طريقة عمل شوربة الحريره تبحث عنها الكثير من محبات المطبخ المغربي، حيث إنه بالمغرب يتم تقديمها مع الأطباق الأخرى، وتتعدد مكوناتها من الخضار واللحوم والتي تجعلها هذه الوجبة ذات قيمة غذائية كبيرة، كما أنها سهلة التحضير، ويمكن إضافة التوابل العديدة إليها، وفي مقالنا هذا سوف نقوم بذكر طريقة عمل هذه الشوربة. طريقة عمل شوربة الحريره المغربية لذيذة وسهلة طريقة عمل شوربة الحريره المغربية لذيذة وسهلة إليكم طريقة تحضيرها عن طريق الخطوات التالية: المكونات نصف كوب عدس مغسول ومصفى.

6 كوب ماء.

نصف ملعقة كبيرة زيت ذرة.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

بصلة صغيرة مفرومة ناعمًا.

رشة زنجبيل مطحون.

رشة من القرفة.

نصف كوب كزبرة.

نصف كوب بقدونس مفروم ناعمًا.

نصف كوب من معكرونة لسان العصفور مسلوقة.

علبة من الحمص الحب.

طماطم معلبة مقطعة قطع متوسطة.

2 كوب مرقة خضروات.

4 ملاعق صغيرة عصير ليمون.

دقيق أبيض.

2 ملعقة صغيرة صلصة البندورة.

كوب ماء. طريقة التحضير يتم تسخين كمية من الماء مع رشة الملح على النار، وإضافة العدس وتركه على النار لـ 5 دقائق.

يرفع العدس بعد ذلك وتتم تصفيته من الماء ونتركه جانبًا.

تسخين مقدار من الزيت في قدر على النار، ثم نضيف البقدونس والزنجبيل والقرفة والبصل ونصف كمية الكزبرة، وتحريكها لـ 10 دقائق.

يتم بعد ذلك إضافة البندورة وتحريكها دقائق أخرى.

ثم إضافة الحمص والعدس ومرقة الخضروات.

بعد ذلك تحريك المكونات، ثم يتم إضافة الملح والفلفل الأسود وتحريكها لدقائق أخرى.

ثم يغطى الخليط ونتركه لمدة 40 دقيقة، أو حتى نجد العدس قد نضج.

يتم خلط الدقيق مع الماء ونصف كمية الكزبرة المتبقية ورب البندورة وعصير الليمون.

ثم يتم إضافة خليط الكزبرة مع صلصة البندورة والمكرونة لشربة العدس، وتحريكها لـ 5 دقائق ثم نرفعها من على النار. شوربة الحريره باللحم المكونات بصلة مبشورة.

2 حبة من الطماطم المبشورة.

4 ملاعق صغيرة بقدونس وكزبرة مفرومين ناعمًا.

6 ملاعق صغيرة كرفس مفروم ناعم.

200 جرام لحم مقطع صغيرًا.

كوب حمص مسلوق.

ثلاثة أرباع كوب عدس.

علبة من رب البندورة أو صلصة الطماطم.

حفنة من الشعرية.

كوب من الدقيق الأبيض.

مكعب من مرقة الدجاج.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة كبيرة زنجبيل مطحون.

رشة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة كركم مطحون.

12 كوب ماء مغلي.

4 ملاعق صغيرة زبدة. طريقة التحضير يتم وضع اللحم مع الطماطم والبصل والكزبرة والبقدونس والكرفس وخليط البهارات في إناء على النار.

يتم إضافة الزبدة وتحرك المكونات.

يتم ترك الخليط لمدة خمس دقائق، بعد ذلك يتم إضافة العدس والحمص والماء، والتحريك جيدًا وتغطية الخليط مرة أخرى.

وتترك على نار هادئة لمدة ساعة على الأقل.

ثم إضافة رب البندورة وإضافة الشعرية، وتحريكهما.

في قدر آخر يتم وضع الدقيق ومرقة الدجاج والماء وتحريكها جيدًا، ثم نرفعهم على النار.

ثم يتم إضافة خليط الدقيق لشوربة اللحم وتحريكها لـ 5 دقائق حتى تحصلي على خليط متجانس.

يتم ترك الشوربة على نار هادئة حتى الغليان ورفعها. المكوناتطريقة التحضيرشوربة الحريره باللحم المكوناتطريقة التحضير الوسوم

طريقة عمل شوربة الحريره تبحث عنها الكثير من محبات المطبخ المغربي، حيث إنه بالمغرب يتم تقديمها مع الأطباق الأخرى، وتتعدد مكوناتها من الخضار واللحوم والتي تجعلها هذه الوجبة ذات قيمة غذائية كبيرة، كما أنها سهلة التحضير، ويمكن إضافة التوابل العديدة إليها، وفي مقالنا هذا سوف نقوم بذكر طريقة عمل هذه الشوربة. طريقة عمل شوربة الحريره المغربية لذيذة وسهلة طريقة عمل شوربة الحريره المغربية لذيذة وسهلة إليكم طريقة تحضيرها عن طريق الخطوات التالية: المكونات نصف كوب عدس مغسول ومصفى.

6 كوب ماء.

نصف ملعقة كبيرة زيت ذرة.

ملعقة صغيرة ملح.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

بصلة صغيرة مفرومة ناعمًا.

رشة زنجبيل مطحون.

رشة من القرفة.

نصف كوب كزبرة.

نصف كوب بقدونس مفروم ناعمًا.

نصف كوب من معكرونة لسان العصفور مسلوقة.

علبة من الحمص الحب.

طماطم معلبة مقطعة قطع متوسطة.

2 كوب مرقة خضروات.

4 ملاعق صغيرة عصير ليمون.

دقيق أبيض.

2 ملعقة صغيرة صلصة البندورة.

كوب ماء. طريقة التحضير يتم تسخين كمية من الماء مع رشة الملح على النار، وإضافة العدس وتركه على النار لـ 5 دقائق.

يرفع العدس بعد ذلك وتتم تصفيته من الماء ونتركه جانبًا.

تسخين مقدار من الزيت في قدر على النار، ثم نضيف البقدونس والزنجبيل والقرفة والبصل ونصف كمية الكزبرة، وتحريكها لـ 10 دقائق.

يتم بعد ذلك إضافة البندورة وتحريكها دقائق أخرى.

ثم إضافة الحمص والعدس ومرقة الخضروات.

بعد ذلك تحريك المكونات، ثم يتم إضافة الملح والفلفل الأسود وتحريكها لدقائق أخرى.

ثم يغطى الخليط ونتركه لمدة 40 دقيقة، أو حتى نجد العدس قد نضج.

يتم خلط الدقيق مع الماء ونصف كمية الكزبرة المتبقية ورب البندورة وعصير الليمون.

ثم يتم إضافة خليط الكزبرة مع صلصة البندورة والمكرونة لشربة العدس، وتحريكها لـ 5 دقائق ثم نرفعها من على النار. شوربة الحريره باللحم المكونات بصلة مبشورة.

2 حبة من الطماطم المبشورة.

4 ملاعق صغيرة بقدونس وكزبرة مفرومين ناعمًا.

6 ملاعق صغيرة كرفس مفروم ناعم.

200 جرام لحم مقطع صغيرًا.

كوب حمص مسلوق.

ثلاثة أرباع كوب عدس.

علبة من رب البندورة أو صلصة الطماطم.

حفنة من الشعرية.

كوب من الدقيق الأبيض.

مكعب من مرقة الدجاج.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

نصف ملعقة كبيرة زنجبيل مطحون.

رشة فلفل أسود.

ملعقة كبيرة كركم مطحون.

12 كوب ماء مغلي.

4 ملاعق صغيرة زبدة. طريقة التحضير يتم وضع اللحم مع الطماطم والبصل والكزبرة والبقدونس والكرفس وخليط البهارات في إناء على النار.

يتم إضافة الزبدة وتحرك المكونات.

يتم ترك الخليط لمدة خمس دقائق، بعد ذلك يتم إضافة العدس والحمص والماء، والتحريك جيدًا وتغطية الخليط مرة أخرى.

وتترك على نار هادئة لمدة ساعة على الأقل.

ثم إضافة رب البندورة وإضافة الشعرية، وتحريكهما.

في قدر آخر يتم وضع الدقيق ومرقة الدجاج والماء وتحريكها جيدًا، ثم نرفعهم على النار.

ثم يتم إضافة خليط الدقيق لشوربة اللحم وتحريكها لـ 5 دقائق حتى تحصلي على خليط متجانس.

يتم ترك الشوربة على نار هادئة حتى الغليان ورفعها. المكوناتطريقة التحضيرشوربة الحريره باللحم المكوناتطريقة التحضير

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