أقوى تونر طبيعي لمنع أكسدة البشرة للعروس بشكل نهائي بمكونات طبيعية

أقوى تونر طبيعي لمنع أكسدة البشرة ، التي تعد من أكثر مشاكل البشرة المؤرقة لكل فتاة، وخاصة العروس، فأكسدة البشرة عبارة عن تحول البشرة لدرجات اسمرار مباشرةً، فور الخروج من المنزل أو التعرض للشمس، أو حتى بعد غسيل الوجه بفترة بسيطة، هنا تظهر المشكلة التي تتبعها العديد من مشاكل لا حصر لها على رأسها شيخوخة البشرة المبكرة بسبب أكسدة البشرة السريعة، وظهور تجاعيد البشرة، وغيرها من المشاكل وفي حال كانت البشرة إضافة إلى ما سبق تعاني من الحبوب، هنا تكون المشكلة مضاعفة، ولكن الحل بسيط وسهل، وبمكونات طبيعية في منزلك، إضافة إلى أن فترة العلاج قصيرة، حيث ستظهر النتيجة المرغوبة من أول أسبوع استخدام، كما أن هذا التونر المصنوع منزليًا آمن جدًا للبشرة.

وكما ذكرنا سابقًا أن مشكلة تأكسد البشرة، يحدث بسبب خلل في الPH المسؤول عن معامل الحموضة لبشرة الوجه، ففي حال حدوث خلل فيه ينتج عن ذلك أكسدة البشرة واسمرارها بشكل سريع، وتعاني البشرة من عدم توحد في لونها، إضافة إلى مشاكل أخرى، لذا فالحل النهائي القاطع لتلك المشكلة، هو تونر منع تأكسد البشرة، والمثالي في هذا التونر المنزلي، أنه ينظف البشرة من كافة آثار المكياج العالق على الوجه، وشوائب البشرة، كما بإمكانك استخدامه لإزالة دهون البشرة والتخلص منها نهائيًا، كما أن مكوناته طبيعية موجودة في المنزل وسهلة التصنيع، وفي التالي ثلاث أنواع من التونر الطبيعي المنزلي الصنع، آمن تمامًا على البشرة، حتى التي تعاني من حبوب الشباب، نذكرها بالترتيب التالي.

والجدير بالذكر أن خل التفاح هو مطهر ومعقم جيد للجلد، لإحتواءه على الأحماض العضوية، كما أن له أهمية كبيرة لتخليص البشرة من الشوارد الحرة، كما أنه ينظف المسام ويغلقها، وبالتالي يمنع دخول أي ملوثات للجلد، ومضاد ممتاز لأكسدة البشرة.

مكونات تونر خل التفاح

1/4 كوب خل تفاح.

زجاجة مياه معدنية، أو استخدام مياه مقطرة.

طريقة تحضير تونر خل التفاح

نحضر كوب، ونضع فيه خل التفاح، ثم نكمل ملء باقي الكوب بالمياه المعدنية، أو المياه المقطرة. نقوم بإفراغ المزيج السابق في زجاجة بخاخ، ونرجه جيدًا، ونقوم بحفظه في الثلاجة. مدة صلاحيته، من 3 أسابيع إلى شهر كامل، مع ضرورة حفظه في الثلاجة. في حال كانت البشرة تعاني من الحبوب، بإمكانك استخدام التونر على بشرتك مرتين يوميًا، برشه مباشر على البشرة، أو استخدام قطعه قطنية نظيفة.

تونر البابونج، أو تونر الكاموميل، مناسب لجميع أنواع البشرة وخاصة البشرة الحساسة، مع العلم أنه يجب عمل اختبار الحساسية قبل الشروع في وضعه على بشرة الوجه للتأكد أيضًا، كما يعمل هذا التونر على التقليل من مظهر التجاعيد، ومحاربة شيخوخة البشرة، فهو مضاد حيوي طبيعي للبشرة، ويقلل بشكل ملحوظ من انتفاخات البشرة، ويعمل على تفتيح البشرة، وينظف مسام البشرة بعمق، ويعمل كمضاد طبيعي لأكسدة البشرة.

مكونات تونر البابونج

2 ملعقة صغيرة من البابونج (الكاموميل)، أو 2 باكيت عشبة الكاموميل الجاهزة.

ماء مغلي ساخن.

1ملعقة من جل الصبار الجاهز المعلب، وليس الصبار المنزلي.

طريقة تحضير تونر البابونج

نحضر كوب فارغ، نضع فيه مقدار الكاموميل، ثم نقوم بصب الماء المغلي حتى يمتلئ الكوب. يترك الكوب حتى يبرد تمامًا، ثم نضع 1 ملعقة من جل الصبار على كوب الماء بالبابونج، ويقلب جيدًا حتى يذوب. قومي بتعبئة التونر في زجاجة بخاخ، واحفظيه في الثلاجة. مدة صلاحيته، من 3 أسابيع إلى شهر كامل، مع ضرورة حفظه في الثلاجة. استخدامي التونر على بشرتك مرة يوميًا، برشه مباشر على البشرة، أو استخدام قطعه قطنية. ولتأثير قوي على البشرة، يترك على البشرة مدة ساعتين قبل شطفه، ويستحسن وضعه وتركه للصباح. وفي حال رغبتي في تفتيح مضاعف للبشرة، قومي باستخدامه مرة صباحًا ومرة مساءً.

تونر الشاي الأخضر المضاد للأكسدة وحبوب البشرة

هذا التونر لا يعمل فقط كمضاد حيوي طبيعي لأكسدة البشرة، وإنما خاص أيضًا بالبشرة التي تعاني من حبوب الشباب، ولا يناسب نهائي للبشرة الجافة، وفائدة زيت الشاي الأخضر، أنه يقضي على الحبوب، ويقضي على البكتريا والفطريات، ومطهر عام للبشرة، ويعمل كمضاد أكسدة قوي طبيعي للبشرة.

مكونات تونر الشاي الأخضر معالج حبوب البشرة

زيت شجرة الشاي.

2 باكيت من الشاي الأخضر، أو ملعقتين صغيرتان من عشب الشاي الأخضر.

كوب ماء مغلي ساخن.

جل صبار الجاهز المعلب المعالج.

طريقة تحضير تونر الشاي الأخضر

أحضري كوب وضعي فيه 2 باكيت من الشاي الأخضر، ثم قومي بصب الماء المغلي عليه. اتركي الكوب بالمزيج حتى يبرد تمامًا. قومي بإضافة 10 قطرات من زيت شجرة الشاي، إلى المزيج داخل الكوب، وبالتقليب جيدًا، ثم أضيفي ملعقة من جل الصبار. قومي بتعبئة التونر في زجاجة بخاخ، واحفظيه في الثلاجة. يستخدم على قطنة، ويمسح به البشرة وخاصة موضع الحبوب بهدوء، ويستخدم مرة صباحًا ومرة مساءًا.