3 وصفات قوية لعلاج تساقط الشعر وإعادة إنباته من الجذور بكثافة

تعاني شريحة كبيرة جدا من النساء والرجال على حد سواء من مشكلة تساقط الشعر، والتي على الأغلب ما يتسبب بها وجود قشرة بالشعر بالجانب لعوامل وراثية أخرى أو عوامل لها تأثير سلبي على صحة شعرك، وهناك كثير من منتجات العناية بالشعر يمكن استخدامها وتجربتها على شعرك لعلاج تلك المشاكل إلا أنه ليست جميعها تحقق نتائج حقيقية وتعالج المشكلة من الأساس فعلا، ولكن الوضع يختلف كثيرا مع الوصفات الطبيعية حيث تعمل تلك الوصفات على العناية بالشعر جيدا وتحقيق التوازن المطلوب له وإعطاءه الغذاء الذي يحتاج إليه لتنعمي في النهاية بشعر صحي وقوي بدون مشاكل.

وصفة البصل لعلاج تساقط الشعر والقشرة

على الرغم من أن الكثير من الأشخاص لا يفضل استخدام البصل في تلك الوصفات الطبيعية بسبب الرائحة السيئة التي يتركها، إلا أن آخرين لا يعيروا تلك المشكلة انتباها نظرا للفوائد المذهلة التي يحققها ماء البصل للشعر، ويتم طحن بصلة في ماكينة تقطيع البصل، ثم عصر المسحوق الناتج جيدا لاستخراج الماء منه، بعد ذلك يمكن إضافة ويمكن إضافة أي نوع من الزيوت العطرية المتوفرة لديكي حيث تعمل على تقليل رائحة البصل النفاذة، وبعد ذلك قومي بغمس قطنة والمسح بها على فروة الرأس والأماكن الفارغة في شعرك، ثم يتم غسل الشعر بعد حوالي 15 دقيقة بالماء الفاتر والشامبو، ويمكن تكرار تلك العملية مرة كل أسبوع لحين الوصول إلى أفضل النتائج التي ترضيكي.

وصفة بذور الحلبة لعلاج تساقط الشعر

من الفوائد المذهلة لبذور الحلبة أن منقوع الحلبة الذي يترك طوال الليل في الماء، ثم يطحن في الصباح ليعطي عجينة ناعمة، وتوضع تلك العجينة على الشعر بعد إضافة مقدار ملعقتين من زيت الزيتون أو زيت بذور الكتان، ويترك حوالي نصف ساعة على شعرك، ويغطى الشعر خلال تلك الفترة بكيس الاستحمام او الكيس البلاستيكي، ثم يشطف الشعر بالماء والشامبو مع تكرار تلك الوصفة بعد أسبوعين مرة أخرى.

وصفة جل الصبار لعلاج التساقط

يتم استخراج جل الصبار طبيعيا ويضاف إليه حوالي 5 ملاعق من أي نوع زيت طبيعي متوفر لديكي، ويوضع على الشعر ويترك حوالي ساعة، واشطفيه بعد ذلك بالماء مع تكرار تلك الوصفة يوم بعد يوم لحين الحصول على أفضل النتائج لشعرك.