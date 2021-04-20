سر خلطة القرنبيط الشهية بطريقة مقرمشة في المنزل

القرنبيط هو أحد الخضراوات الغير متداولة بإستمرار على الرغم من فوائدها الغذائية التي تمد الجسم بها ويتشابه القرنبيط في شكله الخارجي مع الزهرة، يصنف القرنبيط على أنه من الملفوف يوجد أنواع كثيرة من القرنبيط كما تتعدد ألوانه بين اللون الأبيض واللون البرتقالي والبنفسجي ولكن يشتهر لدينا اللون الأبيض ويتم تحضير القرنبيط بأكثر من طريقة فمن الممكن إعداده كوجبة يتم تناولها وتحضيرها عن طريق قلي القرنبيط في الزيت أو من الحوادق عن طريق حفظه بالماء والملح، وموضوع اليوم هو كيفية تحضير القرنبيط المقلي مقرمش دون زيوت ويمكنك متابعة الطريقة من خلال هذا المقال.

القرنبيط الأبيض هو أكثر الأنواع إنتشاراً من أنواع القرنبيط ويعتبر من الوجبات الشعبية التي يحبها الكثير من الأشخاص بسبب مذاقها اللذيذ والخلطة الخاصه بالقرنبيط التي تعتبر المكون الأساسي لتحضير الوجبة والتي تتكون من الدقيق والبيض والبهارات حسب الرغبة، يتم الإقبال على القرنبيط بشكل كبير من فئات كثيره من الشعوب بسبب سعره الإقتصادي المناسب للجميع لذلك تحب الأمهات التجديد في طريقة تحضيره ويمكنك التعرف على طريقة التحضير من خلال متابعة هذا المقال.

طريقة تحضير القرنبيط المقرمش

المكونات:

واحده من خضراوات القرنبيط.

كأس من الحليب.

كأس من الدقيق المنخول.

كمية من خضراوات الشبت المفروم وكمية أخري من الكزبرة.

ثلاث وحدات من البيض.

ملعقة من بودرة الثوم أو ثلاث فصوص من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة من الملح وملعقة أخري من الكمون.

شطة حسب الرغبة.

أولاً فصل أجزاء القرنبيط عن بعضها البعض إلي قطع صغيرة الحجم ونحضر إناء به ماء ونضع به القرنبيط مع ملعقة من الملح ونقلب القطع الصغيرة برفع حتى الغليان والنضج. نترك القرنبيط على النار ونقوم بتحضير الخلطة عن طريق خلط كلاً من الحليب مع البيض والدقيق ونضع ملعقتين من التوابل التي تم ذكرها ثم إضافة الكزبرة والشبت وجميع المكونات ونقلبهم معاً بإستخدام ملعقة حتى يصبح الخليط سائل. نقوم بإستخراج قطع القرنبيط ووضعها في الخليط ونحضر مقلاة بها كمية كبيرة من الزيت ونقوم بإغماس القرنبيط من الخليط ونضعه بالمقلاة للقلي ويتم تقليبه على الوجهين وبعد الإنتهاء من القلي نقوم بتقديم القرنبيط للتناول للتمتع بمذاق شهي وجذاب.

طريقة التحضير:نصائح عند التحضير:

يمكنك وضع ملعقة من الخل أثناء تحضير خلطة القرنبيط حيث تساعد على جعل الخليط هش مما يجعل القرنبيط مقرمش وذو مذاق شهي.