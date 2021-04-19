فوائد تناول عصير الليمون في شهر رمضان، تتلخص في أن عصير الليمون من أكثر أنواع العصائر الطبيعية الصحية المفيدة للجسم ككل، بسبب احتوائه على عدد من العناصر الغذائية والكيميائية الضرورية للحفاظ على الصحة العامة والوقاية من الأمراض المختلفة، وفوائده في التالي.

فوائد تناول عصير الليمون في شهر رمضان:

عدد موقع "بولد سكاي" الصحي مجموعة من فوائد تناول عصير الليمون في شهر رمضان، وهي:

تناول عصير الليمون في شهر رمضان يساعد على استعادة النشاط والطاقة، ويروي العطش ويمنع شرب الكثير من السوائل.

وفق عدد من الدراسات الطبية وجد أن عصير الليمون غني بسترات البوتاسيوم الطبيعية وهي مركبات تمنع الكالسيوم من الاتحاد مع المركبات الأخرى لتشكيل حصوات الكلى، مما يعني أن عصير الليمون يقي من حصوات الكلى ويعمل على تفتيت الحصوات الصغيرة في حال تواجدها، خاصة في حال شربه على معدة فارغة.

من أهم فوائد تناول عصير الليمون في شهر رمضان تعزيز مناعة الجسم ومنع تراكم السموم.

الليمون غني بفيتامين سي ومضادات الأكسدة ومركبات الفلافونويد وكلها عناصر تعمل على تحسين الدورة الدموية وتقليل الإجهاد بسبب الصيام.

يساهم تناول عصير الليمون في شهر رمضان على خسارة الوزن والتحكم بالشهية، ويمنح الجسم شعور بالامتلاء، كما أنه يعزز عملية لأيض ويساعد على حرق السعرات الحرارية ومنع تراكم الدهون.

تناول عصير الليمون في شهر رمضان مهم لصحة الجهاز الهضمي، فهو يعزز عملية الهضم وعملية الأيض ويخلص المعدة من الانتفاخ والغازات.

عصير الليمون مفيد لصحة الجهاز الإخراجي وهو ملين طبيعي يمنع الإصابة بالإمساك.

تناول عصير الليمون في شهر رمضان مفيد لصحة الفم، خاصة بعد ساعات طويلة من الصيام، فهو يحفز إفراز اللعاب ويقضي على البكتيريا في الفم ويمنع تكون الرائحة الكريهة ويقي من جفاف الفم.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.