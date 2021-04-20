اسرار الفطير المشلتت الفلاحي الاصلي المورق بالخطوات وبأسهل طريقة 

اسرار الفطير المشلتت الفلاحي الاصلي المورق من ضمن انواع الفطائر التي تتواجد منذ قديم الزمان وتعتبر لديها طعم مميز جدا كما يطلق عليها ايضا الملتوت فهي يتم تكوينها من طبقات متعددة من العجين، كما تعتبرهذه الفطائر متميزة على الاطلاق نقوم بتناولها في المناسبات والاعياد الميلاد ولكن في اغلب البلاد يقومون بتناولها بالعسل والمش و الزبدة، وهي لديها أهمية مميزة جدا يمكنهم أيضا أن نقوم بإرسالها للجيران والأصدقاء تعتبر هذه عادة في قديما كما تمتلك أيضا العديد من القيم الغذائية المتميزة الفطير المشلتت الفلاحي الاصلي المورق 500 جرام من الدقيق متعدد الاستخدام.

ملعقة من الملح .

ربع كوب من الزيت كريستال .

ملعقة واحدة من الزبدة.

كمية من المياه لزوم العجن طريقة التحضير أولا يجب أن نقوم بتحضير إناء واسع لكي نعجن فيه.

ثم نقوم باضافة الدقيق نبدأ بسبب كمية من الملح صغيرة.

نقوم باضافة السكر نقوم بوضع المياه.

نقلب هذه المكونات جيدا كما يمكن ايضا أن نستعين بالعجانه فهي الافضل.

وعندما أيضا نحصل على عجينة طرية نقوم بتغطية العجين جيدا

ثم نقوم بترك العجينة لمدة ساعة على الأقل .

وبعد هذا الوقت نقوم بأخذ العجينة وتقسيمها إلى عدة أقسام اربع اقسام.

بعد ذلك نبدا باخذ كل عجينة ونقوم بفرده على الرخامة نضع في كل مرة ملعقة من الزيت و ملعقة من الزبدة.

كما يمكننا نقوم باستخدام المشابه فهي تعمل على فرد العجين بطريقة أفضل.

ولكن يفضل أيضا أن تترك هذه العجينة لمدة عشر دقائق لكي ترتاح تماما قبل دخولها الفرن.

ثم نبدا بوضعها داخل صينيه ولكن نضع فيها ملعقة من الزبدة ونقوم بادخالها في الفرن.

ثم نقوم بتناولها ولكن بعد اخراجها من الفرن مباشرة. بعض النصائح للفطير المشلتت يجب أيضا أستخدام دقيق المخبوزات او دقيق فاخر.

و لكن يفضل ايضا أن نقوم بوضع الماء ولكن بشكل تدريجي حتى لا يحدث اى تكتلات أو تكون العجينة سائلة.

يجب أن نقوم بدهن الترابيزه أو الرخامه كمية بسيطة من الزيت. بعض النصائح للفطير المشلتت

اسرار الفطير المشلتت الفلاحي الاصلي المورق من ضمن انواع الفطائر التي تتواجد منذ قديم الزمان وتعتبر لديها طعم مميز جدا كما يطلق عليها ايضا الملتوت فهي يتم تكوينها من طبقات متعددة من العجين، كما تعتبرهذه الفطائر متميزة على الاطلاق نقوم بتناولها في المناسبات والاعياد الميلاد ولكن في اغلب البلاد يقومون بتناولها بالعسل والمش و الزبدة، وهي لديها أهمية مميزة جدا يمكنهم أيضا أن نقوم بإرسالها للجيران والأصدقاء تعتبر هذه عادة في قديما كما تمتلك أيضا العديد من القيم الغذائية المتميزة الفطير المشلتت الفلاحي الاصلي المورق 500 جرام من الدقيق متعدد الاستخدام.

ملعقة من الملح .

ربع كوب من الزيت كريستال .

ملعقة واحدة من الزبدة.

كمية من المياه لزوم العجن طريقة التحضير أولا يجب أن نقوم بتحضير إناء واسع لكي نعجن فيه.

ثم نقوم باضافة الدقيق نبدأ بسبب كمية من الملح صغيرة.

نقوم باضافة السكر نقوم بوضع المياه.

نقلب هذه المكونات جيدا كما يمكن ايضا أن نستعين بالعجانه فهي الافضل.

وعندما أيضا نحصل على عجينة طرية نقوم بتغطية العجين جيدا

ثم نقوم بترك العجينة لمدة ساعة على الأقل .

وبعد هذا الوقت نقوم بأخذ العجينة وتقسيمها إلى عدة أقسام اربع اقسام.

بعد ذلك نبدا باخذ كل عجينة ونقوم بفرده على الرخامة نضع في كل مرة ملعقة من الزيت و ملعقة من الزبدة.

كما يمكننا نقوم باستخدام المشابه فهي تعمل على فرد العجين بطريقة أفضل.

ولكن يفضل أيضا أن تترك هذه العجينة لمدة عشر دقائق لكي ترتاح تماما قبل دخولها الفرن.

ثم نبدا بوضعها داخل صينيه ولكن نضع فيها ملعقة من الزبدة ونقوم بادخالها في الفرن.

ثم نقوم بتناولها ولكن بعد اخراجها من الفرن مباشرة. بعض النصائح للفطير المشلتت يجب أيضا أستخدام دقيق المخبوزات او دقيق فاخر.

و لكن يفضل ايضا أن نقوم بوضع الماء ولكن بشكل تدريجي حتى لا يحدث اى تكتلات أو تكون العجينة سائلة.

يجب أن نقوم بدهن الترابيزه أو الرخامه كمية بسيطة من الزيت. بعض النصائح للفطير المشلتت

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