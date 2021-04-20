أفضل 3 طرق لحفظ الخضروات الورقية طازجة لأطول فترة ممكنة بلونها أخضر

حفظ الخضروات الورقية طازجة لأطول فترة ممكنة بلونها أخضر ،تخزين أنواع الخضار الورقية من الأشياء التي يبحث عن طريقتها الكثير لأن الخضروات الورقية من الأشياء المهمة جدًا في إعداد الأطعمة وهي لا تستمر مدة طويلة في المنزل دون ذبلان لذلك يجب معرفة طرق تخزينها.

طرق حفظ الخضروات الورقية طازجة لأطول فترة ممكنة بلونها أخضر

يوجد العديد من الطرق المتبعة في تخزين الخضروات الورقية ومنها ما يلي:

من أشهر تلك الخضراوات البقدونس والشبت والكزبرة والنعناع والجرجير

نقوم بقطع جذور البقدونس أو الشبت أو الكزبرة لأنه يكون به أتربة وغير نظيف.

نضع تلك الأوراق في وعاء به خليط من الماء والخل وتركها لبعض الدقائق حتى تتخلص من الميكروبات التي بها ثم غسلها بالماء البارد تمامًا.

نقوم بتقطيع تلك الخضراوات الورقية قطع صغيرة ووضعها في أكياس بلاستيكية ووضعها داخل الفريزر.

نقوم بالتخلص من جذور تلك الخضروات الورقية لعدم نظافتها.

تركها في ماء وخل للنقع لبعض الدقائق.

تجفيفها ووضعها داخل مناديل ولفها على هيئة أسطوانات ووضعها داخل أكياس بلاستيكية ووضعها في الثلاجة لحين الاستخدام.

الطريقة الأولى لحفظ الخضروات الورقيةالطريقة الثانية لحفظ الخضروات الورقيةالطريقة الثالثة لحفظ الخضروات الورقية

احضار ورق الألمنيوم ووضع لفه الخضراوات الورقية بداخله وأحكامه عليها من جميع الأطراف.

وضعه في الثلاجة بعد ذلك ويستمر في الثلاجة كأنه طازج حوالي أسبوع كامل ولكن عند الأخذ منه يجب أحكام الغلق على الباقي مرة أخرى.

نقوم بتقطيع الجذور والتخلص منها وغسيل الأوراق في ماء وخل.

تقطيع تلك الأوراق لقطع صغيرة ثم إحضار علبة بلاستيكية ووضع بها منديل ووضع أوراق الخضار عليها وأحكام غلقها ووضعها في الفريزر وبالتالي يتم حفظها لأطول فترة تريدينها.

قطع الجزور جيدًا وغسل الأوراق بالماء والخل لضمان نظافتها. تجفيفها ووضعها داخل المنشفة ولفها على هيئة أسطوانات ووضعها في الثلاجة لحين استخدامها.

الطريقة الرابعة لحفظ الخضروات الورقيةالطريقة الخامسة لحفظ الخضروات الورقية