اهم النصائح لمساعدة مرضى السكري على الصيام، نتعرف عليها في الموضوع التالي، وهي نصائح نشرها الحساب الرسمي الخاص بالمنصة الرئيسية للتوعية الصحية بوزارة الصحة السعودية، "عش بصحة"، عبر موقع "تويتر"، والتي شاركت هذه النصائح التي تمكن مرضى السكري من الصيام وتمنع أي مضاعفات للمرض وتساعد في السيطرة عليه، وهي في التالي.

اهم النصائح لمساعدة مرضى السكري على الصيام:

خاطبت منصة التوعية الصحية السعودية مريض السكري ووجهت له النصائح التالية:

احرص على مراجعة الطبيب لمعرفة إمكانية الصيام بأمان، وضبط الجرعات.

تناول الدواء بانتظام وفقاً للتعليمات.

تجنب الإفراط في تناول الطعام عن طريق تقسيم الإفطار إلى عدة وجبات.

واصل النشاط البدني الخفيف إلى المتوسط، وخاصةً في المساء.

أكثر من شرب الماء بعد الإفطار.

قلل من تناول الأطعمة الغنية بالسكريات والدهون.

اختبر مستوى الجلوكوز في الدم يومياً، قبل وبعد ساعتين من الإفطار، وقبل السحور، وفي منتصف اليوم.

مرضى السكري و الصيام:

تنصح وزارة الصحة السعودية مريض السكري باستشارة الطبيب المعالج الذي لديه خبرة جيدة وإلمام في علاج المرض وكذلك لديه معرفة بالأحكام الشرعية للموضوع.

وذكرت الوزارة أن مقدرة مريض السكري على الصيام تعتمد على:

نوع داء السكري.

نوع العلاج.

وجود مضاعفات أو أمراض مصاحبة.

ولكن بصورة عامة بالنسبة لمرضى السكري النوع الهش والذي تضطرب نسبة السكر لديهم بسرعة، وكذلك بالنسبة للمرضى المعرضين للإصابة بالحموضة الكيتونية فغالبًا ما ينصحون بالامتناع عن الصيام.

أما مرضى السكري الذين يعتمدون في عالجهم على النظام الغذائي أو النظام الغذائي والأقراص فهؤلاء غالبًا ما يكون الصيام مفيدًا ومنصوحًا لهم.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.