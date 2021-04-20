طريقة عمل كرات البطاطس الشهية في المنزل

طريقة عمل كرات البطاطس الشهية، البطاطس من الخضروات اللذيذة التي تتشكل في أطعمة مختلفة، مما يجعلها محببة للجميع من الصغير إلى الكبير، وقد ظهرت العديد من الوصفات التي تعتمد بالدرجة الأولى على البطاطس بخلاف ما اعتدنا عليه، مثل: كروكيت البطاطس، البطاطس البيوريه، وكرات البطاطس، حيث تعد كرات البطاطس من الاكلات الرئيسية التي يمكن تقديمها كوجبة غداء بجانب طبقة سلطة خضراء.

طريقة عمل كرات البطاطس الشهية

المكونات: 4/1 كيلو صدور دجاج مقطع إلى مكعبات، 2 ملعقة كبيرة زيت ذرة، كوب ماء دافئ، 3 حبات بطاطس مسلوقة ومهروسة، 2 ثمرة فلفل ألوان، ملح، كمون، بابريكا، بقدونس، 2 ملعقة كبيرة صويا صوص، 2 ملعقة كبيرة خل، كوب قشطة، كوب جبنة.

طريقة التحضير

نقوم بتسخين طاسة جيداً، ونضع بها الزيت ثم نضع الدجاج مع التقليب حتى يتغير لونه، ثم نضيف الفلفل والخل وصوص الصويا، وبعد أن تنضج تترك جانبا حتى تبرد.

يتم إضافة البطاطس المسلوقة إلى خليط الدجاج السابق، وتشكل على هيئة كرات متساوية الحجم مع استخدام الماء الدافئ لمنع التصاق البطاطس بالأيدي.

ترص كرات البطاطس في صينية مدهونة بالزيت، ونقوم بإضافة القشطة والجبن على الوجه، وتدخل الفرن حتى تأخذ لون ذهبي.

طريقة كرات البطاطس بالخضروات

المكونات: 2 حبة بطاطس مسلوقة، حبة جزر مسلوقة، نصف كوب فلفل ألوان، ملعقة ثوم مفروم، نصف كوب بسلة مسلوقة، حبة كوسة مقطعة، بيضة، ملح، كمون، فلفل أسود بقسماط، زيت للقلي.

طريقة التحضير

توضع البطاطس المهروسة في طاسة بها زيت على النار، ونضيف إليها الملح والفلفل الأسود والكمون والثوم مع التقليب سريعا حتى تتخلص من الماء بداخلها ونضعها جانبا.

يتم خلط الخضروات المسلوقة مع البطاطس مع التقليب حتى تتجانس المكونات، ونقوم بوضع الخضروات داخل البطاطس مع تشكيلها على هيئة كرات.

توضع كرات البطاطس في الدقيق ثم البيض ثم البقسماط، وتقلى في زيت غزير حتى تتلون باللون الذهبي .