أفضل طريقة لعجينة القطايف و إعدادها بالمنزل بسهولة في 6 خطوات

أفضل طريقة لعجينة القطايف ،و إعدادها هو السؤال الذي يشغل بال العديد من النساء حول العالم العربي، بحلول شهر رمضان الكريم، و المبارك; و تعد القطايف من أكثر الأكلات التي تتواجد على السفرة الرمضانية، و ذلك لسهولة إعدادها، و كذلك طعمها الشهي. جدير بالذكر أن القطايف، و ارتباطها في الأصل بشهر رمضان، يرجع و حسب بعض الروايات أنه تم تحضيرها و لأول مرة، في رمضان من قبل طهاة الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك، في العام الهجري الثامن و التسعون، و ذلك لأنه طلب من الطهاة خاصته، تحضير وجبة جديدة، و مختلفة له. أما عن تسميتها بالقطايف، فيشير البعض لتشابه ملمسها مع القطيفة. فأليكم أفضل طريقة لتحضير، و إعداد القطايف.

أفضل طريقة لعجينة القطايف مكونتها و مقاديرها:

لإعداد أفضل، و أشهى عجينة من القطايف الهشة، و التي ستنال على إعجابك، و على إعجاب الآخرين أيضا، تحتاج لتجهيز عدة مكونات بمقادير معينة، و عليك الالتزام بتلك المقادير، للحصول على أفضل نتائج كالاتي:

تحتاج لثلاثة أكواب، من الدقيق الأبيض. كذلك، ستحتاج لمعلقتين كبيرتين، من السكر الناعم. بالإضافة، لمعلقة كبيرة، من البايكينج بودر (بيكربونات الصوديوم). و ستحتاج أيضا، إضافة مقدار معلقة كبيرة من الخميرة. لا تنس، إضافة نصف معلقة صغيرة، من الملح. كذلك، اعد كوبين و نصف من الماء.

أخلط جميع المكونات التي جهزتها لتحضير القطايف، باستثناء الماء في وعاء واحد. أضف الآن الماء، و قم بخلط المكونات جيدا، حتى تتجانس ثم اتركها و لمدة ساعة كاملة حتى تتخمر. عليك الآن إحضار المقلاة، و تسخينها جيدا، و من ثم قم بتقليل الحرارة، و يفضل للحصول على أفضل نتيجة، و لتحضير عجينة القطايف بأفضل طريقة، يفضل أن تكون المقلاة من الحديد السميك. قم بصب مقدار معلقة من العجين في المقلاة، و قم بتحمير جهة واحدة فقط، مع الحرص على أن تظل الجهة الأخرى سائلة. الآن، أترك العجينة لتبرد، ثم احشيها بالحشوة التي أعددتها مسبقا، و التي يمكن أن تكون حلواً، أو حادقا. بعد الحشو قم بقلي القطايف، و تناولها بألف هناء.

خطوات إعداد عجينة القطايف:أفكار مختلفة لحشو القطايف:

الآن، و بعد التعرف على أفضل طريقة لإعداد عجينة القطايف، إليكم أفكار مختلفة، يمكنك استخدامها لحشو عجينة القطايف، التي قمت بإعدادها: