حصري ولأول مرة عمل الفستق الكذاب بمكونات بسيطة جدا لتزين الحلويات وطعمة روعة

عمل الفستق الكذاب بمكونات بسيطة جدا لتزين الحلويات، من أنواع المكسرات المحبوبة في الحلويات وبسبب عدم توافره بكثرة وارتفاع ثمنه كثيرًا لجأ الناس وخاصة ربات المنزل باختراع فستق ولكنه ليس حقيقي ولكنه أقل في التكلفة وفي نفس الوقت ذات مذاق رائع وشهي.

طريقةفي المنزل

يمكن تحضيره في المنزل بكل سهولة وبكونات سهلة وهي كالتالي:

كوب من الفول السوداني. ملعقة صغيرة لون اخضر بودرة. كوب ماء.

في إناء نضع الماء والفول السوداني واللون والتقليب جيدًا وتركه منقوع لمدة ست ساعات.

نقوم بتصفية الماء من عليه وتسخين الفرن على درجة حرارة متوسطة وفرد الفول السوداني بعد تصفيته من الماء على صينية وإدخالها الفرن حتى يتمحص لحوالي ربع ساعة أو أقل.

يتم إخراج الفول السوداني وتركة حتى يهدأ وباستخدام المطحنة يتم طحنه وهكذا يكون جاهز للاستخدام بديل الفستق أو ما يسمى بالفستق الكذاب.

مكوناتطريقة تحضيرطريقة أخرى لتحضير الفستق الكذاب

مكونات تحضير الفستق الكذاب

كيلو فول سوداني. ملعقة روح الفستق. نقطتين من لون أخضر سائل.

نضع الفول السوداني في الكبة ونقوم بطحنه بسيط أي يتكسر لقطع متوسطة.

نضعه في إناء نضع عليه اللون وروح الفستق وتركهم حوالي ثلاث ساعات ثم فرده على صينية وإدخالها الفرن حوالي عشر دقائق حتى يتحمص ثم إخراجه.

بعدما يخرج من الفرن يتم تركه حتى يبرد ثم طحنه مرة أخرى على الدرجة المطلوبة ثم الاحتفاظ به في العلب لحين استخدامه.

نضيف الفول السوداني مع اللون وروح الفستق ووضع عليهم نصف كوب ماء وتركهم لمدة ساعتين حتى يشرب السوداني الماء.

فرد الخليط على صينية وإدخالها الفرن حتى يتحمص.

بعد إخراجه من الفرن نتركه حتى يهدأ ثم نقوم بطحنه وحفظه في العبوات لحين الاستخدام.

طريقة تحضير الفستق الكذابطريقة أخرى بنفس المكونات