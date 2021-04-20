سر البسبوسه الدايبة الطريه المرمله مثل بسبوسة الحلواني بالخطوات

سر البسبوسه الدايبة الطريه المرمله عند تحضير البسبوسه في المنزل، البسبوسه الطريه المرمله هي من أحلام ربات البيوت، ولأنه يصعب تحقيق ذلك القوام، رغم أنه سهل التحضير، فغالباً ما يصبح جافاً أو متشققاً، لهذا نقدم اليوم أهم خطوات تحضير البسبوسه الطريه المرمله، التي تشبه البسبوسه الجاهزة، على طريقة طهاة سي بي سي سفرة غادة التلي وأميرة شنب. سر البسبوسه الدايبة الطريه المرمله سر البسبوسه الدايبة الطريه المرمله باستخدام مكونات بسيطة وخطوات قليلة وبسيطة يمكنك تحضير البسبوسه الطريه المرمله اللذيذة وطرية في المنزل وهذه هي الوصفة المقادير ثلاث أكواب سميد

ربع ملعقة قليلة من البيكنج بودر

حوالي نصف كوب من الحليب

كذلك نصف كوب من الزبادي

سبعة ملاعق كبيرة سمن

ملعقتين كبيرة من الشربات الحلو

كوب واحد من السكر

نصف ملعقة قليلة من الفانيليا

ستة ملاعق كبيرة من دقيق جوز الهند (اختياري) طريقة تحضير البسبوسه الطريه المرمله اخلطي أولاً دقيق السميد مع البيكنج بودر، ثم قلبيهم معًا، ثم ضعيهم في وعاء، وأضيفي دقيق جوز الهند إذا لزم الأمر.

بعد ذلك، اخلطي نصف كوب حليب مع نصف كوب لبن، ثم أضيفي سبعة ملاعق كبيرة من السمن.

المزيج السابق قومي بوضعه على نار خفيفة وانتظري حتى يذوب السمن لكن لا تغلي حتى درجة الغليان وتأكدي من التسخين فقط.

بعد ذلك، قومي بسكب كوبًا من السكر وملعقتين كبيرتين من الشربات الثقيل، وقلبي المزيج جيدًا حتى تشعري أن جميع المكونات تمتزج جيدًا.

بعد ذلك نسكب الدقيق بعد ما تم وضع البيكنج بودر في خليط الزبدة والسكر والحليب ويقلب.

نحضر صينية ونفرشها بالسمن، ثم نسكب خليط البسبوسه .

. قم بإدخالها للفرن، وعندما يتحول إلى اللون الذهبي، قم بإخراجه.

بعد أن تبرد من درجة حرارة الفرن، نسكب الشربات على البسبوسه الطريه المرمله. الوسوم

سر البسبوسه الدايبة الطريه المرمله عند تحضير البسبوسه في المنزل، البسبوسه الطريه المرمله هي من أحلام ربات البيوت، ولأنه يصعب تحقيق ذلك القوام، رغم أنه سهل التحضير، فغالباً ما يصبح جافاً أو متشققاً، لهذا نقدم اليوم أهم خطوات تحضير البسبوسه الطريه المرمله، التي تشبه البسبوسه الجاهزة، على طريقة طهاة سي بي سي سفرة غادة التلي وأميرة شنب. سر البسبوسه الدايبة الطريه المرمله سر البسبوسه الدايبة الطريه المرمله باستخدام مكونات بسيطة وخطوات قليلة وبسيطة يمكنك تحضير البسبوسه الطريه المرمله اللذيذة وطرية في المنزل وهذه هي الوصفة المقادير ثلاث أكواب سميد

ربع ملعقة قليلة من البيكنج بودر

حوالي نصف كوب من الحليب

كذلك نصف كوب من الزبادي

سبعة ملاعق كبيرة سمن

ملعقتين كبيرة من الشربات الحلو

كوب واحد من السكر

نصف ملعقة قليلة من الفانيليا

ستة ملاعق كبيرة من دقيق جوز الهند (اختياري) طريقة تحضير البسبوسه الطريه المرمله اخلطي أولاً دقيق السميد مع البيكنج بودر، ثم قلبيهم معًا، ثم ضعيهم في وعاء، وأضيفي دقيق جوز الهند إذا لزم الأمر.

بعد ذلك، اخلطي نصف كوب حليب مع نصف كوب لبن، ثم أضيفي سبعة ملاعق كبيرة من السمن.

المزيج السابق قومي بوضعه على نار خفيفة وانتظري حتى يذوب السمن لكن لا تغلي حتى درجة الغليان وتأكدي من التسخين فقط.

بعد ذلك، قومي بسكب كوبًا من السكر وملعقتين كبيرتين من الشربات الثقيل، وقلبي المزيج جيدًا حتى تشعري أن جميع المكونات تمتزج جيدًا.

بعد ذلك نسكب الدقيق بعد ما تم وضع البيكنج بودر في خليط الزبدة والسكر والحليب ويقلب.

نحضر صينية ونفرشها بالسمن، ثم نسكب خليط البسبوسه .

. قم بإدخالها للفرن، وعندما يتحول إلى اللون الذهبي، قم بإخراجه.

بعد أن تبرد من درجة حرارة الفرن، نسكب الشربات على البسبوسه الطريه المرمله.

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