عجينة 7 دقائق قطنية للمخبوزات ومعجنات سريعة بدون جهد

عجينة 7 دقائق القطنية المخبوزات ومعجنات بسرعة وبدون جهد، من عجينة الناجحة على الإطلاق في مخبوزات ومعجنات وبيتزا، ففي غضون 7 دقائق ستتمكني من إعداد ألذ وأشهى وانجح أنواع المعجنات التي يمكن أن تستفادي منها في عمل صفائح اللحم السورية الشهية، فالكثير منا يفضل تناول المخبوزات الشهية والمعجنات المختلفة، خاصة في شهر رمضان تحب ربة منزل تحضير مأكولات سريعة ولا يفضلون فكرة تحضير عجائن التي تأخذ الكثير من الوقت والجهد لذلك فقد جئنا لكم بوصفة عجينة قطنية هشة سريعة تحضر في 7 دقائق وتصنع منها ألذ مخبوزات معجنات شهية. مكونات عجينة 7 دقائق قطنية ناجحة نحتاج إلى ملعقة كبيرة من خميرة فورية. ملعقة كبيرة سكر أبيض. كوب من ماء دافئ. بيضة واحدة بحرارة الغرفة. ملعقة كبيرة من حليب البودرة أو ملعقة لبن زبادي. ملعقة كبيرة من الخل. عدد أربع أكواب من دقيق مخبوزات. رشة صغير من الملح. رشة صغير من فلفل أسود. ملعقة صغيرة من الفانيليا. بيضة صغيرة لدهن الوجه. طريقة تحضير عجينة 7 دقائق قطنية يتم وضع كل من الماء والسكر والخميرة وكمية صغيرة من دقيق، وتخلط تلك المكونات جيدا ثم تغطى دقيق بكيس من نايلون وتترك جانبا لمدة 7 دقائق.

ثم بعد إنتهاء مدة يضاف عليها كل من اللبن أو زبادي مع بيضة والخل وتخلط كافة مكونات سابقة وتعجن لمدة 7 دقائق.

ثم يوضع الملح والفلفل الأسود إذا كانت معجنات حادقة أو كانت حلوة يضاف رشة صغير من الملح مع الفانيليا ورشة سكر.

لابد من الاستمرار في العجن لمدة 7 دقائق على الأقل حتى تكون عجينة لينة مطاطية غير لاصقة باليد، ثم يمكن تشكيلها على حسب رغبتك.

ثم تترك العجينة بعد حشوها إلى أن تختمر لمدة 10 دقائق، ثم تدهن بالوجه بالبيضة مع فانيليا ورشة صغيرة من حبة البركة.

ثم تخرج من الفرن وتقدم باردة أو ساخنة أشهى مخبوزات من عجينة 7 دقائق قطنية هشة. مكونات عجينة 7 دقائق قطنية ناجحةطريقة تحضير عجينة 7 دقائق قطنية الوسوم

عجينة 7 دقائق القطنية المخبوزات ومعجنات بسرعة وبدون جهد، من عجينة الناجحة على الإطلاق في مخبوزات ومعجنات وبيتزا، ففي غضون 7 دقائق ستتمكني من إعداد ألذ وأشهى وانجح أنواع المعجنات التي يمكن أن تستفادي منها في عمل صفائح اللحم السورية الشهية، فالكثير منا يفضل تناول المخبوزات الشهية والمعجنات المختلفة، خاصة في شهر رمضان تحب ربة منزل تحضير مأكولات سريعة ولا يفضلون فكرة تحضير عجائن التي تأخذ الكثير من الوقت والجهد لذلك فقد جئنا لكم بوصفة عجينة قطنية هشة سريعة تحضر في 7 دقائق وتصنع منها ألذ مخبوزات معجنات شهية. مكونات عجينة 7 دقائق قطنية ناجحة نحتاج إلى ملعقة كبيرة من خميرة فورية. ملعقة كبيرة سكر أبيض. كوب من ماء دافئ. بيضة واحدة بحرارة الغرفة. ملعقة كبيرة من حليب البودرة أو ملعقة لبن زبادي. ملعقة كبيرة من الخل. عدد أربع أكواب من دقيق مخبوزات. رشة صغير من الملح. رشة صغير من فلفل أسود. ملعقة صغيرة من الفانيليا. بيضة صغيرة لدهن الوجه. طريقة تحضير عجينة 7 دقائق قطنية يتم وضع كل من الماء والسكر والخميرة وكمية صغيرة من دقيق، وتخلط تلك المكونات جيدا ثم تغطى دقيق بكيس من نايلون وتترك جانبا لمدة 7 دقائق.

ثم بعد إنتهاء مدة يضاف عليها كل من اللبن أو زبادي مع بيضة والخل وتخلط كافة مكونات سابقة وتعجن لمدة 7 دقائق.

ثم يوضع الملح والفلفل الأسود إذا كانت معجنات حادقة أو كانت حلوة يضاف رشة صغير من الملح مع الفانيليا ورشة سكر.

لابد من الاستمرار في العجن لمدة 7 دقائق على الأقل حتى تكون عجينة لينة مطاطية غير لاصقة باليد، ثم يمكن تشكيلها على حسب رغبتك.

ثم تترك العجينة بعد حشوها إلى أن تختمر لمدة 10 دقائق، ثم تدهن بالوجه بالبيضة مع فانيليا ورشة صغيرة من حبة البركة.

ثم تخرج من الفرن وتقدم باردة أو ساخنة أشهى مخبوزات من عجينة 7 دقائق قطنية هشة. مكونات عجينة 7 دقائق قطنية ناجحةطريقة تحضير عجينة 7 دقائق قطنية

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