طريقة عمل بيتزا المكرونة في المنزل بمذاق شهي، تعتبر مكرونة البيتزا من أكثر الأكلات التي اشتهرت مؤخرا حيث تكون من الأكلات التي يحب تناولها الكبار والصغار في المطاعم بشكل دائم لهذا سوف نتعرف من خلال مقال اليوم على طريقة عمل مكرونة البيتزا في المنزل بالمكونات والخطوات المطلوبة وبالتالي لن تحتاج الكثير من الوقت عند تجهيزها لعائلتك.

طريقة عمل مكرونة البيتزا

المكونات، كيس مكرونة ونصف كوب زيت ذرة وزيتون أسود شرائح وزعتر مفروم، وصلصة البيتزا الجاهزة وكمية مناسبة من الجبنة الموتزاريلا.

تجهيز مكرونة البيتزا

في الخطوة الأولي نبدأ بتجهيز وعاء ونضع فيه الماء والملح وتترك المكونات مع بعضها حتى تصل إلى مرحلة الغليان.

بعد ذلك المكرونة حتى تسلق لمدة خمس دقائق ويتم تصفيتها جيداً، ثم نبدأ بيتجهيز مقلاة ونضع فيها قليل من الزيت ثم نضيف الصلصة والزيتون ونقوم بوضع المشروم والزعتر والجبنة وتترك المكونات مع بعضها على نار متوسطة حتى تنضج ويتم وضعها في الفرن لمدة خمس دقائق على الشواية العلوية حتى يحمر ووجها وبعد ذلك يتم إخراجها من الفرن وبعد أن تهدأ يتم تقطيعها ووضعها في أطباق التقديم وتناولها وبالهنا والشفا.

عمل مكرونة البيتزا بالدجاج

المكونات: 400 مكرونة، 2 صدور الدجاج وملعقتين زيت الزيتون، وبصل مفروم وفص ثوم مهروس و250 جرام طماطم مهروسة وملعقة ملح و2 حبة فلفل وملعقة بهارات ايطالية وملعقتين معجون طماطم.

تجهيز البيتزا بالدجاج

يتم سلق المكرونة في ماء وملح في ماء مغلي وتترك على الأقل لمدة خمس دقائق ثم نقوم بتجهيز وعاء ونضع فيه زيت الزيتون وعاء ونضع عليه البصل والثوم وبعد أن يذبل ويصفر لمدة خمس دقائق، ثم نضع الدجاج والطماطم والفليفلة ونضع الملح والفلفل الأسود وتترك المكونات مع بعضها حتى تصل إلى الغليان ويتم تقلبيها ثم نضع معجون الطماطم على النار وبعد أن تنضج نضعها في الفرن لمدة 15 دقيقة ثم نضع الزيتون والجبن المبشور على الشواية العلوية حتى يحمر ووجها في الفرن، وبعد أن تهدأ قليلاً نقوم بتقطيها ووضعها في أطباق التقديم وتناولها وبالهنا والشفا.