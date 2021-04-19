تحضير الخشخاش او مخدات العسل و القطايف بالقشدة والمكسرات

الخشخاش أو مخدات العسل من اطعم الحلويات المقرمشة ولذيذه لشهر رمضان ومن الحلوى الغير معروفة لدى الكثير من الناس ولكنها سهله التحضير وبسيطة وغير مكلفة ويمكن تقديمها للأطفال كحلوى مفيدة على عكس الحلوى المليئة بالسكريات الزائدة ويمكن تقديمها بجانب وجبة الإفطار مع القطايف أو ببسوسه الاوريو أو كنافة الكريمة أو ألي جانب بعض المقبلات بعد الإفطار في رمضان سوف نوضح طريقه عمل الخشخاش و القطايف بالقشدة والمكسرات بصوره سهلة وسريعه .

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