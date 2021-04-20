كريم لبان الدكر لوجه كالقمر بدون تجاعيد أو ترهالات والتخلص من السواد والهالات نهائيا

كريم لبان الدكر لوجه كالقمر بدون تجاعيد من منا لا يرغب فى تنعيم البشرة وشدها وأن يصبح وجهك كالقمر لذلك وجدنا عدد كبير من النساء يقومون بأداء، جميع المحاولات للتخلص من الهالات السوداء التي ستواجه تحت العين ويتخلص ايضا من الاسمرار ولكن سمعنا كثيرا عن بعض الطرق الطبيعية من خلالها لبان الذكر التي تستخدم في حل بعض المشاكل الصحية مثل الكحة وعلاج الربو الشعب الهوائية، ولكنه مفيد جدا ايضا فيه ترطيب البشرة، وتنعيمها و تفتيح الاماكن الداكنة التي تتواجد في الجسم لأنه من ضمن المواد الطبيعية المثالية جدا والتي تعتبر من ضمن الاساسيات فى الوصفات الطبيعية يمكنك عزيزتي أن تستخدمي معي فوائد اللبان الذكر لبان الذكر يعمل ايضا على التخلص من الاسمرار التي يتواجد في البشرة.

لبان الذكر يعمل ايضا على تحسين الجلد.

والتخلص من الهالات السوداء التي تتواجد تحت العين.

لبان الذكر يقضي على انتفاخات تحت العين.

يعمل ايضا هذا الماسك من اللبان الذكر على تقشير البشرة.

والتخلص من الجلد الميت.

كما أنه يعمل أيضا على التخلص من اثار الحبوب التي تتواجد في البشرة.

يقضي على اثار اشعة الشمس الفوق بنفسجية. كريم لبان الدكر لوجه كالقمر بدون تجاعيد المكونات :- ثلاث ملاعق من النشا

ملعقه كبيره من لبان الذكر المطحون.

ثلاث ملاعق من عصير الليمون

ماء الورد طريقة التحضير نخلط جميع المكونات من النشا لبان الذكر وعصير الليمون وماء الورد.

ثم نقوم باضافة هذا الماسك على البشرة بشكل متساوي.

يمكننا أن نضع هذا الماسك في الاماكن الداكنة التي تتواجد في الجسم.

ننتظر لمدة نصف ساعة ثم نقوم بغسل البشرة جيدا باستخدام الماء الدافئ.

تكرار الماسك ثلاث مرات في الأسبوع.

لكي نتخلص من الهالات السوداء التي تتواجد تحت وبعض مشاكل البشرة لبان الدكر والترمس المكونات اللبان الدكر المطحون.

ملعقتين من الترمس المطحون.

العسل.

مع الزبادي. طريقة التحضير لبان الذكر قومي بوضع ماء الترمس المطحون والعسل والزبادي.

نخلطهم جيدا ثم قومي باضافة هذا الماسك المتميز على بشرتك النظيفة.

انتظري لمدة 20 دقيقة

ثم قومي بغسل البشرة جيدا لكي تتجنبي ظهور أي بقع حمراء في البشرة بعد ذلك الوسوم

كريم لبان الدكر لوجه كالقمر بدون تجاعيد من منا لا يرغب فى تنعيم البشرة وشدها وأن يصبح وجهك كالقمر لذلك وجدنا عدد كبير من النساء يقومون بأداء، جميع المحاولات للتخلص من الهالات السوداء التي ستواجه تحت العين ويتخلص ايضا من الاسمرار ولكن سمعنا كثيرا عن بعض الطرق الطبيعية من خلالها لبان الذكر التي تستخدم في حل بعض المشاكل الصحية مثل الكحة وعلاج الربو الشعب الهوائية، ولكنه مفيد جدا ايضا فيه ترطيب البشرة، وتنعيمها و تفتيح الاماكن الداكنة التي تتواجد في الجسم لأنه من ضمن المواد الطبيعية المثالية جدا والتي تعتبر من ضمن الاساسيات فى الوصفات الطبيعية يمكنك عزيزتي أن تستخدمي معي فوائد اللبان الذكر لبان الذكر يعمل ايضا على التخلص من الاسمرار التي يتواجد في البشرة.

لبان الذكر يعمل ايضا على تحسين الجلد.

والتخلص من الهالات السوداء التي تتواجد تحت العين.

لبان الذكر يقضي على انتفاخات تحت العين.

يعمل ايضا هذا الماسك من اللبان الذكر على تقشير البشرة.

والتخلص من الجلد الميت.

كما أنه يعمل أيضا على التخلص من اثار الحبوب التي تتواجد في البشرة.

يقضي على اثار اشعة الشمس الفوق بنفسجية. كريم لبان الدكر لوجه كالقمر بدون تجاعيد المكونات :- ثلاث ملاعق من النشا

ملعقه كبيره من لبان الذكر المطحون.

ثلاث ملاعق من عصير الليمون

ماء الورد طريقة التحضير نخلط جميع المكونات من النشا لبان الذكر وعصير الليمون وماء الورد.

ثم نقوم باضافة هذا الماسك على البشرة بشكل متساوي.

يمكننا أن نضع هذا الماسك في الاماكن الداكنة التي تتواجد في الجسم.

ننتظر لمدة نصف ساعة ثم نقوم بغسل البشرة جيدا باستخدام الماء الدافئ.

تكرار الماسك ثلاث مرات في الأسبوع.

لكي نتخلص من الهالات السوداء التي تتواجد تحت وبعض مشاكل البشرة لبان الدكر والترمس المكونات اللبان الدكر المطحون.

ملعقتين من الترمس المطحون.

العسل.

مع الزبادي. طريقة التحضير لبان الذكر قومي بوضع ماء الترمس المطحون والعسل والزبادي.

نخلطهم جيدا ثم قومي باضافة هذا الماسك المتميز على بشرتك النظيفة.

انتظري لمدة 20 دقيقة

ثم قومي بغسل البشرة جيدا لكي تتجنبي ظهور أي بقع حمراء في البشرة بعد ذلك

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