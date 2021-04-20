التخسيس مش بس انك تعملي دايت او تلعبي رياضة، عاداتنا اليومية كمان ليها دور، و الخبراء بيقولوا أنه بالليل جسمك بيحرق من 300 ل 400 سعر حراري وده بيساوي كمية طاقة كبيرة ممكن جسمك يحرقها علي مدي طويل، عشان كده النوم بيساعد في خسارة الوزن بشكل كبير، في وده السبب اللي بيخلي عادات سهلة وبسيطة ممكن تغيريها في روتين ويومك وخصوصا قبل النوم عشان تساعدك تخسي أكتر وبشكل فعال، لكن برضه خلينا نقولك انه ماينفعش تعتمدي عليها لوحدها، هي عادات هتساعدك في إنك تخسي وتبقى صحتك أفضل لكنها مش كافية، ولازم معاها تمارسي رياضة بشكل منتظم وتحافظي على نظام غذائي صحي، في المقال ده هنقولك 7 عادات قبل النوم للمساعدة على خسارة الوزن الزايد عشان تعرفيهم وتعمليهم، خلينا نبدأ..

7 عادات قبل النوم للمساعدة على خسارة الوزن الزايد. اعرفيهم واعمليهم

1-النوم في درجة حرارة منخفضة

درجة الحرارة المنخفضة اللي بتكون تكون حوالي 18 درجة مئوية بالليل هي أفضل درجة حرارة تنامي فيها وتساعدك على خسارة الوزن، لانها بتعزز عملية التمثيل الغذائي، وحسب الدراسات، الباردة بتنشط الخلايا الدهنية المسؤولة عن التنظيم الحراري، عشان كده لو نمتي في أوضة باردة جسمك هيبدأ يحرق طاقة أكتر عشان يحافظ علي الحرارة.

2- عصير العنب

تعرفي إن عصير العنب بيحرق السعرات الحرارية لأن فيها مادة خاصة اسمها ريسفيراترول، المادة دي بتحول الدهون البيضاء الي دهون بيج، وأثناء النوم جسمك بيستخدم الدهون البيج عشان يكون دافي فالبتالي لما تشربي كوباية عصير عنب هيجبرك إنك تتخلصي من أي دهون زيادة في جسمك وطبعا لازم يكون العصير بدون سكر.

3- نامي واصحي في نفس المعاد

جدول نومك لو مش مظبوط ده هيزود وزنك بشكل كبير لأن هرمون الميلاتونين هو اللي بيعرفنا ننام امتي، كمان بيساعد علي تنشيط الخلايا الدهنية اللي بتساعد علي حرق السعرات الحرارية، فلو نظام نومك مش ثابت فإنتي كده بتتدخلي في إنتاج الميلاتونين وبتحرمي نفسك من النوم بشكل كويس فطبيعي الصبح هتحسي بإرهاق وهتكون محتاجه وجبات خفيفة فيها سعرات حرارية عالية عشان طاقتك تزيد، لكن لو عوزة تتجنبي ده حاولي تنامي وتصحي كل يوم في نفس المعاد .

4- تجنبي استخدام الموبايل قبل النوم

الضوء الزيادة من الموبايل لأنه بيخليكي متعرفيش تنامي كويس لأن الضوء الأزرق اللي بيخرج من التليفونات بيأثر علي انتاج الميلاتونين عشان كده بتنامي كتير وتصحي تعبانة، عشان كده حاولي تتجنبي موبايلك قبل النوم بساعتين تقريبا واستبدليه بإنك تقري في كتاب وهتحسي إنك عوزة تنامي بشكل أسرع.

5- وجبة خفيفة من البروتين

جربي تاكلي وجبة خفيفة من البروتين قبل النوم مثلا : الزبادي، جبن قريش أو زبدة الفول السوداني. البروتين ده هيزود من معدل الأيض ويساعد عضلاتك تكبر.

6- تمارين المقاومة

التمرين البدني أفضل طريقة عشان تتخلصي من أي توتر وزيادة التمثيل الغذائي قبل النوم، تمارين القلب والايروبكس اثبتوا فعاليتها، لكن تدريبات المقاومة هي اللي بتساعد علي حرق الدهون بشكل أفضل، وبالتالي بتعتبر من أحسن عادات قبل النوم للمساعدة على خسارة الوزن، جربي تعتمدي في روتينك تمارين زي السباحة أو رفع الاوزان وهي التمارين الأفضل بالليل هي مش بتتعب الجسم لكن بتحفز لحرق السعرات الحرارية وبتستمر حتي بعد النوم .

7- اشربي شاي أعشاب

فيه أنواع معينة من الشاي بتساعد علي نقص الوزن بالليل، زي مثلا شاي الأعشاب الطبيعي بيحسن صحتك بطرق مختلفة، وشاي القرفة لأنها بتكافح الالتهابات وبتمنع الانتفاخ اللي بيكون موجود الصبح، النعناع بيقلل من الشهية وبيساعدك تتجنبي الوجبات الخفيفة أما البابونج بيحسن الهضم وبيريح الأعصاب .

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