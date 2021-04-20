طريقة عمل أصابع البقلاوة بالمكسرات ألذ وأحلي بقلاوة رمضانية سهلة وسريعة

هي صنف من أشهر الحلويات الشرقية ومنتشر بكثرة في كثير من الدول العربية والخليجية وتعد من الحلويات السريعة والمناسبة للتقديم في شهر رمضان أو يمكن تقديمها في أي وقت من أيام السنة، واشتهرت بلاد الشام بأنواع متعددة من الأكلات الشهية سواء كانت حادق أو حلو وأكثر ما اشتهرت به هو البقلاوة وتتميز أصابع البقلاوة بمذاقها اللذيذ يجعلها مرغوبة من قبل الجميع وتحضر بأكثر من طريقة، لذا سنقدم في هذا المقال إحدى طرق تحضير البقلاوة. طريقة عمل أصابع البقلاوة طريقة عمل أصابع البقلاوة المقادير:- نصف كيلو رقائق (عجينة).

1 كوب سمنة مذاب.

ربع كوب سكر أبيض.

2 كوب شربات.

1 كوب من المكسرات.

ملعقتان صغيرتان من العسل.

عصير حبة من الليمون.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة تحضير عمل أصابع البقلاوة نطحن المكسرات ناعما.

نحضر الحشو بخليط من المكسرات المطحون مع العسل والسكر حتى تتجانس المكونات تماما.

نحضر علبة رقائق عجينة البقلاوة يتم شرائها جاهزة من السوق.

نفرد رقاقة من العجينة ثم نمسحها بطبقة خفيفة من السمن السائل باستخدام الفرشاة.

نضع علي الرقائق ملعقة كبيره من الحشو ثم نضع رشة سكر أبيض خفيفة.

نضع عود علي حافة العجينة حتي يتم لفها بشكل متساوي.

نلف رقائق العجينة على شكل اسطوانة ثم يتم تقطيع الرقاقات الزائدة بالسكين.

نصفها في صينية الفرن.

نعيد الكرة حتى ننهي كمية العجينة تماما.

ندهن وجه أصابع البقلاوة على درجه حراره 180 حتى تتحمر و تنضج ويصبح لونها ذهبي لمدة ربع ساعة او 20 دقيقة.

ثم نضيف السكر مع الماء لتحضير الشربات ونترك المزيج حتى يغلي علي النار تماما.

نضيف عصير حبة الليمون مع كمية قليلة من الفانيليا.

نخرج أصابع البقلاوة من الزيت ونصفيها جيدا من السمن السائل.

نضع أصابع البقلاوة في الشربات البارد مباشرة.

ثم يتم وضع أصابع البقلاوة في طبق التقديم ونزينها بالمكسرات. طريقة تحضير عمل أصابع البقلاوة الوسوم

هي صنف من أشهر الحلويات الشرقية ومنتشر بكثرة في كثير من الدول العربية والخليجية وتعد من الحلويات السريعة والمناسبة للتقديم في شهر رمضان أو يمكن تقديمها في أي وقت من أيام السنة، واشتهرت بلاد الشام بأنواع متعددة من الأكلات الشهية سواء كانت حادق أو حلو وأكثر ما اشتهرت به هو البقلاوة وتتميز أصابع البقلاوة بمذاقها اللذيذ يجعلها مرغوبة من قبل الجميع وتحضر بأكثر من طريقة، لذا سنقدم في هذا المقال إحدى طرق تحضير البقلاوة. طريقة عمل أصابع البقلاوة طريقة عمل أصابع البقلاوة المقادير:- نصف كيلو رقائق (عجينة).

1 كوب سمنة مذاب.

ربع كوب سكر أبيض.

2 كوب شربات.

1 كوب من المكسرات.

ملعقتان صغيرتان من العسل.

عصير حبة من الليمون.

ربع ملعقة صغيرة من الفانيليا. طريقة تحضير عمل أصابع البقلاوة نطحن المكسرات ناعما.

نحضر الحشو بخليط من المكسرات المطحون مع العسل والسكر حتى تتجانس المكونات تماما.

نحضر علبة رقائق عجينة البقلاوة يتم شرائها جاهزة من السوق.

نفرد رقاقة من العجينة ثم نمسحها بطبقة خفيفة من السمن السائل باستخدام الفرشاة.

نضع علي الرقائق ملعقة كبيره من الحشو ثم نضع رشة سكر أبيض خفيفة.

نضع عود علي حافة العجينة حتي يتم لفها بشكل متساوي.

نلف رقائق العجينة على شكل اسطوانة ثم يتم تقطيع الرقاقات الزائدة بالسكين.

نصفها في صينية الفرن.

نعيد الكرة حتى ننهي كمية العجينة تماما.

ندهن وجه أصابع البقلاوة على درجه حراره 180 حتى تتحمر و تنضج ويصبح لونها ذهبي لمدة ربع ساعة او 20 دقيقة.

ثم نضيف السكر مع الماء لتحضير الشربات ونترك المزيج حتى يغلي علي النار تماما.

نضيف عصير حبة الليمون مع كمية قليلة من الفانيليا.

نخرج أصابع البقلاوة من الزيت ونصفيها جيدا من السمن السائل.

نضع أصابع البقلاوة في الشربات البارد مباشرة.

ثم يتم وضع أصابع البقلاوة في طبق التقديم ونزينها بالمكسرات. طريقة تحضير عمل أصابع البقلاوة

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل أصابع البقلاوة بالمكسرات ألذ وأحلي بقلاوة رمضانية سهلة وسريعة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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