طريقة عمل بيض بالخضار أومليت بطعم جديد ولا أروع لسحور رمضان، ودا أفضل سحور بجانب الفول والزبادي لسد الجوع وأخد البروتين، فالبيض يحتوي على مجموعة من الفيتامينات المتنوعة مثل فيتامين (A)، فيتامين B5، فيتامين B12، فيتامين B2 الكافي للجسم لإعطاءك الطاقة فيوجود بها جميع المكونات من البيض وفلفل الألوان والطماطم والجبن التي تكفيك باقي اليوم في الصيام شهر رمضان، نقدم إليكم كيفية عمل اومليت بطعم جديدة ولا أروع.

3 حبات من البيض.

نصف حبة من البصل (مقطّع إلى مكعبات).

فلفل المقطع شرائح رفيعة.

ربع كوب جبن موزاريلا.

نصف حبة طماطم .

1 معلقة كبيرة من الدقيق.

ملح حسب الرغبة.

فلفل أسود.

الزيت النباتي .

احضري وعاء عميق، وقومي بخفق كلاً من الآتي البيض مع الدقيق والملح والفلفل الأسود جيداً بواسطة المضرب اليدوي حتى تتجانس الخليط ولا يكون فيه أي تكتل من الدقيق.

أضيفي كلاً من البصل المقطع قطع صغيرة والفلفل الألوان الشرائح والطماطم المقطعة والجبن موزاريل اخلطي المكونات جيداً حتى تتجانس ويتداخل المكونات مع البيض.

في مقلاة غير لاصقة تيفال، حمّي الزيت ثم أضيفي خليط البيض وغطيه على نار متوسطة.

اتركي الأومليت في مقلاة الغير لاصقة لنصف دقيقة على نار متوسطة ثم خففي النار حوالي 4 دقائق.

قومي بأخراج البيض بالخضار الأومليت وضعية في طبق كبير وبالهنا والصحة على قلوبكم.

طريقة عمل بيض بالخضار أومليتكيفية تحضير الاومليت بالخطوات

ويمكنك عمل البيض بالخضار الأومليت بجانب طبق من الفول بالطماطم الشهي ومع الزبادي وقلي بعض البطاطس فرنش فرايز بطريقة ماك الشهيرة ومع أنواع الجبن المفضلة إليكم وأعملي وقدمي أحلى سحور لعائلتك وكل عام وانتم بخير ورمضان كريم وهكذا نكون انتهينا من مقالتنا عن طرق عمل بيض بالخضار أومليت.