السر في عمل كنافة محشية بالمكسرات تحفة لازم تجربيها طعمها روعه

السر في عمل كنافة محشية بالمكسرات تحفة ، كنافة محشية بالمكسرات الكنافة من الحلويات الشرقية الشهيرة المحببة لدى الجميع في رمضان وفي الأوقات الأخرى أيضًا ولكن في رمضان بشكل أخص ولذلك يجب إتقانها وعملها بشكل ممتاز حتى تكون ذات طعم رائع.

السر في عمل كنافة محشية بالمكسرات تحفة

يمكن تحضير الكنافة بمكونات سهلة وبسيطة ومتوفرة في كل منزل

كيلو كنافة.

كوب سمنة ذائبة.

ملعقة قرفة صغيرة.

كوب مكسرات مطحونة متوسط.

كوب مكسرات مطحون ناعم.

نحضر صينية ناشفة ومدهونة بالزيت جيدًا ونضع طبقة سميكة من الكنافة ونرش عليها بعض السمنة.

وثم نخلط المكسرات معًا والقرفة معهم ونضعهم في وسط الصينية ووضع باقي كمية الكنافة عليهم ورش باقي السمنة على الوجه.

يكون تم تسخين الفرن من قبل على حرارة مرتفعة ثم تخفيضه نار متوسطة ووضع الكنافة حتى تأخذ اللون الذهبي من أعلى وأسفل.

يجب التأكد من أن الشربات بارد ووضعه على الكنافة وهي ساخنة حتى تنجح معنا ويتم تقديمها وبألف هنا.

مكونات عمل كنافة محشية بالمكسراتطريقة تحضير كنافة محشية بالمكسرات

طريقة عمل الشربات

ويتم تحضير الشربات بوضع الاناء وبه السكر والماء على النار حتى الغليان ثم يتم إضافة عصير الليمون وتركه يغلب حتى خمس دقائق ثم يرفع من على النار.

أسهل طريقة لعمل الكنافة محشية مكسرات

في هذه الطريقة يتم استخدام المكسرات المتوفرة بالمنزل

مكونات عمل الكنافة محشية مكسرات

اتخاذ قطعة من الكنافة الطويلة ودهنها بالسمنة جيدًا ووضع المكسرات بداخلها ولفها على هيئة أسطوانات.

تكرار العملية حتى نفاذ الكمية ورصهم في صينية وإدخالها الفرن متوسط الحرارة وتركها حتى تأخذ اللون الذهبي من جميع الجهات.

رش الشربات عليها ولكن يجب مراعاة أن يكون الشربات بارد حتى تنجح الكنافة وتكون مثل المحلات.

وتقديمها ويمكن رش جوز الهند وبعض المكسرات المطحونة على الوجهة عند التقديم.

طريقة تحضير كنافة محشية مكسرات