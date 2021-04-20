بسكويت التمر المغذي والمفيد بأسهل الطرق في المنزل أفضل من الجاهز

بسكويت التمر ، هو من الحلويات الغنية بالعناصر الغذائية نظرا لاحتوائه على التمر المليء بالفوائد والعناصر الغذائية التي يحتاجها الإنسان ليكون بصحه جيدة، وعلاوة على ذلك يكون محبب لدى الاطفال ويمد أجسامهم بالفيتامينات التي تحتاجها، وتصح أن تكون وجبة للإفطار فى الصباح، أو أن يأخذها الأطفال معهم للمدرسة ليتناولوها فى فترة الإستراحة. وسنتناول في هذا المقال طريقة عمل بسكويت التمر في المنزل وبكل سهولة. مكونات بسكويت التمر مكونات بسكويت التمر مكونات بسكويت التمر متواجدة غالبا في معظم البيوت وهى كالتالي:- 100 جرام زبدة مذابة.

نصف كوب زيت نباتي.

2 بيضة.

كوب سكر.

رشة فانيليا.

نصف كوب حليب بودرة.

2 ملعقة كبيرة دقيق ذرة.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

ثلاث أكواب ونصف من الدقيق. مكونات عجينة التمر 800 جرام من التمر.

2 ملعقة كبيرة من السمن.

ملعقة صغيرة قرفة، أو ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب. طريقة التحضير طريقة التحضير تمر طريقة تحضير بسكويت التمر بعدة مراحل، وهي كالآتي: نقوم بجلب 800 جرام من التمر ونقوم بنزع النواة منهم.

نقوم بوضع إناء أو مقلاه على النار ونضع عليها ملعقتين من السمن وجميع كمية التمر المنزوع النواه.

نقوم بتقليب التمر جيدا مع السمن ثم نضيف اليه نصف كوب من الماء، ثم نقلبه جيدا، ونتركه على النار الهادئة لمدة نصف ساعة، ثم نقوم برفعه من على النار ويترك حتى يبرد.

بعد ذلك نقوم بعجنه جيدا حتى يصبح قوامه ناعم، ثم نضعه في الثلاجة ونستخدمه عند الحاجة.

يقوم بخلط المائة جرام زبده ونصف كوب الزيت والبيضتين وكوب السكر ورشة الفانيليا معا في الخلاط.

نضيف على الخليط نصف كوب اللبن البودرة وملعقتين دقيق الذرة، ثم نقلبهم قليلا.

نقوم بوضع ثلاثة أكواب ونصف من الدقيق على الخليط على ثلاثة مراحل حتى تتماسك العجينة.

نترك العجينة في إناء لمدة عشرة دقائق.

نقوم بفرد قطعة من العجين على شكل مستطيل.

نقوم بوضع العجوه على طرف العجينة التي قمنا بفردها.

نقوم بلف العجينة التي بداخلها التمر (العجوة) ثم نقوم بغلق أطراف العجينة.

نقوم بالضغط على العجينة بالشوكة حتى تأخذ شكلا جماليا. نقوم بتقطيع العجينة قطع صغيرة، ثم نضعهم على صاج مدهون بالزيت النباتي.

نقوم بإشعال الفرن على درجه حرارة 180 مئوية من الأسفل، ثم نقوم بإدخال الصاج في الفرن.

عندما يتحمر البسكوت من الأسفل نقوم بإشعال نار الفرن من الأعلى حتى يتحمر الوجه (مده الخبز تتراوح ما بين 10 دقائق 12 دقيقة).

ثم يقدم فى إناء للتقديم وبالهناء والشفاء. الوسوم

بسكويت التمر ، هو من الحلويات الغنية بالعناصر الغذائية نظرا لاحتوائه على التمر المليء بالفوائد والعناصر الغذائية التي يحتاجها الإنسان ليكون بصحه جيدة، وعلاوة على ذلك يكون محبب لدى الاطفال ويمد أجسامهم بالفيتامينات التي تحتاجها، وتصح أن تكون وجبة للإفطار فى الصباح، أو أن يأخذها الأطفال معهم للمدرسة ليتناولوها فى فترة الإستراحة. وسنتناول في هذا المقال طريقة عمل بسكويت التمر في المنزل وبكل سهولة. مكونات بسكويت التمر مكونات بسكويت التمر مكونات بسكويت التمر متواجدة غالبا في معظم البيوت وهى كالتالي:- 100 جرام زبدة مذابة.

نصف كوب زيت نباتي.

2 بيضة.

كوب سكر.

رشة فانيليا.

نصف كوب حليب بودرة.

2 ملعقة كبيرة دقيق ذرة.

ملعقة صغيرة بيكنج باودر.

ثلاث أكواب ونصف من الدقيق. مكونات عجينة التمر 800 جرام من التمر.

2 ملعقة كبيرة من السمن.

ملعقة صغيرة قرفة، أو ربع ملعقة صغيرة من جوزة الطيب. طريقة التحضير طريقة التحضير تمر طريقة تحضير بسكويت التمر بعدة مراحل، وهي كالآتي: نقوم بجلب 800 جرام من التمر ونقوم بنزع النواة منهم.

نقوم بوضع إناء أو مقلاه على النار ونضع عليها ملعقتين من السمن وجميع كمية التمر المنزوع النواه.

نقوم بتقليب التمر جيدا مع السمن ثم نضيف اليه نصف كوب من الماء، ثم نقلبه جيدا، ونتركه على النار الهادئة لمدة نصف ساعة، ثم نقوم برفعه من على النار ويترك حتى يبرد.

بعد ذلك نقوم بعجنه جيدا حتى يصبح قوامه ناعم، ثم نضعه في الثلاجة ونستخدمه عند الحاجة.

يقوم بخلط المائة جرام زبده ونصف كوب الزيت والبيضتين وكوب السكر ورشة الفانيليا معا في الخلاط.

نضيف على الخليط نصف كوب اللبن البودرة وملعقتين دقيق الذرة، ثم نقلبهم قليلا.

نقوم بوضع ثلاثة أكواب ونصف من الدقيق على الخليط على ثلاثة مراحل حتى تتماسك العجينة.

نترك العجينة في إناء لمدة عشرة دقائق.

نقوم بفرد قطعة من العجين على شكل مستطيل.

نقوم بوضع العجوه على طرف العجينة التي قمنا بفردها.

نقوم بلف العجينة التي بداخلها التمر (العجوة) ثم نقوم بغلق أطراف العجينة.

نقوم بالضغط على العجينة بالشوكة حتى تأخذ شكلا جماليا. نقوم بتقطيع العجينة قطع صغيرة، ثم نضعهم على صاج مدهون بالزيت النباتي.

نقوم بإشعال الفرن على درجه حرارة 180 مئوية من الأسفل، ثم نقوم بإدخال الصاج في الفرن.

عندما يتحمر البسكوت من الأسفل نقوم بإشعال نار الفرن من الأعلى حتى يتحمر الوجه (مده الخبز تتراوح ما بين 10 دقائق 12 دقيقة).

ثم يقدم فى إناء للتقديم وبالهناء والشفاء.

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