طريقة عمل القطايف يالنوتيلا والحصول على طعم خيالي في المنزل

حلت علينا نسائم شهر رمضان وتبدأ ترتيبات ربة المنزل في التفكير في إعداد الحلويات التي ارتبطت بشهر رمضان الكريم، وتكاد تكون هذه الحلويات لا يتم إعدادها إلا في شهر رمضان وتعلقت الأذهان ومن أشهر تلك الحلويات الكنافة والقطائف، وباقي الحلويات الأخرى التي تفضلها جميع العائلات في الوطن العربي ليتم تناولها بعد الإفطار، حيث أصبحت عادة في مختلف الشعوب العربية خلال شهر رمضان أن يقدمون العديد من الحلويات المختلفة ونعرض لكم خلال المقال طريقة مميزة من خلالها الحصول على طعم رائع سوف ينال إعجاب جميع الأسرة.

طريقة عمل القطايف بالنوتيلا

وتعد القطائف من أبرز الحلويات التي يتم إعدادها خلال شهر رمضان وعرفت بهذا الشهر ويحبها الكثيرين، ويمكن إعدادها بمختلف الطرق ونعرض لكم اليوم أحد تلك الطرق الرائعة وهي أن يتم إعدادها بالنوتيلا التي تضيف لها طعم مميز.

مكونات القطايف بالنوتيلا

نصف كيلو من الدقيق.

ملعقتين من الخميرة.

عدد ٢ ملعقة سكر.

بيكنج بودر.

ربع ملعقة من الملح.

كوب ونصف من الماء.

زيت للقلي.

نوتيلا.

وبعد أن يتم تحضير المكونات التي ذكرناها بالأعلى يتم إتباع الخطوات التالية:

في إناء عميق صعب الدقيق والسكر والبيكنج بودر وقلبيها جيدا معًا.

ثم ضعي الماء والملح والخميرة واعجني كافة المكونات لمدة ١٠ دقائق، ويجب ان تكون العجينة مرخية إلى حد ما.

ارتكبها حتى يتضاعف حجمها وتتخمر.

يتم تحضير طاسة غير قابلة للصق وضعها على نار متوسطة، وتنزيل فيها بقطرات من الزيت.

سعر القيل من العجين في الكلية بشكل دائرة واصنعي دائرة صغيرة.

اجعليها تتحمر من ناحية واحدة فقط.

بكرة تلك الخطوة مع كافة كمية العجين.

بعد ذلك احشي القطايف بالنوتيلا والقيام من جميع الجوانب باستخدام شوكة المطبخ.

ضعي زيت ساخن على النار اقلي القطايف، وبعد الحصول على اللون الذهبي اخرجيها من الزيت وصفيها من الزيت جيدا.

قدميها لأطفالهم بعد أن تبرد تمامًا.

وتعد تلك الطريقة من ضمن الطرق التي نالت إعجاب الكثير ممن قاموا بإعدادها بتلك الطريقة وذلك للطعم المميز التي تضيفه النوتيلا إلى القطايف.

حلويات شهر رمضان

وتبحث الكثير من ربات البيوت دائما في مختلف أنحاء الوطن العربي عن أبرز طرق عمل الحلويات المختلفة خلال شهر رمضان، وذلك حيث أنه أصبحت من عادات الشهر الكريم القيام ببعض الأكلات والحلويات التي يتم تناولها بعد وجبة الإفطار مثل الكنافة والقطايف وغيرها من الحلويات الأخرى التي لا يستغنى عنها في أي بيت عربي.