طريقة عمل دجاج كنتاكي في المنزل بوصفة سهلة وبسيطة وأحلي من الجاهز

تعد وجبة دجاج كنتاكي، من أفضل الوجبات لدي الكثير من الأشخاص، فهي وجبة للذيذة جداً، وتتميز بمذاق خاص وجميل، ويعد كوكي المقرمش من أجمل الوجبات التي يعشقها الكبار قبل الصغار، ودائماً يتناولها الجميع خارج المنزل لأنه يعتقد أنها أفضل، لذلك نبحث دائماً عن طريقة تحضيرها الصحيحة في المنزل، فهي تعتبر من أهم الوجبات التي يجب تناولها خلال الأسبوع، لأنها تحتوي علي سعرات حرارية مرتفعة، لذلك سوف نتعرف من خلال موقعنا ثقفني، علي طريقة عمل دجاج كنتاكي في المنزل بخطوات سهلة وبسيطة جداً.

مكونات عمل دجاج كنتاكي

سوف نتعرف من خلال هذا المقال علي مكونات عمل دجاج كنتاكي في المنزل:-

فرخه مقطعه إلي 8 قطع.

ملح وفلفل أسود.

معلقة من الحبهان.

4 ملاعق دقيق كبيرة.

ورق لورا.

2 ملعقة كبيرة نشا.

ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

معلقة من بصل البودرة.

ملعقة من الثوم البودرة.

معلقة صغيرة بهارات فراخ.

ملعقة كبيرة بابريكا.

نصف كوب من الماء.

طريقة التحضير

سوف نقدم لكم من خلال السطور الأتية طريقة تحضير دجاج كنتاكي في المنزل وهي كما يلي:-