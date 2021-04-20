كيفية استخدام ماسك الطين الهندي بالطحالب الحمراء وفوائده للبشرة الدهنية والجافة

كيفية استخدام ماسك الطين الهندي بالطحالب الحمراء ، ظهر حديثا مجموعة من النساء الجميلات وخبيرات التجميل ومراكز التجميل بإرشاد بقيه النساء باستخدام ماسك الطين الهندي بالطحالب الحمراء لتحسين البشرة والتخلص من جميع مشاكل البشرة فاتجهت العديد من النساء لاتباع هذه النصيحة وتطبيقها للحصول على بشرة مثالية والاهتمام بها والحفاظ عليها على المدى البعيد ولذلك نقدم لكى كيفيه استخدام ماسك الطين الهندي بالطحالب الحمراء.

فوائد ماسك الطين الهندي بالطحالب الحمراء:

يقوم ماسك الطين الهندي بالطحالب الحمراء بمحاربة التجاعيد وتقليلها وتأخيرها في الظهور.

بمحاربة التجاعيد وتقليلها وتأخيرها في الظهور. نتيجته فورية والبشرة بعد هذا الماسك تكون صافيه بلا أي مشاكل مع الاستخدام المتكرر.

يعمل كماسك واسكراب في نفس الوقت لاحتوائه على حبوب صغيرة تعمل مثل اسكراب لإزالة الجلد الميت ويعمل كبديل لماسك القهوة وأي شوائب على الوجه وينضف الخلايا من الأعماق ويزيل كل الشوائب والرواسب على الوجه والأوساخ والأتربة من الجو ويزيل تراكم الزيوت من إفرازات الوجه الزائدة ويعمل على معادلة إفرازات البشرة.

وأي شوائب على الوجه وينضف الخلايا من الأعماق ويزيل كل الشوائب والرواسب على الوجه والأوساخ والأتربة من الجو ويزيل تراكم الزيوت من إفرازات الوجه الزائدة ويعمل على معادلة إفرازات البشرة. بعد إزاله الماسك ستعطيك نتيجة مذهلة وستلاحظي الأشراق والنضارة في وجهك و صفاء بشرتك.

مفيد للبشرة الدهنية والمختلطة جدا لأنه يقوم بتقليل إفرازات البشرة من الدهون ومعادلتها.

يقوم بشد البشرة وهذا ما تغفل عنه معظم السيدات فيصل بها العمر لسن ال30 ويحدث ترهلات في بشرتها نتيجة لجذب الجاذبية للوجه وذلك لعدم الاهتمام بها منذ الصغر لذلك نشدد على أهمية الاعتناء ببشرتك منذ الصغر مع بداية عامك ال20 قومى بالاهتمام البسيط ومع الوقت كثفي الاهتمام.

قومى بغسل وجهك جيدا بالغسول والماء الدافئ ؛ لفتح مسام وجهك.

لفتح مسام وجهك. قومى بوضع طبقة رقيقة من ماسك الطين الهندي بالطحالب الحمراء على وجهك واتركيه لحتي يتغير لونه ويصبح مائلا للون الرمادي الفاتح وينشف.

على وجهك واتركيه لحتي يتغير لونه ويصبح مائلا للون الرمادي الفاتح وينشف. قومى بفرك وجهك جيدا باستخدام يديك المبللة وقومى بحركات دائرية لأعلي لشد البشرة إلى أعلي لمدة 10دقائق متواصلة.

قومى بغسل وجهك بالماء البارد جيدا والغسول وقومى بوضع ماء الورد ذات التركيز العالي الخاص بالماسكات على وجهك ؛ لغلق المسامات.

لغلق المسامات. قومى بوضع المرطب الخاص بكى ويمكن وضع ماسك العسل والروب كبديل للكريم المرطب إذا كان لا يتوافر لديكي وهذه الخطوة مهمة جدا لجميع أنواع البشرة مع اختلاف نسبة الترطيب لكل بشرة.

كبديل للكريم المرطب إذا كان لا يتوافر لديكي وهذه الخطوة مهمة جدا لجميع أنواع البشرة مع اختلاف نسبة الترطيب لكل بشرة. ذوات البشرة الدهنية والمختلطة يقوموا بتكرار هذا الماسك مرتين في الأسبوع وأصحاب البشرة الجافة مرة واحدة في الأسبوع مع وضع مرطب عالى التركيز.

طريقة الاستخدام

ولقدوم شهر رمضان نريد تهنئتك بحلول هذا الشهر الفضيل وفي هذا الشهر المبارك تزداد الزوارات يجب أن تهتمي بجمالك وتألقك ولذلك نقدم لكى هذا الماسك الفعال السريع وهو كيفيه استخدام ماسك الطين الهندي بالطحالب الحمراء.