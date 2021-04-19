طريقة تحضير اللازانيا باللحم المفروم بطريقة سهلة ولذيذة؛ تُعد اللازانيا من الأكلات الإيطالية التي انتشرت مؤخراً، وهي عبارة عن مكرونة على شكل شرائح يتم حشوها بالعديد من الحشوات المختلفة كاللحم المفروم والفراخ والخضار وغيرهم، لذلك يحبها الجميع كبار وصغار، وفيما يلي نقدم لكم طريقة عمل اللازانيا الإيطالية باللحم المفروم.

طريقة تحضير اللازانيا باللحم المفروم بطريقة سهلة ولذيذة

تٌعد اللازانيا من الأكلات اللذيذة الشهية التي نالت اعجاب الكثير، كما أنها تحتوي على فوائد غذائية هامة، ويمكن تحضيرها بأكثر من طريقة، وتُعد أيضاً من الأكلات الرمضانية التي تنتشر كثيراً في شهر رمضان لذلك نقدم لكم طريقة عمل اللازانيا باللحم المفروم بطريقة سهلة ولذيذة.

علبة واحدة من شرائح اللازانيا المسلوقة.

بصلة مفرومة.

كوب من الماء.

200 جرام من اللحم المفروم.

ملعقة كبيرة ونصف من صلصة الطماطم.

ملعقتان كبيرتان من الطحين.

ملعقتان ونصف حليب.

جزرة واحدة مبشورة.

ملعقتان زيت نباتي.

ملعقتان من الزبدة.

ملعقة صغيرة من الأوريغانو.

ملعقة صغيرة من جوزة الطيب.

كوب من الجبن الموزاريلا.

ملح وفلفل أسود حسب الرغبة.

نقوم بتسخين الزيت في مقلاة على النار، ثم نضيف البصل ونقلب قليلاً، ثم نضيف اللحم المفروم.

نقلب المكونات حتى يبدأ لون اللحم في التغير، ثم نضيف الملح والفلفل الأسود والأوريغانو مع الاستمرار في التقليب.

يتم إضافة صلصة الطماطم والجزر ونقلب، ثم نضيف الماء مع الاستمرار في التقليب.

نقوم بتحضير البشاميل في إناء أخر نضع الزيت والزبدة، ثم نضع الإناء على النار ونقلب حتى تمتزج المكونات جيداً.

يتم إضافة الطحين ونقلب سريعاً، ثم نضيف الحليب تدريجياً مع التقليب ثم نضيف جوزة الطيب وقليل من الفلفل الأسود.

نحضر صينية فرن وندهنها بطبقة من البشاميل، ثم نرص طبقة من اللازانيا.

نضع طبقة من البشاميل مرة أخرى ثم نوزع طبقة من الحشو جيداً، نضع طبقة أخرى من اللازانيا ثم طبقة من البشاميل وهكذا حتى نتهني من المقادير المحضرة لدينا.

نوزع الجبن على الوش، ثم نضع الصينية داخل الفرن على درجة حرارة متوسطة حتى تنضج تماماً أي لمدة 30 دقيق تقريباً.

المكوناتطريقة تحضير اللازانيا باللحم المفروم

هكذا نكون انتهينا من تقديم طريقة تحضير اللازانيا باللحم المفروم بطريقة سهلة ولذيذة.