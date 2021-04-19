طريقة عمل الكبسة السعودي بالدجاج في حلة واحدة

طريقة عمل الكبسة ، الكبسة هي أكلة موطنها الخليج العربي، حيث أنها تتكون من أرز بسمتي أو طويل الحبة ويوضع بها اللحم أو الدجاج والمكسرات، وهي من افضل الأكلات لدي دول الخليج خصوصاً السعودية، وترتبط بشكل كبير بالعزومات والتجمعات وبالأخص في أيام شهر رمضان المبارك، فالكبسة وجبة أساسية لدي السعوديين وتم تداولها في برامج الطبخ فانتشرت في أماكن آخري، ولكن يختلف طعمها لذلك فلقد جئنا لكم بالوصفة الأصلية الصحيحة لتحضير الكبسة السعودية بالمنزل.

طريقة عمل الكبسة

كما ذكرنا مسبقاً أن الكبسة هي من اشهر الأطباق الموجودة بالسعودية، كما أن الكبسة تتكون من مقادير عديدة وخطوات كثير ولكنها ليست صعبة أبداً في تحضيرها، ولكي نسهل عليك الموضوع فسنعرض لك وصفة لإعداد الكبسة السعودي بالدجاج في وعاء واحد وبكل سهولة وبساطة.

ملعقة كبيرة من الزيت.

ملعقة صغيرة سمن.

عود قرفة.

ورق لوري.

ليمون مجفف.

نجمة الينسون.

قرنفل.

حبهان.

قرن فلفل أخضر.

عدد 3 بصلات مقطعة شرائح.

ملعقة صغيرة ثوم مفروم.

1/2 ملعقة صغيرة كاري.

1/2 ملعقة صغيرة كركم.

1/2 ملعقة صغيرة كزبرة ناشفة.

1/2 ملعقة صغيرة بابريكا.

1/2 ملعقة صغيرة من السبع بهارات.

دجاجة مغسولة جيداً ومقسومة إلي نصفين.

القليل من الملح.

ملعقتين كبار من صلصلة الطماطم.

حبتين من الطماطم مقطعين لمكعبات صغيرة.

ملعقتين كبار زبيب “اختياري”.

2 كوب أرز بسمتي مغسول ومنقوع لمدة ساعة.

في وعاء واسع ضعي الزيت وعليه السمن وانتظري حتي تذوب، بعدها ضيفي عود القرفه وورق اللوري وليمون مجفف ونجمة الينسون والقرنفل والحبهان وقرن الفلفل ثم وقومي بتقليبهم قليلاً. أضيفي رائح البصل والثوم إلي الوعاء وقلبيهم حتي يدبل البصل ويمتزج مع باقي التوابل. ضيفي الكاري والكركم والكزبرة الناشفة والبابريكا والسبع بهارات إلي البصل وقومي بتقليبهم جيداً لتختلط التوابل بالبصل وباقي المكونات. ضعي الدجاجة في وعاء البصل والتوابل واتركيها قليلاً حتي تأخذ لون ذهبي ثم اقلبيها علي الجانب الأخر وضعي الملح. أضيفي الصلصة ومكعبات الطماطم والزبيب إلي الدجاج، ثم قلبيهم جيداً حتي تمتزج جميع المكونات معاً، قومي بتغطيه الوعاء واتركيه حتي يغلي الدجاج مع الخلطة لمدة 15 دقيقة علي نار هادئة. أسكبي كمية من الماء الساخن علي الدجاج حتي تغطيها تماماً، ثم غطي الوعاء واتركي الدجاج حتي ينضج لمدة تتراوح ما بين 30-40 دقيقة علي حسب حجم الدجاجة. قومي بإخراج الدجاج من الخلطة في طبق، ثم قومي بإخراج التوابل الصحيحة مثل القرفة والورق الوري والليمون المجفف من شربة الدجاج. بعد تصفية الأرز من الماء ضعيه في مرقة الدجاج وقلبيه قليلاً، ثم اتركيه لينضج تماماً لمدة 30 دقيقة مع المتابعة. ادهني الدجاج بالسمن وضعيه في الفرن حتي تأخذ اللون الذهبي، وبعدها قدمي الأرز بالخلطة مع الدجاج وهذه هي الكبسة.

مكونات تحضير الكبسة السعودي بالدجاجخطوات الإعداد