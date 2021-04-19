طريقة عمل رول الفراخ المحشي بالخضار في الفرن خطوة بخطوة

يعد رول الفراخ المحشي ، من الأطعمة اللذيذة التي يمكن تقديمها في العزومات والمناسبات، وهو سريع التحضير ويمكن عمله في البيت بكل سهولة، ويمكن حشيه بالجبنة أو بالأرز، أو باللحمة المفرومة، ويتم تحضيره مقلي أو مشوي أو مسلوق، وهو من الأطعمة الصحية التي تحتوي على بعض العناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم، مثل الفسفور، والحديد، والزنك، وهو مصدر هام للبروتينات التي تساعد على بناء الجسم عند الأطفال، ويقوي جهاز المناعة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل رول الدجاج المحشي بالخضار بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات رول الفراخ المحشي مكونات رول الفراخ المحشي سوف نتعرف على مكونات رول الدجاج وهى كما يلي:- نصف كيلو من صدور الدجاج المفرومة. ملعقة من الملح. ملعقة من الفلفل الأسود. ملعقة من البابريكا. طبق كبير من الخضار المشكل. بصلة كبيرة مبشورة. ملعقة كبيرة من البصل البودرة. ملعقة كبيرة من الثوم البودرة. مكونات الحشو مكونات الحشو سوف نتعرف على مكونات حشو رول الفراخ وهى كما يلي:- بصلة كبيرة مقطعة.

طبق صغير من اللحمة المفرومة.

طبق صغير من الفلفل الأخضر المقطع.

طبق صغير من الفاصوليا الخضراء.

حبة من الجزر المبشور.

طبق صغير من البسلة الخضراء.

توابل وبهارات حسب الرغبة.

ثلاث ملاعق من الزيت. طريقة تحضير رول الفراخ المحشي بالخضار سوف نتعرف على طريقة تحضير رول الدجاج المحشي بالخضار بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نحضر طبق كبير ونضع الدجاج المفروم، والبصل، والملح، والفلفل الأخضر، والبابريكا، والثوم، ونعجنهم مع بعض حتى تصبح لدينا عجينة متماسكة، ونتركها في الثلاجة لمدة ربع ساعة. نحضر طاسة ونضعها على النار، ونضع بها ملعقتين من الزيت، ثم نضع البصل المقطع ونشوحه جيداً حتى يصبح ذهبي. نقوم بإضافة الخضار المشكل ونقلبهم جيداً مع بعض، ثم نضيف اللحمة المفرومة، والفلفل الأسود، والملح، ونقلب حتى تمتزج جميع المكونات مع بعض. نقوم بفرد عجينة الدجاج على كيس من البلاستيك، ثم نضع الخضار في المنتصف، ونقوم بلف العجينة على شكل رول ونغلقها جيداً، بالكيس ونضعها في الثلاجة حتى تتماسك لمدة نصف ساعة. نخرج الرول من الثلاجة ونزيل الكيس من عليه، ثم نضعه على ورق السلفان ونلفه مرة أخرى. نشعل الفرن على درجة حرارة عالية، ونضع الرول داخلها ونتركه حتى ينضج تماماً لمدة ساعة. نقوم بفتح ورق السلفان، ونضع الرول تحت الشواية مباشرة حتى يتحمر تماماً. نخرج الرول من الفرن، ونقوم بتقطيعه ونقدمه ساخن بجوار السلطة، والأرز الأبيض، وبالهناء والشفاء. الوسوم

يعد رول الفراخ المحشي ، من الأطعمة اللذيذة التي يمكن تقديمها في العزومات والمناسبات، وهو سريع التحضير ويمكن عمله في البيت بكل سهولة، ويمكن حشيه بالجبنة أو بالأرز، أو باللحمة المفرومة، ويتم تحضيره مقلي أو مشوي أو مسلوق، وهو من الأطعمة الصحية التي تحتوي على بعض العناصر الغذائية المهمة لصحة الجسم، مثل الفسفور، والحديد، والزنك، وهو مصدر هام للبروتينات التي تساعد على بناء الجسم عند الأطفال، ويقوي جهاز المناعة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني على طريقة عمل رول الدجاج المحشي بالخضار بخطوات بسيطة بالمنزل. مكونات رول الفراخ المحشي مكونات رول الفراخ المحشي سوف نتعرف على مكونات رول الدجاج وهى كما يلي:- نصف كيلو من صدور الدجاج المفرومة. ملعقة من الملح. ملعقة من الفلفل الأسود. ملعقة من البابريكا. طبق كبير من الخضار المشكل. بصلة كبيرة مبشورة. ملعقة كبيرة من البصل البودرة. ملعقة كبيرة من الثوم البودرة. مكونات الحشو مكونات الحشو سوف نتعرف على مكونات حشو رول الفراخ وهى كما يلي:- بصلة كبيرة مقطعة.

طبق صغير من اللحمة المفرومة.

طبق صغير من الفلفل الأخضر المقطع.

طبق صغير من الفاصوليا الخضراء.

حبة من الجزر المبشور.

طبق صغير من البسلة الخضراء.

توابل وبهارات حسب الرغبة.

ثلاث ملاعق من الزيت. طريقة تحضير رول الفراخ المحشي بالخضار سوف نتعرف على طريقة تحضير رول الدجاج المحشي بالخضار بخطوات بسيطة وهى كما يلي:- نحضر طبق كبير ونضع الدجاج المفروم، والبصل، والملح، والفلفل الأخضر، والبابريكا، والثوم، ونعجنهم مع بعض حتى تصبح لدينا عجينة متماسكة، ونتركها في الثلاجة لمدة ربع ساعة. نحضر طاسة ونضعها على النار، ونضع بها ملعقتين من الزيت، ثم نضع البصل المقطع ونشوحه جيداً حتى يصبح ذهبي. نقوم بإضافة الخضار المشكل ونقلبهم جيداً مع بعض، ثم نضيف اللحمة المفرومة، والفلفل الأسود، والملح، ونقلب حتى تمتزج جميع المكونات مع بعض. نقوم بفرد عجينة الدجاج على كيس من البلاستيك، ثم نضع الخضار في المنتصف، ونقوم بلف العجينة على شكل رول ونغلقها جيداً، بالكيس ونضعها في الثلاجة حتى تتماسك لمدة نصف ساعة. نخرج الرول من الثلاجة ونزيل الكيس من عليه، ثم نضعه على ورق السلفان ونلفه مرة أخرى. نشعل الفرن على درجة حرارة عالية، ونضع الرول داخلها ونتركه حتى ينضج تماماً لمدة ساعة. نقوم بفتح ورق السلفان، ونضع الرول تحت الشواية مباشرة حتى يتحمر تماماً. نخرج الرول من الفرن، ونقوم بتقطيعه ونقدمه ساخن بجوار السلطة، والأرز الأبيض، وبالهناء والشفاء.

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