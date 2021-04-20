طريقة عمل الرنجة بوصفات سهلة ومختلفة

الرنجة من الأسماك المدخنة التي لا تخلو في أي منزل مع اقتراب شم النسيم يتناولها المصريين بجانب الفسيخ والسردين والبصل الأخضر وهي عادة قديمة لدي الفراعنة في مصر القديمة وكانوا يشتهرون بتحنيط الأسماك المملحة لاحتفال بهذا اليوم ويشتهر أيضا تناوله بالاحتفال في عيد الفطر المبارك ويصعب صنعها في المنزل لمرورها بعده مراحل مختلفه. ولها طرق مختلفه في التحضير منها سلطة بالطحينة والسلطة والمايونيز والأشخاص الذين يتبعون حمية غذائية من الممكن تحضيرها دايت باستخدام رنجة غير مملحة.

طريقة عمل الرنجة

من منا لا يعشق تناولها والبعض يفضل تناول البطاريخ المرملة والبعض الأخر يتناول الملساء ومن مواصفات شاء الرنجة أو الفسيخ يجيب أن نلاحظ تماسك أنسجتها والجسم لا يوجد به أي خدوش أو قطع ولونها لامع ويجب شراؤها من محلات نظيفة وليس من الباعة الجائلين والتأكد من صلاحيتها المدونة على الكرتون قبل شراؤها.

طريقة عمل سلطة الرنجة

كيلو رنجة .

حبه فلفل أصفر ألوان مقطعه مكعبات .

حبة فلفل أحمر ألوان مقطعه مكعبات.

حبة فلفل أخضر رومي مقطعة مكعبات.

بصلتان أخضر مقطعه مكعبات صغيرة .

حبتان طماطم مقطعة.

حبة جزر كبيرة مبشورة.

عصير ليمون.

زيت زيتون.

خل.

نشوي الرنجة في طاسة علي النار لتجنب نزول السائل.

نحضر صينية نظيفة وننزع الرأس والجلد والأحشاء والشوك.

ننشل البطارخ لعمل سلطة بطارخ بجانبها.

نقطع الرنجة مكعبات كبيرة.

نحضر بوله عميقة ونضيف الرنجة وباقي المكونات الأخرى.

نضيف الزيت وعصير الليمون والخل.

وتقلب وتغرف في أطباق التقديم بجانبها الخس الأخضر والبصل والخبز البلدي.

المكوناتسلطة رنجة بالطحينة

كيلو رنجة.

نصف كيلو طحينة.

زيت زيتون.

عصير ليمون.

خل.

نشوي الرنجة في طاسة علي النار لتجنب نزول السائل.

نحضر صينية نظيفة وننزع الرأس والجلد والأحشاء والشوك.

ننشل البطارخ لعمل سطله بطارخ بجانبها.

نضع الرنجة في الكبة ونفرمها فرما ناعما.

نضيف الزيت والخل وعصير الليمون بالتدريج.

نصب الرنجة في وعاء عميق ونضيف كمية مناسبة من الطحينة وتقلب جيدا.

تغرف بأطباق التقديم بجانبها الخس والبصل الأخضر وخبز بلدي.

ولعمل سلطة البطارخ نطحنها في الكبة لتصبح ناعمه ونضيف الطحينة وتقلب.

نصب البطارخ في أطباق التقديم.

المكوناتطريقة التحضير