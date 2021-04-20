طريقة عمل عجينة البقلاوة الرمضانية على أصولها وسر صناعتها في المنزل

تعد البقلاوة من أشهى الحلويات في جميع أنحاء العالم تعتبر من الحلويات الاقتصادية، وتوجد مكوناتها في كل منزل وغير مكلفة للغاية وسهلة وسريعة التحضير، يمكن لأي فرد من أفراد الأسرة الدخول إلى المطبخ وتحضيرها في دقائق وتقديم أشهى والذ طبق بقلاوة دون الخروج من المنزل إلى جانب أنها صحية وأمنة لا تحتوي على مكسبات الطعم والرائحة، ومن خلال موقعنا سوف نقوم بشرح طريقة عمل عجينة البقلاوة الرمضانية في المنزل بطريقة سهلة لحشوها بأي حشوة ترغبيها مثل المكسرات أو القشطة كما يمكن حشوها باللحمة المفرومة أو الفراخ المفروم. طريقة عمل عجينة البقلاوة طريقة عمل عجينة البقلاوة المكونات: كوب من الدقيق الأبيض.

اربعة اكواب من الماء كوب العجن وثلاثة للشربات.

كوب ونصف كبير من السكر الأبيض الناعم.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

خميرة فورية.

زيت ابيض نقي وغزير.

جوز هند.

فول سوداني مجروش.

ثلاث معالق كبيرة من السميد.

أربع معالق من العسل الأبيض. طريقة تحضير عجينة البقلاوة اولا تحضير الشربات نحضر وعاء ونقوم بوضع ثلاث أكواب من الماء وكوب ونصف كبير من السكر الأبيض الناعم وربع ملعقة صغيرة من الفانيليا ونستمر في التقليب، حتى يذوب السكر تماما قبل أن نقوم برفعه علي النار وبعد ذوبان السكر نضع الوعاء على نار هادئة.

يستمر وضعه على النار من سبع إلى عشر دقائق لكي نحصل علي الشربات بعد ذلك نقوم بغلق النار ونتركه يبرد ونضع أربع معالق من العسل الأبيض ونقوم بالتقليب ونضعه في الثلاجة.

ثانيا تحضير العجينة نحضر وعاء ونضع به كوب من الدقيق الأبيض الناعم وثلاث معالق من السميد ومعلقة صغيرة من الخميرة الفورية وربع ملعقة صغيرة من الفانيليا ونقوم بتقليبه جيدا حتى يصبح خليطا واحدا.

ننزل بالماء تدريجيا ونستمر في العجن حتي نحصل علي القوام المناسب نترك العجينه مدة سبع دقائق لكي تتخمر.

نحضر الزيت الغزير ونضعه على نار متوسطة ونقوم بتشكيل البقلاوة ونضعها في الزيت ونتركها حتى تتحمر.

بعد ذلك نحضر الشربات ونضع البقلاوة به ونقوم بوضعها في طبق التقديم وتزيينها بحوزة الهند والفول السوداني المجروش. طريقة تحضير عجينة البقلاوة الوسوم

تعد البقلاوة من أشهى الحلويات في جميع أنحاء العالم تعتبر من الحلويات الاقتصادية، وتوجد مكوناتها في كل منزل وغير مكلفة للغاية وسهلة وسريعة التحضير، يمكن لأي فرد من أفراد الأسرة الدخول إلى المطبخ وتحضيرها في دقائق وتقديم أشهى والذ طبق بقلاوة دون الخروج من المنزل إلى جانب أنها صحية وأمنة لا تحتوي على مكسبات الطعم والرائحة، ومن خلال موقعنا سوف نقوم بشرح طريقة عمل عجينة البقلاوة الرمضانية في المنزل بطريقة سهلة لحشوها بأي حشوة ترغبيها مثل المكسرات أو القشطة كما يمكن حشوها باللحمة المفرومة أو الفراخ المفروم. طريقة عمل عجينة البقلاوة طريقة عمل عجينة البقلاوة المكونات: كوب من الدقيق الأبيض.

اربعة اكواب من الماء كوب العجن وثلاثة للشربات.

كوب ونصف كبير من السكر الأبيض الناعم.

معلقة صغيرة من الفانيليا.

خميرة فورية.

زيت ابيض نقي وغزير.

جوز هند.

فول سوداني مجروش.

ثلاث معالق كبيرة من السميد.

أربع معالق من العسل الأبيض. طريقة تحضير عجينة البقلاوة اولا تحضير الشربات نحضر وعاء ونقوم بوضع ثلاث أكواب من الماء وكوب ونصف كبير من السكر الأبيض الناعم وربع ملعقة صغيرة من الفانيليا ونستمر في التقليب، حتى يذوب السكر تماما قبل أن نقوم برفعه علي النار وبعد ذوبان السكر نضع الوعاء على نار هادئة.

يستمر وضعه على النار من سبع إلى عشر دقائق لكي نحصل علي الشربات بعد ذلك نقوم بغلق النار ونتركه يبرد ونضع أربع معالق من العسل الأبيض ونقوم بالتقليب ونضعه في الثلاجة.

ثانيا تحضير العجينة نحضر وعاء ونضع به كوب من الدقيق الأبيض الناعم وثلاث معالق من السميد ومعلقة صغيرة من الخميرة الفورية وربع ملعقة صغيرة من الفانيليا ونقوم بتقليبه جيدا حتى يصبح خليطا واحدا.

ننزل بالماء تدريجيا ونستمر في العجن حتي نحصل علي القوام المناسب نترك العجينه مدة سبع دقائق لكي تتخمر.

نحضر الزيت الغزير ونضعه على نار متوسطة ونقوم بتشكيل البقلاوة ونضعها في الزيت ونتركها حتى تتحمر.

بعد ذلك نحضر الشربات ونضع البقلاوة به ونقوم بوضعها في طبق التقديم وتزيينها بحوزة الهند والفول السوداني المجروش. طريقة تحضير عجينة البقلاوة

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