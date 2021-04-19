طريقة عمل المكرونة المبكبكة باللحم والدجاج على الطريقة البدوية

تتكون مقادير مبكبكة اللحم من 1 كيلو جرام من اللحم البقري خُرط أو شرائح مُحملة أو موز ضاني أو ريّش ضاني بالاضافة إلى 1 كيس مكرونة كيلو و4-5 ملاعق صلصة كبيرة وملح وفلفل أسمر وملح مُبهر, وكذلك عدد 2 فلفل أخضر حار و 2 حبة بصل أحمر وماء ساخن وسمن أو زيت.

طريقة عمل مبكبكة اللحم

توضع حلة على النار حتى تسخن جيدا ثم نضع فيها اللحم وتُقلب حتى يتم تشويحها جيدا ويتغير لونها للون الذهبي , ثم يُقطع البصل مكعبات صغيرة ويوضع على اللحم ويٌقلب جيدا حتى تُزال رطوبة البصل ثم تُضع المادة الدهنية ( زيت أو سمن ) ثم يُقلب جيدا خليط البصل واللحم ويُترك حتى يتغير لون البصل للون التسوية ثم تُضع الصلصة وتُقلب مع البصل واللحم , ويُوضع الملح والملح المُبهر ومعهم الفلفل الأسود وتُقلب جيدا ثم يوضع ماء ساخن حتى تغطى الخليط تماما بمقدار مناسب ويُترك حتى يغلى ويكون اللحم قد وصل الى درجة التسوية , ثم توضع المكرونة بدون سلقها وتُقلب جيدا ثم حبتين الفلفل الحار وتُغطى الحلة وتُترك حتى يتم الغليان وتسوية المكرونة ثم نُقلل درجة حرارة البوتاجاز وتُترك حتى تتشرب الماء ثم تُغرف.

وتتكون مقادير مبكبكة الدجاج من قطع من الدجاج حسب الحاجة و2 حبة من البصل و2 حبة فلفل حار وثوم مفروم وزيت , بالاضافة إلى عصير طماطم وملعقتين من الصلصة وماء ساخن وكيس مكرونة وزبدة , وكذلك سوف نحتاج إلى ورق لورا – حبهان – عود قرفة – بصل بودر – ثوم بودر – كزبرة ناشفة –جوزة الطيب –بهارات فراخ – فلفل أسمر – وملح حسب الحاجة.

يُوضع وعاء للطهي على النار حتى تسخن ثم يٌضاف الزيت ويُترك حتى يسخن ثم يٌضاف البصل المخروط مكعبات صغيرة ثم يٌقلب جيدا حتى الحصول على اللون الذهبي المطلوب , ثم يٌضاف الثوم المفروم ويٌقلب جيدا ثم توضع قطع الفراخ حسب الحاجة ثم يٌضاف ورق لورا وحبهان وعود قرفة وحبتين من الفلفل الحار ثم تُغطى الحلة وتُترك حتى يتم تشويحها جيدا ثم تُقلب , ثم يُضاف البصل البودر والثوم البودر ثم الكزبرة الناشفة وجوزة الطيب وملعقة من بهارات الدجاج ثم يُضاف الفلفل الأسمر والملح حسب الحاجة , وتُقلب جيدا ثم يُضاف عصير الطماطم وملعقتين من الصلصة ثم نوضع ماء ساخن ونُغطى الوعاء وتُترك حتى يتم الحصول على درجة التسوية , ثم يتم إزالة قطع الدجاج من الوعاء في طبق خارجي ثم توضع المكرونة في الوعاء .

في وعاء أخر للطهي نضعه على النار ثم توضع ملعقتين من الزبدة وتُترك حتى تسخن ثم نضع قطع الدجاج ويتم تشويحها جيدا .

ثم تُغرف المبكبكة وتوضع عليها قطع الدجاج .

طريقة عمل مبكبكة الدجاجطريقة عمل ألذ مكرونة بالسجق

كما يمكنك تحضير أشهى طرق مكرونة السجق عبر استخدام ٥٠٠ جرام من المكرونة و ٢٠٠ جرام من السجق وثمرتان من الفلفل وملعقة كبيرة من الثوم المفروم بالإضافة إلى عصير الطماطم، وبعد وصول المكرونة إلى درجة التسوية وسلقها بالطريقة المعتادة وكذلك تسوية عصير الطماطم، يتم وضع وعاء على النار وإضافة القليل من زيت الذرة ثم وضع ملعقة الثوم وإضافة شرائح الفلفل، وبعد تمام التسوية يتم إضافة خليط السجق على المكرونة التي سبق سلقها، ثم يتم وضع خليط المكرونة والسجق في طبق التقديم وإضافة صلصة الطماطم حسب الرغبة.