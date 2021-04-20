أسهل طريقة عمل البقلاوة التركية بعجينة الجلاش والطعم روعة ومقادير بسيطة

عمل البقلاوة التركية بعجينة الجلاش من الوصفات السهلة والبسيطة التي يمكن تحضيرها في المنزل مثل المحلات الكبرى تمامًا، كما أن تركيا تشتهر بألذ وأشهى الحلويات وتعد البقلاوة الجلاش من الوصفات التي تقدم في جميع أنحاء تركيا لأنها من الوصفات المحببة لدى الكثير ويتم حشوها وتزينها بالعديد من النكهات المختلفة ولكن البقلاوة بالفستق هي أشهر أنواع الحلويات في تركيا، واليوم أحضرنا أسهل طريقة من أجل تحضير البقلاوة التركية بسهولة وتقديمها بعد الفطار كنوع من أطباق الحلويات الشهية والمميزة خلال شهر رمضان الكريم.

عمل البقلاوة التركية بعجينة الجلاش

إن مكونات البقلاوة التركية سهلة وبسيطة وسوف يكون الفستق الحلبي المطحون هو المكون الذي سوف نحشي به عجينة الجلاش والمكونات التي سوف نحتاج إليها هي كالآتي:

لفة واحدة من عجينة الجلاش الجاهزة.

ربع كوب من الفستق الحلبي المطحون ناعم.

كوب من الزبدة السايحة أو السمن.

ماء زهر ويمك استبداله بماء ورد.

كوبين من السكر.

كوب من الماء.

عصير نصف ليمونة.

قبل البدء في عمل صينية البقلاوة نقوم أولاً بتحضير القطر حيث نخلط السكر والماء معًا على البارد ونرفعهم على النار. نترك القطر يغلي لمدة 10 دقائق ثم نقوم بعصر نصف ليمونه ونغلق النار. نترك الشربات يبرد تمامًا ونقوم بتحضير البقلاوة التركية. نقوم بفرد عجينة الجلاش ونضع طبقتين على بعضها البعض ثم ندهن بالزبدة الذائبة. نحشي على طرف الجلاش الفستق الحلبي بعد أن نخلطه بالقليل من القطر وماء الزهر. نلف ورق الجلاش رول. نحضر صينية مناسبة وندهنها بالسمن أو الزبدة. نضع الجلاش بالتساوي داخل الصينية. بعد الانتهاء من رض الصينية نقوم بتقطيع البقلاوة مربعات أو مثلثات حسب الرغبة. ندهن الوجه بالزبدة الذائبة. ندخل صينية البقلاوة بالجلاش على الرف الأخير من الفرن كي تحمر من تحت. بعد التأكد من أن البقلاوة قد أخذت اللون الذهبي نرفعها إلى الرف الأوسط ونشعل الشواية كي تحمر من الوجه. نقوم بإخراج البقلاوة البيتي من الفرن ونسكب عليها القطر أو الشربات مباشرةً فور خروجها. نرش على الوجه فستق حلبي أو فول سوداني مجروش. نترك البقلاوة الجلاش تهدأ تمامًا لمدة 3 ساعات ثم نقدمها وألف هنا وصحة.

القطر أو الشرباتطريقة عمل صينية البقلاوة