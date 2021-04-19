طريقة عمل البقلاوة المقلية المقرمشة علي طريقة الشيف هبة أبو الخير

طريقة عمل البقلاوة ، تعد حلوي البقلاوة من اكثر أنواع الحلويات حباً لدي العديد من الناس فهي حلوي من المطبخ العربي والتركي، تتكون البقلاوة من العجين الهش التي يتم غرسها في الشربات، كما انه يطلق عليها عدة أسامي منها لقمة القاضي أو الزلابية، ولقد انتشرت بشكل كبير في المطابخ الشرقية ويتم تحضيرها في معظم البيوت خلال شهر رمضان، كما أنها تتميز بسهولة تحضيرها وفي خلال وقت قصير، وهنا سنعرض لكم خطوات إعداد البقلاوة في المنزل.

طريقة عمل البقلاوة

تختلف البقلاوة من مكان لأخر فمثلاً هناك بقلاوة تركي تطلق علي الجلاش بجميع أشكاله المحشو بالمكسرات وتحلي بالسكر، كما أن طرق تحضير البقلاوة تختلف، ولكن هنا سنذكر وصفة البقلاوة علي الطريقة المصرية.

لعمل الشربات تحتاجين 3 أكواب من السكر وكوبين من الماء ملعقة كبيرة عصير ليمون.

3 أكواب من الدقيق.

3 ملاعق كبيرة نشا.

ملعقة كبيرة من الخميرة.

3 ملاعق كبيرة من الزيت.

ملعقة ونصف كبيرة من الكاسترد.

ملعقتين كبيرة حليب بودر.

رشه ملح.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

كوب و1/2 ماء دافئ.

3/4 كوب حليب رائب.

ملعقة كبيرة سكر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

أولاً نقم بإعداد الشربات أو السيرم، في وعاء ضعي السكر والماء وقومي بالتقليب جيداً حتي تذوب حبيبات السكر، بعدها ضعي الوعاء علي النار واتركيه حتي يغلي ثم ضيفي ملعقة عصير الليمون مع التقليب مرة، ثم اتركيه لمدة 15 دقيقة وبعدها اغلقي النار واتركيه حتي يبرد تماماً. خذي جزء من الماء الدافئ حوالي 1/2 كوب وضعي فيه الخميرة والسكر وقلبيهم، ثم اتركيهم حتي تخمر. في وعاء واسع ضعي الدقيق والنشا والكاسترد والحليب البودر والبيكنج بودر والملح والفانيليا، وقومي بتقليب جميع المكونات جيداً حتي يمتزجوا. اسكبي الخميرة بعد ما خمرت والحليب الرائب والزيت إلي خليط الدقيق، والآن قومي بتقليبهم جيداً. ضيفي كوب الماء الدافئ بالتدريج مع العجن بيديك أو بالمضرب لمدة 5 دقائق أو اكثر. قومي بتغطيه عجين البقلاوة واتركيه لمدة تتراوح بين 1-3 ساعات. قومي بتجميع عجين البقلاوة بالملعقة بهدوء. ضعي عجين الزلابية في كيس حلواني أو اغمسي ملعقة صغيرة في الزيت ثم خذي القليل من العجين بالملعقة. ضعي كرات البقلاوة في زيت ساخن حتي تأخذ اللون الذهبي. اخرجي كرات الزلابية في وعاء ولا تضعيها فوق بعضها، ثم قومي بغمسها بالشربات الذي قمنا بتحضيره مسبقاً.

مكونات لقمة القاضيخطوات تحضير البقلاوة المصرية