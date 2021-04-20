البسبوسة بالزبادي حلويات رمضانية حضريها في 10 دقايق

البسبوسة بالزبادي حلويات رمضانية، تعتبر البسبوسة من أفضل أنواع الحلويات ويوجد أكثر من طريقة لتحضير البسبوسة ومن أبرز هذه الطرق هي الزبادي، فتتسم البسبوسة بالزبادي بالمذاق الجيد والنكهة الرائعة وترغب كل سيدة في تحضير البسبوسة في منزلها بدلاً من أن يتم شرائها من الخارج ونظراً لرغبة الكثيرين في معرفة طريقة تحضيرها سنقدم إليكم في ذلك المقال طريقة تحضير البسبوسة بالزبادي. مقادير تحضير البسبوسة بالزبادي: كيس من البسبوسة.

ملعقة من البيكنج بودر.

رشة من الملح.

علبة من الزبادي.

شربات.

نصف كأس من الزيت.

ربع كأس من السكر الأبيض. مقادير الشربات: كأسان من السكر.

كأس من المياه.

عصير نصف ليمونة.

فانيليا. طريقة تحضير البسبوسة بالزبادي: مقادير تحضير البسبوسة بالزبادي:مقادير الشربات:طريقة تحضير البسبوسة بالزبادي: يتم وضع السميد مع السكر مع البيكنج بودر في إناء ويتم خلطهم جيداً مع بعضهم البعض. يتم إضافة نصف كأس من الزيت إلى الخليط السابق بشكل تدريجي ويتم خلطهم سوياً باليد. يتم دهن صينية البسبوسة من كافة الجوانب وبعد ذلك يتم فرد البسبوسة على الصينية بصورة متساوية وبعد ذلك يتم تزينها بكافة المكسرات كاللوز والفول. يتم وضعها في الفرن وتركها لمدة ثلث ساعة لحين أن يتغير لونها إلى اللون الذهبي. بعد ذلك عليكم إخراج الصينية من الفرن وتركها لحين أن يبرد وبعد ذلك يتم وضع الشربات على البسبوسة وبالهناء للجميع. مقادير البسبوسة بالقشطة وجوز الهند: كيلو من السميد.

كأس من الزيت النباتي.

كأس من الزبادي.

كأس من جوز الهند.

نصف كأس من السكر الأبيض.

ملعقة من كلاً من الفانيليا والبيكنج بودر.

ربع كيلو من القشطة.

شربات للبسبوسة. طريقة تحضير البسبوسة بالزبادي: يتم وضع السكر مع السميد مع البينج باودر وجوز الهند في إناء كبير وبعد ذلك يتم خلط كافة المكونات جيداً مع بعضها البعض. يتم إضافة الزبادي والزيت إلى الخليط ويتم تقليب المكونات مع بعضها البعض. يتم دهن الصينية بالسمن بعد ذلك يتم إضافة القشطة إلى الخليط السابق ويتم خلطهم مع بعضهم البعض. يتم وضع الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة وتركها لحين أن تتحمر وبعد ذلك يتم سقيها بالشربات. مقادير البسبوسة بالقشطة وجوز الهند:طريقة تحضير البسبوسة بالزبادي الوسوم

البسبوسة بالزبادي حلويات رمضانية، تعتبر البسبوسة من أفضل أنواع الحلويات ويوجد أكثر من طريقة لتحضير البسبوسة ومن أبرز هذه الطرق هي الزبادي، فتتسم البسبوسة بالزبادي بالمذاق الجيد والنكهة الرائعة وترغب كل سيدة في تحضير البسبوسة في منزلها بدلاً من أن يتم شرائها من الخارج ونظراً لرغبة الكثيرين في معرفة طريقة تحضيرها سنقدم إليكم في ذلك المقال طريقة تحضير البسبوسة بالزبادي. مقادير تحضير البسبوسة بالزبادي: كيس من البسبوسة.

ملعقة من البيكنج بودر.

رشة من الملح.

علبة من الزبادي.

شربات.

نصف كأس من الزيت.

ربع كأس من السكر الأبيض. مقادير الشربات: كأسان من السكر.

كأس من المياه.

عصير نصف ليمونة.

فانيليا. طريقة تحضير البسبوسة بالزبادي: مقادير تحضير البسبوسة بالزبادي:مقادير الشربات:طريقة تحضير البسبوسة بالزبادي: يتم وضع السميد مع السكر مع البيكنج بودر في إناء ويتم خلطهم جيداً مع بعضهم البعض. يتم إضافة نصف كأس من الزيت إلى الخليط السابق بشكل تدريجي ويتم خلطهم سوياً باليد. يتم دهن صينية البسبوسة من كافة الجوانب وبعد ذلك يتم فرد البسبوسة على الصينية بصورة متساوية وبعد ذلك يتم تزينها بكافة المكسرات كاللوز والفول. يتم وضعها في الفرن وتركها لمدة ثلث ساعة لحين أن يتغير لونها إلى اللون الذهبي. بعد ذلك عليكم إخراج الصينية من الفرن وتركها لحين أن يبرد وبعد ذلك يتم وضع الشربات على البسبوسة وبالهناء للجميع. مقادير البسبوسة بالقشطة وجوز الهند: كيلو من السميد.

كأس من الزيت النباتي.

كأس من الزبادي.

كأس من جوز الهند.

نصف كأس من السكر الأبيض.

ملعقة من كلاً من الفانيليا والبيكنج بودر.

ربع كيلو من القشطة.

شربات للبسبوسة. طريقة تحضير البسبوسة بالزبادي: يتم وضع السكر مع السميد مع البينج باودر وجوز الهند في إناء كبير وبعد ذلك يتم خلط كافة المكونات جيداً مع بعضها البعض. يتم إضافة الزبادي والزيت إلى الخليط ويتم تقليب المكونات مع بعضها البعض. يتم دهن الصينية بالسمن بعد ذلك يتم إضافة القشطة إلى الخليط السابق ويتم خلطهم مع بعضهم البعض. يتم وضع الصينية في الفرن لمدة نصف ساعة وتركها لحين أن تتحمر وبعد ذلك يتم سقيها بالشربات. مقادير البسبوسة بالقشطة وجوز الهند:طريقة تحضير البسبوسة بالزبادي

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