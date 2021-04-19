طريقة عمل ماسك البقدونس والنشا لإزالة التجاعيد واستعادة شباب البشرة

ماسك البقدونس والنشا ، من مستحضرات التجميل الطبيعية الرائعة التي تجعل البشرة متألقة وشباب دائماً، ويحتوي على العديد من العناصر الغذائية المغذية للأنسجة والبشرة، لأنه يحتوي على فيتامينات عديدة من أهمها فيتامين A، C، B، كما يحتوي على الكثير من المعادن مثل الحديد، واليود، والبوتاسيوم، والفوسفور، والكثير من المعادن الأخرى التي تعالج مشاكل البشرة بصفة عامة، وعلى كل سيدة أن تحافظ على بشرتها من خلال الوصفات الطبيعية التي لا تحتوي على مواد كيميائية تضر بالبشرة على المدى البعيد، ويوجد العديد من أنواع الماسكات الطبيعية التي تعالج مشاكل البشرة ومن أهمها ماسك الشاي الأخضر، وماسك الكركم والخيار، وماسك الحلبة، وسوف نتعرف من خلال موقع ثقفني الإخباري، على طريقة عمل ماسك البقدونس والنشا لإزالة التجاعيد من الوجه بالمنزل بأبسط الخطوات.

مكونات ماسك البقدونس والنشا

يحتوي هذا الماسك على بعض المكونات الطبيعة التي تتوفر في كل منزل وهى كما يلي:-

بقدونس مفروم.

2 كوب من الماء.

قطرات من زيت اللوز

نشا.

قطرات من ماء الورد.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير ماسك البقدونس والنشا في المنزل بأبسط الخطوات وهى كالتالي:-

نقوم بغلي البقدونس المفروم، مع 2 كوب من الماء على نار هادئة. نقوم بتصفية البقدونس وتبريده. نخلط ماء البقدونس مع النشا. نضع بعض قطرات من ماء الورد وزيت اللوز إلى الماسك. نفرد خليط البقدونس والنشا على البشرة ونتركه نصف ساعة قبل النوم. نغسل البشرة بمنقوع ماء البقدونس مرة أخرى. نقوم بتمرير مكعبات ماء الورد الثلجية على البشرة. نكرر وضع الماسك على البشرة 3 مرات في الأسبوع حتى تستعيد البشرة شبابها.

فوائد ماسك البقدونس والنشا

يحتوي هذا النوع من الماسكات على العديد من الفوائد للبشرة وهى كالآتي:-