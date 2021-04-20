العجينة اليابانية السحرية قطنية وهشه وخفيفة جدا لجميع انواع المخبوزات والفطائر والبيتزا والعيش

طريقة عمل العجينة اليابانية ، تكثر عطلات الأطفال وتزداد متطلباتهم، لذلك تلجأ الأمهات إلى استخدام العجينه اليابانيه، فهي عجينة تستخدم لتحضير كافة أنواع المخبوزات، فهي مضمونة وناجحة 100%، وفكرتها تعتمد على عمل محسن يضاف لجميع المخبوزات لضمان نجاحها. طريقة عمل العجينة اليابانية طريقة عمل العجينة اليابانية يتم تحضير العجينة بطريقة سهلة وتتمثل في الآتي: مقادير تحضير المحسن:- ثلاثة أرباع كوب من الماء.

ثلث كوب من الدقيق ذو الجودة العالية. مقادير تحضير العجينة:- ربع كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح.

أربعة أكواب من الدقيق الفاخر.

ملعقتان صغيرتان من خميرة المخبوزات. خلطة المحسن:- عدد واحد بيضة.

ثلاثة ملاعق صغيرة من حليب البودرة.

50 غرام من الزبدة وهذا ما يعادل ربع كوب.

كوب واحد من الحليب. للدهن:- أربعة ملاعق صغيرة من الحليب السائل.

بيضة واحدة. طريقة تحضير المحسن:- يوضع الدقيق في إناء صغير ويضاف له الماء.

يحرك جيدًا حتى يتم اخفاء التكتلات.

يرفع الخليط على نار هادئة ويقلب بشكل مستمر.

يرفع المزيج من على النار بمجرد تكون العجينة ذات قوام شبه شفاف.

تترك العجينة حتى تبرد في درجة حرارة الغرفة. المرحلة الثانية:- توضع جميع مكونات العجينة داخل العجانة فيما عدا الزبدة ونبدأ في العجن.

داخل العجانة فيما عدا الزبدة ونبدأ في العجن. تضاف الزبدة إلى الخليط بشكل تدريجي.

نستمر في العجن حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة الملمس.

تترك الخميرة لمدة نصف ساعة أو أكثر حتى تتخمر.

نقوم بتشكيل العجينة وحشوها، ثم تترك مرة أخرى لتتخمر قبل الخبز.

تدهن العجينة بالبيض والحليب السائل، ونقوم بادخالها الفرن لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 15 دقيقة.

تغطي المخبوزات بمنشفة مبللة فور نضجها وذلك لتصبح أكثر طراوة. مقادير تحضير العجينة:-خلطة المحسن:-للدهن:-طريقة تحضير المحسن:-المرحلة الثانية:- وبعد أن تعرفنا على كيفية تحضير العجينة اليابانية يمكن الآن تجربتها في المنزل والاستمتاع بطعمها الرائع مع العائلة. الوسوم

طريقة عمل العجينة اليابانية ، تكثر عطلات الأطفال وتزداد متطلباتهم، لذلك تلجأ الأمهات إلى استخدام العجينه اليابانيه، فهي عجينة تستخدم لتحضير كافة أنواع المخبوزات، فهي مضمونة وناجحة 100%، وفكرتها تعتمد على عمل محسن يضاف لجميع المخبوزات لضمان نجاحها. طريقة عمل العجينة اليابانية طريقة عمل العجينة اليابانية يتم تحضير العجينة بطريقة سهلة وتتمثل في الآتي: مقادير تحضير المحسن:- ثلاثة أرباع كوب من الماء.

ثلث كوب من الدقيق ذو الجودة العالية. مقادير تحضير العجينة:- ربع كوب من السكر.

ملعقة صغيرة من الملح.

أربعة أكواب من الدقيق الفاخر.

ملعقتان صغيرتان من خميرة المخبوزات. خلطة المحسن:- عدد واحد بيضة.

ثلاثة ملاعق صغيرة من حليب البودرة.

50 غرام من الزبدة وهذا ما يعادل ربع كوب.

كوب واحد من الحليب. للدهن:- أربعة ملاعق صغيرة من الحليب السائل.

بيضة واحدة. طريقة تحضير المحسن:- يوضع الدقيق في إناء صغير ويضاف له الماء.

يحرك جيدًا حتى يتم اخفاء التكتلات.

يرفع الخليط على نار هادئة ويقلب بشكل مستمر.

يرفع المزيج من على النار بمجرد تكون العجينة ذات قوام شبه شفاف.

تترك العجينة حتى تبرد في درجة حرارة الغرفة. المرحلة الثانية:- توضع جميع مكونات العجينة داخل العجانة فيما عدا الزبدة ونبدأ في العجن.

داخل العجانة فيما عدا الزبدة ونبدأ في العجن. تضاف الزبدة إلى الخليط بشكل تدريجي.

نستمر في العجن حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة الملمس.

تترك الخميرة لمدة نصف ساعة أو أكثر حتى تتخمر.

نقوم بتشكيل العجينة وحشوها، ثم تترك مرة أخرى لتتخمر قبل الخبز.

تدهن العجينة بالبيض والحليب السائل، ونقوم بادخالها الفرن لمدة تتراوح ما بين 10 إلى 15 دقيقة.

تغطي المخبوزات بمنشفة مبللة فور نضجها وذلك لتصبح أكثر طراوة. مقادير تحضير العجينة:-خلطة المحسن:-للدهن:-طريقة تحضير المحسن:-المرحلة الثانية:- وبعد أن تعرفنا على كيفية تحضير العجينة اليابانية يمكن الآن تجربتها في المنزل والاستمتاع بطعمها الرائع مع العائلة.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر العجينة اليابانية السحرية قطنية وهشه وخفيفة جدا لجميع انواع المخبوزات والفطائر والبيتزا والعيش على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.