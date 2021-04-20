طريقة عمل الكرواسون الهش في المنزل بطريقة في متناول الجميع مثل المحلات بظبط

يعد الكرواسون الهش، من أفضل وأجمل المخبوزات، وتبحث دائماً النساء علي وصفات، سهلة وبسيطة لتحضيره في المنزل، بدلاً من شرائه من المحلات بثمن باهظ، فهو من المخبوزات الخفيفة علي المعدة، فهو من المخبوزات متعددة الحشو، فهو من أشهي وألذ المعجنات، فهو من المخبوزات طيبة المذاق، يمكن تناولها في أي وقت وأي مكان، فهو من أشهر المخبوزات التي يمكن أن تقدميها لأطفالك علي وجبة الإفطار، لذلك سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، علي أبسط طريقة لتحضير الكرواسون الهش في المنزل، بخطوات سهلة وبسيطة جداً. مكونات عمل الكرواسون الهش مكونات عمل الكرواسون الهش سوف نقدم لكم من خلال السطور الأتية مكونات عمل الكرواسون وهي كالاتي:- 2 ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ربع كوب ماء دافئ.

صفار 2 بيضة.

كوب من الحليب الدافئ.

معلقة كبيرة من السكر.

رشة ملح.

ثلاث أكواب من الدقيق.

كوب من الزبدة.

زلال بيضة . طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف علي طريقة تحضير الكرواسون تابعوا معنا الخطوات وهي كما يلي:- قومي بتذويب الخميرة في ربع كوب الماء الدافئ، ثم ضعيها جانباً لمدة 10 دقائق. قومي بخفق صفار البيض مع الحليب، والسكر والملح وخليط الخميرة وربع كوب من الدقيق، قومي بخفقهم جيداً حتي تتجانس المكونات جميعاً. قومي بتقطيع الزبدة وأضيفيها إلي ما تبقي من الدقيق وامزجي جيداً، أضيفي الخليط إلي مزيج الخميرة وامزجي المكونات مع بعض حتي تتجانس جيداً. قومي بتغطية الوعاء واتركي العجينة حتي ترتاح لمدة لا تقل عن ساعة من الوقت، بعد ذلك قومي بنقل العجينة إلي سطح مرشوش بقليل من الدقيق وادعكيها بيديك. قومي بتقسيم العجينة إلي ثلاث أقسام، أفردي العجين كل قسم إلي دائرة ثم كل دائرة إلي 11 مثلث، لفي كل مثلث بدءاً من القاعدة إلي القمة. رصي العجين في صينية مدهونة بقليل من الزبد، قومي بدهن وجه الكرواسون بزلال البيض المخفوق، ثم أدخليها الفرن علي درجة حرارة 180 مئوية، لحوالي 30 دقيقة حتي يصبح لونها ذهبي. الوسوم

يعد الكرواسون الهش، من أفضل وأجمل المخبوزات، وتبحث دائماً النساء علي وصفات، سهلة وبسيطة لتحضيره في المنزل، بدلاً من شرائه من المحلات بثمن باهظ، فهو من المخبوزات الخفيفة علي المعدة، فهو من المخبوزات متعددة الحشو، فهو من أشهي وألذ المعجنات، فهو من المخبوزات طيبة المذاق، يمكن تناولها في أي وقت وأي مكان، فهو من أشهر المخبوزات التي يمكن أن تقدميها لأطفالك علي وجبة الإفطار، لذلك سوف نتعرف من خلال موقع ثقفني، علي أبسط طريقة لتحضير الكرواسون الهش في المنزل، بخطوات سهلة وبسيطة جداً. مكونات عمل الكرواسون الهش مكونات عمل الكرواسون الهش سوف نقدم لكم من خلال السطور الأتية مكونات عمل الكرواسون وهي كالاتي:- 2 ملعقة صغيرة من الخميرة الفورية.

ربع كوب ماء دافئ.

صفار 2 بيضة.

كوب من الحليب الدافئ.

معلقة كبيرة من السكر.

رشة ملح.

ثلاث أكواب من الدقيق.

كوب من الزبدة.

زلال بيضة . طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف علي طريقة تحضير الكرواسون تابعوا معنا الخطوات وهي كما يلي:- قومي بتذويب الخميرة في ربع كوب الماء الدافئ، ثم ضعيها جانباً لمدة 10 دقائق. قومي بخفق صفار البيض مع الحليب، والسكر والملح وخليط الخميرة وربع كوب من الدقيق، قومي بخفقهم جيداً حتي تتجانس المكونات جميعاً. قومي بتقطيع الزبدة وأضيفيها إلي ما تبقي من الدقيق وامزجي جيداً، أضيفي الخليط إلي مزيج الخميرة وامزجي المكونات مع بعض حتي تتجانس جيداً. قومي بتغطية الوعاء واتركي العجينة حتي ترتاح لمدة لا تقل عن ساعة من الوقت، بعد ذلك قومي بنقل العجينة إلي سطح مرشوش بقليل من الدقيق وادعكيها بيديك. قومي بتقسيم العجينة إلي ثلاث أقسام، أفردي العجين كل قسم إلي دائرة ثم كل دائرة إلي 11 مثلث، لفي كل مثلث بدءاً من القاعدة إلي القمة. رصي العجين في صينية مدهونة بقليل من الزبد، قومي بدهن وجه الكرواسون بزلال البيض المخفوق، ثم أدخليها الفرن علي درجة حرارة 180 مئوية، لحوالي 30 دقيقة حتي يصبح لونها ذهبي.

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