طريقة عمل كريم الكركم والزبادي الرهيب لتفتيح البشرة والمناطق الحساسة

كريم الكركم والزبادي ، من أقوي الكريمات الطبيعية التي تحافظ على نضارة البشرة، وحمايتها من التجاعيد وعلامات تقدم العمر المزعجة، وعلى الرغم من تقدم مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، التي جعلت الكثير من النساء يلجأ إليها، للتخلص من مشاكل البشرة المزعجة التي تقابلهم في حياتهم اليومية، ولكن ستظل المواد الطبيعية هي المواد الفعالة، التي تمنح البشرة التفتيح والنضارة الكاملة، ويعتبر الكركم نوع من أنواع التوابل الهندية التي تدخل في الكثير من المستحضرات الجمالية مثل المسكات والكريمات، التي تساعد على إخفاء حب الشباب والبثور، ويساعد على ترطيب البشرة وحمايتها من الجفاف، ويقشر البشرة ويزيل الشوائب والخلايا الميتة، وهو من أكثر التوابل التي كان يستخدمها القدماء المصريين، في حل جميع المشاكل التي تخص الوجه والجسم، ويوجد للكريمات أنواع عديدة، منها كريم الكركم السحري لإزالة التجاعيد، وكريم الحلبة والكركم لتبيض الوجه، وكريم النشا والكركم لفرد الشعر، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، على طريقة عمل كريم الكركم والزبادي لتفتيح البشرة والمناطق الحساسة بالجسم.

مكونات كريم الكركم والزبادي السحري

يتكون الكريم من بعض المكونات الطبيعية التي تحمي البشرة وتساعد على تفتيحها وهى كما يلي:-

ملعقة من الزبادي. ملعقة من الكركم. ملعقة من عسل النحل. ملعقة من زيت اللوز الحلو.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير كريم الكركم والزبادي لتفتيح البشرة والمناطق الحساسة وهى كما يلي:-

نحضر علبة فارغة، ونضع بها الكركم، والزبادي، والعسل، ونمزجهم جيداً مع بعض حتى يصبح لدينا خليط ثقيل القوام يمكن وضعه على الوجه بكل سهولة.

نقوم بغسل الوجه جيداً والمنطقة المراد تفتيحها، ثم نقوم بوضع الكريم بحركة دائرية، ونتركه لمدة نصف ساعة حتى ينشف تماماً

نقوم بفرك الكريم حتى نزيل الجلد الميت والشوائب، ثم نغسله بالماء الفاتر وننشفه بواسطة فوطة قطنية.

نقوم بدهن البشرة بزيت اللوز الحلو حتى يعطينا نتائج أفضل.

نقوم بوضع الكريم مرتين في الأسبوع حتى نحصل على أفضل النتائج.

طريقة عمل خلطة الكركم ودقيق الحمص لإزالة الشعر

سوف نتعرف على طريقة عمل خلطة الكركم السحري لإزالة الشعر نهائياً من الوجه والجسم وهى كما يلي:-

نحضر طبق صغير، ثم نضع ملعقة من الكركم، وملعقة من دقيق الحمص، وملعقة من عصير الليمون، وقطرات من الماء حتى تتكون لدينا عجينة متماسكة. نقوم بوضع الخليط على المنطقة المراد إزالة الشعر منها ونتركه لمدة ساعة حتى ينشف تماماً. بعد مرور الوقت المحدد، نقوم بفرك الخليط بواسطة فوطة مبلولة بالماء الساخن، بحركة دائرية حتى نتخلص من الشعر كله. نكرر هذه الطريقة مرتين في الأسبوع حتى نتخلص من الشعر الزائد كله. الكركم له قدرة عالية على إزالة الشعر من الوجه والجسم بسرعة رهيبة لا تتخيليها.

فوائد كريم الكركم والزبادي

توجد فوائد عديدة للكركم والزبادي للبشرة وهى كما يلي:-