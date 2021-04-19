بسبوسة بالكنافة وطريقة عملها في المنزل بكل سهولة وأسرارها وتكاتها

نقدم لكم طريقة عمل بسبوسة بالكنافة تتعدد أنواع الحلويات فمنها الحلويات الشرقية ومنها الحلويات الغربية ولكل نوع من تلك الحلويات محبيه ولكن الحلويات في العموم لا يختلف عليها شخص يحبها الكبير والصغير، ومن أهم أنواع الحلويات الشرقية البسبوسة والكنافة ولكل منهم طريقة تحضير خاصة، ولكن الآن أصبح بالإمكان عمل البسبوسة والكنافة في وصفة واحدة، في هذا المقال سوف نتعرف على طريقة عمل البسبوسة بالكنافة.

بسبوسة بالكنافة

البسبوسة والكنافة من الحلويات الشرقية التي لا يختلف عليها شخص ومن السهل أن يتم عمل وصفة بسبوسة بالكنافة في المنزل وبطريقة سهلة وبسيطة، فقط يجب أن يتم توافر المقادير اللازمة لذلك، تتميز وصفة بسبوسة بالكنافة بأنها لا تكلف وقت أو مجهود، كما أنها غير مكلفة ماديًا.

مكونات عمل بسبوسة بالكنافة

نقدم لكم طريقة ومقادير البسبوسة بالكنافة بكل سهولة وطريقة بسيطة في المنزل.

مكونات خليط البسبوسة

عدد ستة بيضات مخفوقة. مقدار ملعقتين كبيرتين حليب بودرة. مقدار ملعقتين كبيرتين جوز هند. ملعقتين بيكينج بودر. مقدار ملعقة صغيرة فانيليا سائلة. كوبان سكر يكون ناعم. مقدار كوبان سميد ناعم.

مقدار ملعقة صغيرة قرفة.

كوب جوز يكون مطحون.

مقدار ربع كوب سكر يكون ناعم.

مقدار ربع كيلو كنافة.

ربع كوب زبدة ذائبة.

كمية مناسبة من القطر.

في البداية يتم تسخين الفرن على درجة حرارة عالية تكون 180 درجة مئوية. نحضر قالب مستطيل نضع به جميع المكونات الجافة مثل الفانيليا والبيكنج بودر والبيض والسميد. يتم تقليب الخليط عن طريق استخدام المضرب الكهربائي. يتم وضع السكر والقرفة والجوز مع بعضهم البعض ونتركهم لكي يختلطوا مع بعضهم البعض. نقوم بتشويح الكنافة في الزبدة. يتم وضع نصف كمية البسبوسة مع نصف كمية الكنافة في صينية. بعدها يتم إضافة باقي البسبوسة وباقي الكنافة. توضع الصينية بعد ذلك في الفرن لمدة نصف ساعة، وتترك حتى تنضج تمامًا.

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