دراسة: فوائد الرياضة لمرضى ضغط الدم

يعرف عن الرياضة فوائدها العديدة والتي من أهمها الوقاية من الأمراض المختلفة بما فيها أمراض القلب والشرايين وضغط الدم، ولكن في حال الإصابة المسبقة بهذا الأمراض، فما دوت الخليج فوائد الرياضة في هذه الحالة، وفي إجابة على هذا السؤال توضح الدراسة التالية فوائد الرياضة لمرضى ضغط الدم وكذلك مرضى السكري ومرضى ارتفاع الكوليسترول، كما التالي:

الرياضة وضغط الدم:

جاء في دراسة صادرة عن الجمعية الأوروبية لأمراض القلب ESC، أن باحثون أكدوا أن ممارسة النشاط البدني يحمى من الأمراض القلبية الخطيرة التي تهدد الحياة، كما أنها تخفض من المضاعفات التي قد تلحق بالمرضى الذين لديهم عوامل الخطر القلبية الوعائية مثل ارتفاع ضغط الدم وارتفاع الكوليسترول ومرض السكري، طبقا لما ورد في موقع ميديكال إكسبريس.

تفاصيل الدراسة:

اعتمدت الدراسة على فحص نحو 88320، حيث خضع المشاركون لفحص جسدي واستكملوا استبيانات حول تاريخهم الطبي وأسلوب حياتهم بما في ذلك ممارسة الرياضة، ليتم تقسيم المشاركين في الدراسة إلى خمس مجموعات وفقًا لمستويات النشاط البدني، حيث تمت متابعة المشاركين لمدة سبع سنوات في المتوسط ​​بعد التقييم الأول لحدوث أمراض القلب والأوعية الدموية أو الوفاة.

فائدة الرياضة:

أشارت نتائج الدراسة، إلى أن 21%من المشاركين الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكوليسترول أو مرض السكري في بداية الدراسة، بمتوسط ​​عمر 55 سنة، أدت ممارسة النشاط البدني إلى جعلهم أقل عرضة بنسبة 30% للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أثناء مقارنة بأولئك الذين لم يغيروا طبيعة نشاطهم البدني.

كما توصل الباحثون إلى أن 79% من الذين يعانون من ارتفاع ضغط الدم أو ارتفاع الكوليسترول أو مرض السكري في بداية الدراسة، ولم يمارسوا النشاط البدني كان لديهم مخاطر أعلى بنسبة 40٪ للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أو الوفاة.

وقد أوصت الإرشادات الأوروبية بما لا يقل عن 150 دقيقة في الأسبوع من النشاط البدني، أو 75 دقيقة في الأسبوع من النشاط البدني القوي للحفاظ عل صحة القلب والأوعية الدموية من المضاعفات المحتملة.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.