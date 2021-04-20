عملت احلي كنافة محشية بالمانجو والكريمة بطريقة احلي من المحلات وبمكونات بسيطة

عملت احلي كنافة محشية بالمانجو والكريمة، من أنواع الكنافة المختلفة التي يبحث الكثير عن طرق عملها الناجحة مثل المحلات الكثير من الناس لأنها ليست تقليدية مثل باقي الكنافات وتكون ذات مذاق شهي يجعلك تطلبها دائمًا. احلي كنافة محشية بالمانجو والكريمة احلي كنافة محشية بالمانجو والكريمة تتمثل طريقة تحضيرها كالتالي: مكونات تحضير الكنافة المحشية مانجو كيلو كنافة.

لتر عصير مانجو.

كوب من السمنة.

كيلو مانجو بدون قشر مقطعة مكعبات.

٣ كوب من كريمة الخفق.

كوب سكر ناعم. طريقة تحضير الكنافة المحشية مانجو في صينية يتم خلط الكنافة والسكر والسمنة ووضعها في الفرن لمدة ربع ساعة.

إخراجها وتفتيتها ثم في قالب زجاجي نضع طبقة من الكنافة وطبقة من عصير المانجو وطبقة من قطع المانجو وطبقة من الكريمة المخفوقه وهكذا حتى الانتهاء من كل الكمية.

وضع القالب في الثلاجة حوالي ساعتين حتى يبرد.

ثم تُقدم بارده ويمكن وضع بعض المكسرات حسب الرغبة. مكونات تحضير الكنافة المحشية مانجوطريقة تحضير الكنافة المحشية مانجو أسهل طريقة لعمل كنافة محشية مانجو أسهل طريقة لعمل كنافة محشية مانجو يمكن تحضيرها بأقل التكاليف كالتالي: مكونات عمل كنافة محشية مانجو طريقة تحضير كنافة محشية مانجو في وعاء عميق نضع الكنافة ويتم تفكيكها حتى تصبح ناعمة نضع عليها السكر والسمنة وخلطهم معًا حتى يتجانسوا.

في صينية مدهونة زيت يتم وضع طبقة سميكة من الكنافة وفوقها نقوم بوضع المانجو الشرائح حتى تتكون طبقة كاملة ثم نضع باقي كمية الكنافة.

يكون الفرن تم تسخينه على درجة حرارة متوسطة نضع الكنافة حتى تأخذ اللون الذهبي من أعلى ومن أسفل وثم صب الشربات البارد عليها وهكذا تكون جاهزة للتقديم. مكونات عمل كنافة محشية مانجو طريقة تحضير كنافة محشية مانجو مكونات شربات الكنافة ٢ كوب من السكر و٢ كوب من الماء وضعهم معًا على النار حتى الغليان وإضافة عصير نصف ليمونه عليهم ونتركهم يغلوا حوالي ربع ساعة. مكونات شربات الكنافة الوسوم

عملت احلي كنافة محشية بالمانجو والكريمة، من أنواع الكنافة المختلفة التي يبحث الكثير عن طرق عملها الناجحة مثل المحلات الكثير من الناس لأنها ليست تقليدية مثل باقي الكنافات وتكون ذات مذاق شهي يجعلك تطلبها دائمًا. احلي كنافة محشية بالمانجو والكريمة احلي كنافة محشية بالمانجو والكريمة تتمثل طريقة تحضيرها كالتالي: مكونات تحضير الكنافة المحشية مانجو كيلو كنافة.

لتر عصير مانجو.

كوب من السمنة.

كيلو مانجو بدون قشر مقطعة مكعبات.

٣ كوب من كريمة الخفق.

كوب سكر ناعم. طريقة تحضير الكنافة المحشية مانجو في صينية يتم خلط الكنافة والسكر والسمنة ووضعها في الفرن لمدة ربع ساعة.

إخراجها وتفتيتها ثم في قالب زجاجي نضع طبقة من الكنافة وطبقة من عصير المانجو وطبقة من قطع المانجو وطبقة من الكريمة المخفوقه وهكذا حتى الانتهاء من كل الكمية.

وضع القالب في الثلاجة حوالي ساعتين حتى يبرد.

ثم تُقدم بارده ويمكن وضع بعض المكسرات حسب الرغبة. مكونات تحضير الكنافة المحشية مانجوطريقة تحضير الكنافة المحشية مانجو أسهل طريقة لعمل كنافة محشية مانجو أسهل طريقة لعمل كنافة محشية مانجو يمكن تحضيرها بأقل التكاليف كالتالي: مكونات عمل كنافة محشية مانجو طريقة تحضير كنافة محشية مانجو في وعاء عميق نضع الكنافة ويتم تفكيكها حتى تصبح ناعمة نضع عليها السكر والسمنة وخلطهم معًا حتى يتجانسوا.

في صينية مدهونة زيت يتم وضع طبقة سميكة من الكنافة وفوقها نقوم بوضع المانجو الشرائح حتى تتكون طبقة كاملة ثم نضع باقي كمية الكنافة.

يكون الفرن تم تسخينه على درجة حرارة متوسطة نضع الكنافة حتى تأخذ اللون الذهبي من أعلى ومن أسفل وثم صب الشربات البارد عليها وهكذا تكون جاهزة للتقديم. مكونات عمل كنافة محشية مانجو طريقة تحضير كنافة محشية مانجو مكونات شربات الكنافة ٢ كوب من السكر و٢ كوب من الماء وضعهم معًا على النار حتى الغليان وإضافة عصير نصف ليمونه عليهم ونتركهم يغلوا حوالي ربع ساعة. مكونات شربات الكنافة

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