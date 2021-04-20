ضعيها تحت الابطين 5 دقائق وتخلصي فورا من السواد ورائحة العرق نهائيا تبييض مدهش

ضعيها تحت الابطين 5 دقائق وتخلصي فورا من السواد الاسمرار التي تتواجد في البشرة، أو تحت الإبط إذا كان من وجود العرق أو إذا كانت من حالة مرضية، أو الأسمر من اشعه الشمس، أو الذهاب بصفة مستمرة إلى المصايف أو من استخدام بعض الكريمات الغير طبيعية، والتي تسبب ضرر للبشرة، كما تعتبر أيضا من مشكلة، كبيرة تبحث العديد من النساء عليها على حلها لذا استخدمي عزيزتي الوصفات الطبيعية السهلة، والبسيطة التي سوف نتحدث عنها تعتبر علاج منزلي سهل وبسيط لديه كم رائع وطبيعي، اسعارها غير متفاوتة ولكنها اسعار طبيعية جدا معقول تابعي معي وصفات لتبييض الابطين. ضعيها تحت الابطين 5 دقائق وتخلصي فورا من السواد المكونات: ثلاث ملاعق من زيت الورد.

ملعقتين من زيت اللوز.

ملعقة من النشا طريقة التحضير نقوم بوضع جميع المكونات جيدا في وعاء عميق من النشا والزيوت.

ثم نقوم بوضع هذا الماسك على الاماكن الحساسة وتحت الابطين.

ونتركها لمدة نصف ساعة ثم نقوم بغسل للبشرة.

يعتبر هذا علاج طبيعي للتخلص من الاسمرار التي يتواجد في منطقة تحت الإبطين بصفة مستمرة والاماكن الحساسة. الخيار لتفتيح البشرة والاماكن الداكنة المكونات:- ثلاث ملاعق من عصير الخيار.

ملعقة من عصير الليمون.

2 ملعقة من النشا.

ملعقة واحدة من زيت الورد طريقة التحضير نضع عصير الخيار مع عصير الليمون والنشا.

اخلطي هذه المكونات مع زيت الورد.

ثم نقوم باضافة هذا الماسك في الاماكن الداكنة التي تتواجد في الجسم.

ونضع ايضا هذا الماسك على منطقة الكوع والركبة وحولين الفم.

الخيار يعتبرعامل قوي في التخلص سواد الإبطين .

الخيار يعتبر لديه العديد من العوامل التي تساعد ايضا على نعومة الجلد.

التخلص من الاسمرار التي تواجه في منطقة البكيني امر هام جدا لذلك يجب ان نقوم باستخدام الخيار الرائع. الوسوم

ضعيها تحت الابطين 5 دقائق وتخلصي فورا من السواد الاسمرار التي تتواجد في البشرة، أو تحت الإبط إذا كان من وجود العرق أو إذا كانت من حالة مرضية، أو الأسمر من اشعه الشمس، أو الذهاب بصفة مستمرة إلى المصايف أو من استخدام بعض الكريمات الغير طبيعية، والتي تسبب ضرر للبشرة، كما تعتبر أيضا من مشكلة، كبيرة تبحث العديد من النساء عليها على حلها لذا استخدمي عزيزتي الوصفات الطبيعية السهلة، والبسيطة التي سوف نتحدث عنها تعتبر علاج منزلي سهل وبسيط لديه كم رائع وطبيعي، اسعارها غير متفاوتة ولكنها اسعار طبيعية جدا معقول تابعي معي وصفات لتبييض الابطين. ضعيها تحت الابطين 5 دقائق وتخلصي فورا من السواد المكونات: ثلاث ملاعق من زيت الورد.

ملعقتين من زيت اللوز.

ملعقة من النشا طريقة التحضير نقوم بوضع جميع المكونات جيدا في وعاء عميق من النشا والزيوت.

ثم نقوم بوضع هذا الماسك على الاماكن الحساسة وتحت الابطين.

ونتركها لمدة نصف ساعة ثم نقوم بغسل للبشرة.

يعتبر هذا علاج طبيعي للتخلص من الاسمرار التي يتواجد في منطقة تحت الإبطين بصفة مستمرة والاماكن الحساسة. الخيار لتفتيح البشرة والاماكن الداكنة المكونات:- ثلاث ملاعق من عصير الخيار.

ملعقة من عصير الليمون.

2 ملعقة من النشا.

ملعقة واحدة من زيت الورد طريقة التحضير نضع عصير الخيار مع عصير الليمون والنشا.

اخلطي هذه المكونات مع زيت الورد.

ثم نقوم باضافة هذا الماسك في الاماكن الداكنة التي تتواجد في الجسم.

ونضع ايضا هذا الماسك على منطقة الكوع والركبة وحولين الفم.

الخيار يعتبرعامل قوي في التخلص سواد الإبطين .

الخيار يعتبر لديه العديد من العوامل التي تساعد ايضا على نعومة الجلد.

التخلص من الاسمرار التي تواجه في منطقة البكيني امر هام جدا لذلك يجب ان نقوم باستخدام الخيار الرائع.

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