طريقة عمل بلح الشام التركي المقرمشة في المنزل زي الجاهز وأحلي

بلح الشام التركي ، يعتبر من الحلويات الشامية المشهورة في العالم ويحبها الكبار والصغار، يعتبر من الحلويات التي لها مذاق ورائحة شهية، ويعتبر من الحلويات اللذيذة المقرمشة التي يقوموا الناس بعملها في شهر رمضان المبارك، وتختلف طريقة تحضيرها من بلد إلى آخر، ومشهور بدرجة كبيرة في بلاد الشام والمغرب، تبحث الأمهات عن طرق مختلفة لعمله، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل بلح الشام التركي خطوة بخطوة في المنزل بكل سهولة وبساطة.

مكونات عمل بلح الشام التركي

يحتوي بلح الشام التركي على بعض المكونات التي تعطيه مذاق ورائحة شهية وهي كالآتي:-

كوب وربع من الطحين.

٢ بيضة كبيرة.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

كوب من الماء.

٢ ملعقة كبيرة من السميد الناعم.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

٢ ملعقة صغيرة من النشا.

شربات ثقيل وبارد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير بلح الشام التركي خطوة بخطوة في المنزل وهي كالتالي:-