختلفة لعمله، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل بلح الشام التركي خطوة بخطوة في المنزل بكل سهولة وبساطة.مكونات عمل بلح الشام التركي
يحتوي بلح الشام التركي على بعض المكونات التي تعطيه مذاق ورائحة شهية وهي كالآتي:-
- كوب وربع من الطحين.
- ٢ بيضة كبيرة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- كوب من الماء.
- ٢ ملعقة كبيرة من السميد الناعم.
- ملعقة كبيرة من الزبدة.
- ٢ ملعقة صغيرة من النشا.
- شربات ثقيل وبارد.
سوف نتعرف على طريقة تحضير بلح الشام التركي خطوة بخطوة في المنزل وهي كالتالي:-
- تحضير إناء عميق ونضع به الطحين المنخول، ونضيف إليه السميد والنشا ونقلب المكونات جيداً.
- تحضير إناء أخر ونضع فيه الماء والزبدة وترفعه على نار هادئة ونتركه حتى تذوب الزبدة بشكل تام.
- نضيف بعد ذلك الطحين بالتدريج وتقليب مع الزبدة والماء الساخن جيداً حتى تتماسك وتصبح عجينة لينة.
- نقوم برفع الإناء من النار ونترك العجينة حتي تبرد قليلاً.
- نقوم بوضع العجينة في الخلاط الكهربائي ونضيف إليها الفانيليا وبيضة واحدة وخلطها حتى تختفي ثم نضيف البيضة الثانية وخلطها وتمزج وتصبح عجينة متماسكة وناعمة.
- تحضير مقلاة عميقة ونضع بها الزيت ونتركها حتى تسخن، ثم نقوم بوضع العجينة في كيس الحلواني وتثبيت القمع المزخرف لتشكيل قطع البلح.
- نقوم بالضغط بخفة على كيس العجينة لتتشكل قطعة صغيرة من البلح وقصها بالمقص لتسقط في الزيت على نار هادئة حتى تتحمر، مع تكرار الخطوة تمتلئ المقلاة.
- نكرر الخطوات السابقة حتى الانتهاء من العجينة ومع ترك الزيت يبرد قليلاً قبل وضع المرات .
- نخرج البلح من الزيت بعد التحمير ونضع في الشربات وتصفيتها ونضعها في طبق التقديم ويقدم بالهنا والشفا.
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بلح الشام التركي ، يعتبر من الحلويات الشامية المشهورة في العالم ويحبها الكبار والصغار، يعتبر من الحلويات التي لها مذاق ورائحة شهية، ويعتبر من الحلويات اللذيذة المقرمشة التي يقوموا الناس بعملها في شهر رمضان المبارك، وتختلف طريقة تحضيرها من بلد إلى آخر، ومشهور بدرجة كبيرة في بلاد الشام والمغرب، تبحث الأمهات عن طرق مختلفة لعمله، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل بلح الشام التركي خطوة بخطوة في المنزل بكل سهولة وبساطة.مكونات عمل بلح الشام التركي
يحتوي بلح الشام التركي على بعض المكونات التي تعطيه مذاق ورائحة شهية وهي كالآتي:-
- كوب وربع من الطحين.
- ٢ بيضة كبيرة.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- كوب من الماء.
- ٢ ملعقة كبيرة من السميد الناعم.
- ملعقة كبيرة من الزبدة.
- ٢ ملعقة صغيرة من النشا.
- شربات ثقيل وبارد.
سوف نتعرف على طريقة تحضير بلح الشام التركي خطوة بخطوة في المنزل وهي كالتالي:-
- تحضير إناء عميق ونضع به الطحين المنخول، ونضيف إليه السميد والنشا ونقلب المكونات جيداً.
- تحضير إناء أخر ونضع فيه الماء والزبدة وترفعه على نار هادئة ونتركه حتى تذوب الزبدة بشكل تام.
- نضيف بعد ذلك الطحين بالتدريج وتقليب مع الزبدة والماء الساخن جيداً حتى تتماسك وتصبح عجينة لينة.
- نقوم برفع الإناء من النار ونترك العجينة حتي تبرد قليلاً.
- نقوم بوضع العجينة في الخلاط الكهربائي ونضيف إليها الفانيليا وبيضة واحدة وخلطها حتى تختفي ثم نضيف البيضة الثانية وخلطها وتمزج وتصبح عجينة متماسكة وناعمة.
- تحضير مقلاة عميقة ونضع بها الزيت ونتركها حتى تسخن، ثم نقوم بوضع العجينة في كيس الحلواني وتثبيت القمع المزخرف لتشكيل قطع البلح.
- نقوم بالضغط بخفة على كيس العجينة لتتشكل قطعة صغيرة من البلح وقصها بالمقص لتسقط في الزيت على نار هادئة حتى تتحمر، مع تكرار الخطوة تمتلئ المقلاة.
- نكرر الخطوات السابقة حتى الانتهاء من العجينة ومع ترك الزيت يبرد قليلاً قبل وضع المرات .
- نخرج البلح من الزيت بعد التحمير ونضع في الشربات وتصفيتها ونضعها في طبق التقديم ويقدم بالهنا والشفا.
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