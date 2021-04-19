مشروبات باردة للصيف منعشة أسهل عصائر طبيعية في رمضان تهون حر الصيف

يبحث الكثير من الناس عن تناول مشروبات باردة للصيف منعشة التي تمنحهم الشعور بالانتعاش وتطفئ من الشعور بالحرارة والتوهج الذي يسيطر عليهم في فصل الصيف، لهذا سوف نتعرف اليوم على بعض المشروبات المنعشة وذات القيمة الغذائية في نفس الوقت، والمفيدة أيضاً مع صيام شهر رمضان المبارك 1442- 2021، حيث ترتفع درجات الحرارة هذه الأيام ونحتاج إلى مشروبات منعشة تهون حر الصيف.

مشروبات باردة للصيف منعشة

يمتاز شهر رمضان ببعض المشروبات مثل التمر بالحليب، ومشروب السوبيا، وأيضاُ مشروب قمر الدين وجميعا مشروبات ذات قيمة غذائية عالية تفيد الصائم بعد فترة صيام تصل إلى 18 ساعة، وهناك مشروبات باردة منعشة تناسب الصيف من مكونات بيعية متوافرة في هذا الفصل، ومن ذلك مشروب البطيخ بالنعناع، وعن مكوناته:

أربع ملاعق من البطيخ بدون بذر.

ثمانية أوراق من النعناع الطازج.

سكر حسب الرغبة.

ملعقتين من عصير الليمون.

طريقة تحضير مشروب البطيخ بالنعناع

أسهل طريقة يمكنك تحضير عصير بالبطيخ بالنعناع في دقائق، حيث تقومين بخلط جميع المكونات السابقة مع بعضها البعض جيدًا في الخلاط الكهربائي، ثم يضاف البطيخ النظيف في الخلاط لكي يصبح العصير جاهز للشرب، وبعد ذلك يتم وضع العصير في أكواب ويقدم مع مكعبات الثلج.

طريقة عمل مشروبات باردة للصيف

من العصائر المفيدة في الصيف هو مشروب المانجو والتوت البري سهل التحضير بتجهيز المكونات التالية:

كوب من عصير المانجو.

كوب من عصير التوت.

بعض قطع من المانجو المقطعة إلى شرائح.

نصف كوب من الصودا.

يتم خلط المكونات السابقة مع بعضها البعض في الخلاط الكهربائي حتى تمام التجانس.

يتم وضع قوالب الثلج مع خليط التوت البري وتترك حتى تتجمد.

يتم خلط المانجو مع الصودا ويتم تقليبهم بشكل جيد.

يتم وضع المانجو في أكواب التقديم ويوضع فوقها قوالب التوت المتجمدة.

طريقة التحضيرعصائر باردة للصيف

من أجمل العصائر الباردة المناسبة لفصل الصيف والتي تفيد من يعاني من الضغط المرتفع هو مشروب الكركديه المثلج، ومكوناته ما يلي:

نصف كوب من الكركديه المجفف.

سكر حسب الرغبة.

شرائح الليمون للتزيين.

أربع أكواب من الماء.

مكعبات ثلج.

طريقة التحضير