الكريم السحري من الصيدلية للتخلص من سواد المنطقة الحساسة والابطين والجسم كله في دقائق

الكريم السحري من الصيدلية للتخلص من سواد المنطقة الحساسة الاسمرار يتواجد في المناطق الحساسة من أكثر الأشياء المزعجة ولكنها تظهر أيضا بسبب بعض العادات السيئة، التي نقوم بها إذا كان باستخدام الشفرات أو تعرض الجسم دائما لأشعة الشمس أو استخدام كريمات إزالة الشعر أو التعرق بشكل مفرد واستخدام منتجات إزالة العرق جميع الامور هذه تعتبر ايضا من ضمن الامور التي يتعرض لها الجلد لأنها تعمل في هذا الوقت إلى ظهور الاسمرار لان الدهون تتراكم وبصفة مستمرة في هذه المناطق، ولكن يمكن هي عزيزتي ان تستخدمي كريم بانثينول لأنه سوف يساعد في ازاله الجلد الميت والتخلص ايضا من اسمرار البشرة الكريم السحري من الصيدلية للتخلص من سواد المنطقة الحساسة كريم البانثينول يعمل على تفتيح البشرة .

الليمون يقضي ايضا على البقع الداكنة التي تتواجد في الاماكن الحساسة.

يقضي على الاسمرار التي نجدها تحت الابطين وفي منطقة العانة وغيرها.

يخلص البشرة من الجفاف الذي يتواجد فيها و يزيل الجلد الميت. المكونات : – ثلاث ملاعق من عصير ليمون.

ملعقة واحدة من كريم البانثينول. الطريقة :- نخلط عصير الليمون مع كريم بانثينول.

ثم نقوم بتطبيق هذا الماسك على الاماكن الحساسة وتحت الابط .

يجب علينا الانتظار لمدة 20 دقيقة

ثم نقوم بغسل البشرة جيدا باستخدام الماء البارد هذا الماسك.

يفضل استخدامه يوميا للتخلص من اسمرار البشره بشكل سريع. البانثينول وزيت اللوز للتخلص من اسمرار البشرة المكونات :’ ملعقة كبيرة من صودا الخبز .

ملعقتين من زيت اللوز.

ملعقة من زيت جوز الهند.

ثلاث ملاعق من كريم البانثينول الطريقة:’ يمكن أيضا أن نقوم باستخدام هذا الماسك كمقشر.

صودا الخبز مع زيت اللوز وزيت جوز الهند و كريم البانثينول في وعاء واسع.

نخلط جيدا ثم نقوم باضافة هذا الماسك على الأماكن الحساسة من تحت الابطين.

نقوم بفرك الجسم جيدا ننتظر لمدة عشر دقائق.

ثم نقوم بغسل البشرة بالماء البارد.

يفضل أيضا تكرار هذا الماسك أكثر من مرة لكي نحصل على النتائج المرغوب فيها من لتنعيم البشرة وتفتيح الجلد. الوسوم

الكريم السحري من الصيدلية للتخلص من سواد المنطقة الحساسة الاسمرار يتواجد في المناطق الحساسة من أكثر الأشياء المزعجة ولكنها تظهر أيضا بسبب بعض العادات السيئة، التي نقوم بها إذا كان باستخدام الشفرات أو تعرض الجسم دائما لأشعة الشمس أو استخدام كريمات إزالة الشعر أو التعرق بشكل مفرد واستخدام منتجات إزالة العرق جميع الامور هذه تعتبر ايضا من ضمن الامور التي يتعرض لها الجلد لأنها تعمل في هذا الوقت إلى ظهور الاسمرار لان الدهون تتراكم وبصفة مستمرة في هذه المناطق، ولكن يمكن هي عزيزتي ان تستخدمي كريم بانثينول لأنه سوف يساعد في ازاله الجلد الميت والتخلص ايضا من اسمرار البشرة الكريم السحري من الصيدلية للتخلص من سواد المنطقة الحساسة كريم البانثينول يعمل على تفتيح البشرة .

الليمون يقضي ايضا على البقع الداكنة التي تتواجد في الاماكن الحساسة.

يقضي على الاسمرار التي نجدها تحت الابطين وفي منطقة العانة وغيرها.

يخلص البشرة من الجفاف الذي يتواجد فيها و يزيل الجلد الميت. المكونات : – ثلاث ملاعق من عصير ليمون.

ملعقة واحدة من كريم البانثينول. الطريقة :- نخلط عصير الليمون مع كريم بانثينول.

ثم نقوم بتطبيق هذا الماسك على الاماكن الحساسة وتحت الابط .

يجب علينا الانتظار لمدة 20 دقيقة

ثم نقوم بغسل البشرة جيدا باستخدام الماء البارد هذا الماسك.

يفضل استخدامه يوميا للتخلص من اسمرار البشره بشكل سريع. البانثينول وزيت اللوز للتخلص من اسمرار البشرة المكونات :’ ملعقة كبيرة من صودا الخبز .

ملعقتين من زيت اللوز.

ملعقة من زيت جوز الهند.

ثلاث ملاعق من كريم البانثينول الطريقة:’ يمكن أيضا أن نقوم باستخدام هذا الماسك كمقشر.

صودا الخبز مع زيت اللوز وزيت جوز الهند و كريم البانثينول في وعاء واسع.

نخلط جيدا ثم نقوم باضافة هذا الماسك على الأماكن الحساسة من تحت الابطين.

نقوم بفرك الجسم جيدا ننتظر لمدة عشر دقائق.

ثم نقوم بغسل البشرة بالماء البارد.

يفضل أيضا تكرار هذا الماسك أكثر من مرة لكي نحصل على النتائج المرغوب فيها من لتنعيم البشرة وتفتيح الجلد.

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