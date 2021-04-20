سفرتك مش هتحلي غير بعمل ألذ شيش طاووق بتبيلة أشهر المطاعم

يحتوي الدجاج على الكثير من البروتين بل إنه صنف من أكثر اللحوم البيضاء الأكثر فائدة لجسم الإنسان حيث أنها تمد جسم الإنسان البروتين اللازم لإستكمال أنشطته اليومية وعمل الأجهزة الداخلية لجسمه بشكل آمن وفعال وبذلك فهي تساهم بشكل كبير في عملية بناء الجسم وتساعد علي تقوية الجهاز المناعي وحماية الجسم من الكثير من الأمراض فتناول الطعام الصحي أمر مفيد. طريقة عمل الشيش طاووق طريقة عمل الشيش طاووق المكونات: كيلو بانيه.

ربع كوب من الزيت الأبيض النقي.

بصل.

فلفل الوان.

طماطم.

كوسه.

بطاطس.

زبادي.

بيض.

ربع كوب من اللبن الطازج.

ملح أبيض.

خلة.

ليمون طازج.

خل ابيض.

ثلاث معالق كبيرة من الكزبرة المطحونة.

فلفل أسود مطحون.

كمون ناعم.

معلقة كبيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من الكاري. طريقة تحضير الشيش طاووق نحضر البانيه ونقوم بتقطيعها الى مكعبات صغيرة حسب الرغبة وفي حالة عدم وجود بانيه نحضر صدر دجاجه ونقوم باخلائه من العظام وبعد ذلك نقوم بتقطيعه مكعبات.

نقوم بوضع كوب من الماء في وعاء وبعد ذلك نضع ثلاث معالق كبيرة من عصير الليمون ثم ملعقة كبيرة من الخل الأبيض ملعقتان من الملح الأبيض.

نحضر مكعبات الدجاج ونضعها في الوعاء الذي به الماء ونتركها لمدة ثلث ساعة لكي تتخلص من جميع الشوائب والزفارة.

نحضر وعاء ونضع أربع معالق كبيرة من الزبادي وربع كوب من اللبن والكزبرة المطحونة والفلفل الأسود المطحون والكمون والكركم والكاري ومكعبات البصل والكوسة والبطاطس مكعبات الفلفل الألوان ومكعبات الطماطم وفي النهاية نضع مكعبات الدجاج.

نقوم بالتقليب جيدًا ثم تترك في الثلاجة لمدة ساعتين لكي تتشرب من جميع الخلطة.

نحضر بعد ذلك الحلة ونقوم بوضع مكعب من الدجاج ثم مكعب من البصل ثم مكعب من الطماطم ثم مكعب من الكوسة ثم مكعب من البطاطس ثم مكعب من الدجاج.

نستمر في تكرار العملية حتي ننتهي من جميع المكونات.

نحضر طاسة ونضع بها ثلاث معالق من الزيت ونضع الحلة بها ونضعها في الفرن على نار هادئة لمدة سبع دقائق.

يقدم الشيش طاووق ساخنا بجوار الارز الاصفر. طريقة تحضير الشيش طاووق الوسوم

يحتوي الدجاج على الكثير من البروتين بل إنه صنف من أكثر اللحوم البيضاء الأكثر فائدة لجسم الإنسان حيث أنها تمد جسم الإنسان البروتين اللازم لإستكمال أنشطته اليومية وعمل الأجهزة الداخلية لجسمه بشكل آمن وفعال وبذلك فهي تساهم بشكل كبير في عملية بناء الجسم وتساعد علي تقوية الجهاز المناعي وحماية الجسم من الكثير من الأمراض فتناول الطعام الصحي أمر مفيد. طريقة عمل الشيش طاووق طريقة عمل الشيش طاووق المكونات: كيلو بانيه.

ربع كوب من الزيت الأبيض النقي.

بصل.

فلفل الوان.

طماطم.

كوسه.

بطاطس.

زبادي.

بيض.

ربع كوب من اللبن الطازج.

ملح أبيض.

خلة.

ليمون طازج.

خل ابيض.

ثلاث معالق كبيرة من الكزبرة المطحونة.

فلفل أسود مطحون.

كمون ناعم.

معلقة كبيرة من الكركم.

ملعقة كبيرة من الكاري. طريقة تحضير الشيش طاووق نحضر البانيه ونقوم بتقطيعها الى مكعبات صغيرة حسب الرغبة وفي حالة عدم وجود بانيه نحضر صدر دجاجه ونقوم باخلائه من العظام وبعد ذلك نقوم بتقطيعه مكعبات.

نقوم بوضع كوب من الماء في وعاء وبعد ذلك نضع ثلاث معالق كبيرة من عصير الليمون ثم ملعقة كبيرة من الخل الأبيض ملعقتان من الملح الأبيض.

نحضر مكعبات الدجاج ونضعها في الوعاء الذي به الماء ونتركها لمدة ثلث ساعة لكي تتخلص من جميع الشوائب والزفارة.

نحضر وعاء ونضع أربع معالق كبيرة من الزبادي وربع كوب من اللبن والكزبرة المطحونة والفلفل الأسود المطحون والكمون والكركم والكاري ومكعبات البصل والكوسة والبطاطس مكعبات الفلفل الألوان ومكعبات الطماطم وفي النهاية نضع مكعبات الدجاج.

نقوم بالتقليب جيدًا ثم تترك في الثلاجة لمدة ساعتين لكي تتشرب من جميع الخلطة.

نحضر بعد ذلك الحلة ونقوم بوضع مكعب من الدجاج ثم مكعب من البصل ثم مكعب من الطماطم ثم مكعب من الكوسة ثم مكعب من البطاطس ثم مكعب من الدجاج.

نستمر في تكرار العملية حتي ننتهي من جميع المكونات.

نحضر طاسة ونضع بها ثلاث معالق من الزيت ونضع الحلة بها ونضعها في الفرن على نار هادئة لمدة سبع دقائق.

يقدم الشيش طاووق ساخنا بجوار الارز الاصفر. طريقة تحضير الشيش طاووق

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سفرتك مش هتحلي غير بعمل ألذ شيش طاووق بتبيلة أشهر المطاعم على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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