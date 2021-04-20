أسرع طريقة لصنع مخلل الخيار في البيت زي الجاهز بدون تعب وبأقل تكلفة

يعتبر مخلل الخيار من أشهر أنواع المخلل والمقبلات التي تقدم مع الكثير من الأطباق السريعة مثل البرجر وسندويشات الدجاج المختلفة ومع الأطباق الرئيسية مثل الحواوشي وغيرها، ويعتبر وجوده في المنزل أمر مهم لا يستغنى عنه الكثير من الأشخاص، ولذلك نقدم لكم أسهل طريقة لتحضيره في البيت لكي تحصلوا على نفس طعم المحلات بدون أي تعب وبأقل التكاليف الممكنة، حيث تتوافر كل المكونات في مطبخكم. طريقة عمل مخلل الخيار طريقة عمل مخلل الخيار نحتاج إلى هذه المكونات: 2 كيلو من الخيار صغير الحجم.

حبة واحدة من الفلفل الحار.

3 كوب من الماء الفاتر.

نصف كوب خل.

ربع كوب ملح طعام.

2 فص من الثوم.

2 ملعقة من الشبت. يجب اتباع الخطوات التالية لتحضيره ألذ مخلل خيار: أولاً نقوم بغسل حبات الخيار بشكل جيد للتخلص من الأوساخ.

نقوم بتقطيع الخيار إلى شرائح طويلة أو إلى دوائر.

نقوم بوضع الخيار في برطمان كبير الحجم.

في وعاء كبير نقوم بخلط كلاً من الملح والخل والثوم المهروس والشبت بشكل جيد.

نقوم بإضافة هذا الخليط إلى الخيار حتى يغطيه تماماً.

نقوم بوضع الفلفل الحار.

نغلق البرطمان بشكل محكم ونتركه حوالي 4 أيام حتى يمكن تناوله. أسرع طريقة لتحضير مخلل الخيار في البيت ربع كيلو خيار صغير.

3 ملعقة كبيرة من الملح.

ماء مغلي.

4 فص ثوم مهروسين.

نصف ملعقة من النعناع المطحون.

2 ورق من اللورا.

ربع كوب خل. أسرع طريقة لتحضير مخلل الخيار في البيت يمكنكم الحصول على أسرع مخلل خيار من خلال اتباع الخطوات التالية: نغسل حبات الخيار بشكل جيد.

نقوم بقشه بالسكينة.

نقوم بإضافة الملح إلى حوالي ربع كوب ماء مغلي.

نقوم بإضافة المكونات إلى الخيار في برطمان، ونغلقه بشكل محكم.

نقوم بوضع الماء المغلي بحيث يغطي جميع المكونات، ونغلقه وبعد ساعتين يمكن تناوله. الوسوم

يعتبر مخلل الخيار من أشهر أنواع المخلل والمقبلات التي تقدم مع الكثير من الأطباق السريعة مثل البرجر وسندويشات الدجاج المختلفة ومع الأطباق الرئيسية مثل الحواوشي وغيرها، ويعتبر وجوده في المنزل أمر مهم لا يستغنى عنه الكثير من الأشخاص، ولذلك نقدم لكم أسهل طريقة لتحضيره في البيت لكي تحصلوا على نفس طعم المحلات بدون أي تعب وبأقل التكاليف الممكنة، حيث تتوافر كل المكونات في مطبخكم. طريقة عمل مخلل الخيار طريقة عمل مخلل الخيار نحتاج إلى هذه المكونات: 2 كيلو من الخيار صغير الحجم.

حبة واحدة من الفلفل الحار.

3 كوب من الماء الفاتر.

نصف كوب خل.

ربع كوب ملح طعام.

2 فص من الثوم.

2 ملعقة من الشبت. يجب اتباع الخطوات التالية لتحضيره ألذ مخلل خيار: أولاً نقوم بغسل حبات الخيار بشكل جيد للتخلص من الأوساخ.

نقوم بتقطيع الخيار إلى شرائح طويلة أو إلى دوائر.

نقوم بوضع الخيار في برطمان كبير الحجم.

في وعاء كبير نقوم بخلط كلاً من الملح والخل والثوم المهروس والشبت بشكل جيد.

نقوم بإضافة هذا الخليط إلى الخيار حتى يغطيه تماماً.

نقوم بوضع الفلفل الحار.

نغلق البرطمان بشكل محكم ونتركه حوالي 4 أيام حتى يمكن تناوله. أسرع طريقة لتحضير مخلل الخيار في البيت ربع كيلو خيار صغير.

3 ملعقة كبيرة من الملح.

ماء مغلي.

4 فص ثوم مهروسين.

نصف ملعقة من النعناع المطحون.

2 ورق من اللورا.

ربع كوب خل. أسرع طريقة لتحضير مخلل الخيار في البيت يمكنكم الحصول على أسرع مخلل خيار من خلال اتباع الخطوات التالية: نغسل حبات الخيار بشكل جيد.

نقوم بقشه بالسكينة.

نقوم بإضافة الملح إلى حوالي ربع كوب ماء مغلي.

نقوم بإضافة المكونات إلى الخيار في برطمان، ونغلقه بشكل محكم.

نقوم بوضع الماء المغلي بحيث يغطي جميع المكونات، ونغلقه وبعد ساعتين يمكن تناوله.

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