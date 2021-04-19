أفضل طريقة لعجينة القطايف و إعدادها بالمنزل بسهولة في 6 خطوات

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أفضل طريقة لعجينة القطايف ،و إعدادها هو السؤال الذي يشغل بال العديد من النساء حول العالم العربي، بحلول شهر رمضان الكريم، و المبارك; و تعد القطايف من أكثر الأكلات التي تتواجد على السفرة الرمضانية، و ذلك لسهولة إعدادها، و كذلك طعمها الشهي. جدير بالذكر أن القطايف، و ارتباطها في الأصل بشهر رمضان، يرجع و حسب بعض الروايات أنه تم تحضيرها و لأول مرة، في رمضان من قبل طهاة الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك، في العام الهجري الثامن و التسعون، و ذلك لأنه طلب من الطهاة خاصته، تحضير وجبة جديدة، و مختلفة له. أما عن تسميتها بالقطايف، فيشير البعض لتشابه ملمسها مع القطيفة. فأليكم أفضل طريقة لتحضير، و إعداد القطايف.أفضل طريقة لعجينة القطايف مكونتها و مقاديرها:
لإعداد أفضل، و أشهى عجينة من القطايف الهشة، و التي ستنال على إعجابك، و على إعجاب الآخرين أيضا، تحتاج لتجهيز عدة مكونات بمقادير معينة، و عليك الالتزام بتلك المقادير، للحصول على أفضل نتائج كالاتي:
- تحتاج لثلاثة أكواب، من الدقيق الأبيض.
- كذلك، ستحتاج لمعلقتين كبيرتين، من السكر الناعم.
- بالإضافة، لمعلقة كبيرة، من البايكينج بودر (بيكربونات الصوديوم).
- و ستحتاج أيضا، إضافة مقدار معلقة كبيرة من الخميرة.
- لا تنس، إضافة نصف معلقة صغيرة، من الملح.
- كذلك، اعد كوبين و نصف من الماء.
- أخلط جميع المكونات التي جهزتها لتحضير القطايف، باستثناء الماء في وعاء واحد.
- أضف الآن الماء، و قم بخلط المكونات جيدا، حتى تتجانس ثم اتركها و لمدة ساعة كاملة حتى تتخمر.
- عليك الآن إحضار المقلاة، و تسخينها جيدا، و من ثم قم بتقليل الحرارة، و يفضل للحصول على أفضل نتيجة، و لتحضير عجينة القطايف بأفضل طريقة، يفضل أن تكون المقلاة من الحديد السميك.
- قم بصب مقدار معلقة من العجين في المقلاة، و قم بتحمير جهة واحدة فقط، مع الحرص على أن تظل الجهة الأخرى سائلة.
- الآن، أترك العجينة لتبرد، ثم احشيها بالحشوة التي أعددتها مسبقا، و التي يمكن أن تكون حلواً، أو حادقا.
- بعد الحشو قم بقلي القطايف، و تناولها بألف هناء.
الآن، و بعد التعرف على أفضل طريقة لإعداد عجينة القطايف، إليكم أفكار مختلفة، يمكنك استخدامها لحشو عجينة القطايف، التي قمت بإعدادها:
- قطايف بالجبن (تركي، أو شيدر، أو بيضاء، أو الموتزاريلا، أو الكيري، أو أي نوع من أنواع الجبن الذي يحلو لك)، مع، أو دون الزيتون.
- قطايف بالحمة المفرومة.
- قطايف بقطع الفراخ، مع، أو دون الجبن الشيدر.
- قطايف بالبسطرمة.
- قطايف بالسجق.
- قطايف بالسوسيس.
- كذلك بالمكسرات، (يمكنك إضافة القرفة، أو العسل بجانب المكسرات).
- أخرى بالنيوتيلا.
- قطايف بالكريما، أو القشطة (من الممكن أن تضيف المكسرات، أو العسل، أو قطع الفواكه).
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أفضل طريقة لعجينة القطايف ،و إعدادها هو السؤال الذي يشغل بال العديد من النساء حول العالم العربي، بحلول شهر رمضان الكريم، و المبارك; و تعد القطايف من أكثر الأكلات التي تتواجد على السفرة الرمضانية، و ذلك لسهولة إعدادها، و كذلك طعمها الشهي. جدير بالذكر أن القطايف، و ارتباطها في الأصل بشهر رمضان، يرجع و حسب بعض الروايات أنه تم تحضيرها و لأول مرة، في رمضان من قبل طهاة الخليفة الأموي سليمان بن عبد الملك، في العام الهجري الثامن و التسعون، و ذلك لأنه طلب من الطهاة خاصته، تحضير وجبة جديدة، و مختلفة له. أما عن تسميتها بالقطايف، فيشير البعض لتشابه ملمسها مع القطيفة. فأليكم أفضل طريقة لتحضير، و إعداد القطايف.أفضل طريقة لعجينة القطايف مكونتها و مقاديرها:
لإعداد أفضل، و أشهى عجينة من القطايف الهشة، و التي ستنال على إعجابك، و على إعجاب الآخرين أيضا، تحتاج لتجهيز عدة مكونات بمقادير معينة، و عليك الالتزام بتلك المقادير، للحصول على أفضل نتائج كالاتي:
- تحتاج لثلاثة أكواب، من الدقيق الأبيض.
- كذلك، ستحتاج لمعلقتين كبيرتين، من السكر الناعم.
- بالإضافة، لمعلقة كبيرة، من البايكينج بودر (بيكربونات الصوديوم).
- و ستحتاج أيضا، إضافة مقدار معلقة كبيرة من الخميرة.
- لا تنس، إضافة نصف معلقة صغيرة، من الملح.
- كذلك، اعد كوبين و نصف من الماء.
- أخلط جميع المكونات التي جهزتها لتحضير القطايف، باستثناء الماء في وعاء واحد.
- أضف الآن الماء، و قم بخلط المكونات جيدا، حتى تتجانس ثم اتركها و لمدة ساعة كاملة حتى تتخمر.
- عليك الآن إحضار المقلاة، و تسخينها جيدا، و من ثم قم بتقليل الحرارة، و يفضل للحصول على أفضل نتيجة، و لتحضير عجينة القطايف بأفضل طريقة، يفضل أن تكون المقلاة من الحديد السميك.
- قم بصب مقدار معلقة من العجين في المقلاة، و قم بتحمير جهة واحدة فقط، مع الحرص على أن تظل الجهة الأخرى سائلة.
- الآن، أترك العجينة لتبرد، ثم احشيها بالحشوة التي أعددتها مسبقا، و التي يمكن أن تكون حلواً، أو حادقا.
- بعد الحشو قم بقلي القطايف، و تناولها بألف هناء.
الآن، و بعد التعرف على أفضل طريقة لإعداد عجينة القطايف، إليكم أفكار مختلفة، يمكنك استخدامها لحشو عجينة القطايف، التي قمت بإعدادها:
- قطايف بالجبن (تركي، أو شيدر، أو بيضاء، أو الموتزاريلا، أو الكيري، أو أي نوع من أنواع الجبن الذي يحلو لك)، مع، أو دون الزيتون.
- قطايف بالحمة المفرومة.
- قطايف بقطع الفراخ، مع، أو دون الجبن الشيدر.
- قطايف بالبسطرمة.
- قطايف بالسجق.
- قطايف بالسوسيس.
- كذلك بالمكسرات، (يمكنك إضافة القرفة، أو العسل بجانب المكسرات).
- أخرى بالنيوتيلا.
- قطايف بالكريما، أو القشطة (من الممكن أن تضيف المكسرات، أو العسل، أو قطع الفواكه).
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