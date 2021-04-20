اسرار نجاح معمول التمر السعودي الفاخر علي الطريقة السعودية الاصلية

اسرار نجاح معمول التمر السعودي الفاخر هي واحدة من أشهى الحلويات المعروفة في العالم العربي، وتشتهر بمذاقها الحلو وقوامها المقرمش، بالإضافة إلى الحشوات المختلفة، يمكن أيضًا إضافة معجون العناب أو المكسرات الأخرى حسب الحاجة، وذلك نظرًا لأن تحضيرهذا النوع من الحلوى له صلة خاصة بالأعياد الدينية، فمن الجدير بالذكر أن كل بلد فريد من نوعه في أسلوبه وطريقة تحضيره، وفي هذا المقال سوف نوضح لك كيفية الاستعداد على الطريقة السعودية. مكونات معمول التمر السعودي الفاخر مكونات معمول التمر السعودي الفاخر كيلوغرام من الدقيق

ملعقتين كبيرة حليب بودرة

400 جرام سمن

1 ملعقة صغيرة سكر

قليل من الملح

ملعقة كبيرة زبدة

عيدان القرفة

نصف ملعقة كبيرة من الخميرة المذابة في الماء

رشة قليلة من المحلب

الماء الدافئ “حسب الحاجة” مقادير حشوة معمول التمر السعودي معجون من التمر “حسب الطلب”

حفنة من الحبهان المطحون

بذور السمسم المحمص “حسب الطلب” طريقة تحضير معمول التمر السعودي في وعاء، اخلطي الدقيق والسكر والحليب والملح والمحلب وقلبي جيداً. نضع القرفة والزبدة في قدر على نار متوسطة ونقلب حتى تذوب الزبدة، نرفعها عن النار ونتركها تبرد. صب الخليط السابق في خليط الدقيق الأبيض واستمر في تقليب المكونات حتى تتداخل الزبدة والدقيق تمامًا. يُضاف خليط الماء والخميرة، ويُعجن المكوّنات ويُضاف كمية كافية من الماء لتشكيل عجينة لزجة. اتركي العجينة لمدة عشر دقائق حتى تتماسك. ثم تُدرد العجينة وتُقسم إلى كرات متساوية الحجم. خلطنا صلصة التمر مع بذور السمسم والحبهان. ثم نقوم بحشو كرات العجين معًا، ثم نقوم بوضعها في القالب لتشكيل معمول التمر السعودي. المعمول الجاهز نقوم بوضعه في صينية الفرن. ثم نقوم بوضعها في الفرن لمدة لا تقل عن عشرون دقيقة. ثم نقوم برش السكر الناعم على المعمول وقدميها. الوسوم

اسرار نجاح معمول التمر السعودي الفاخر هي واحدة من أشهى الحلويات المعروفة في العالم العربي، وتشتهر بمذاقها الحلو وقوامها المقرمش، بالإضافة إلى الحشوات المختلفة، يمكن أيضًا إضافة معجون العناب أو المكسرات الأخرى حسب الحاجة، وذلك نظرًا لأن تحضيرهذا النوع من الحلوى له صلة خاصة بالأعياد الدينية، فمن الجدير بالذكر أن كل بلد فريد من نوعه في أسلوبه وطريقة تحضيره، وفي هذا المقال سوف نوضح لك كيفية الاستعداد على الطريقة السعودية. مكونات معمول التمر السعودي الفاخر مكونات معمول التمر السعودي الفاخر كيلوغرام من الدقيق

ملعقتين كبيرة حليب بودرة

400 جرام سمن

1 ملعقة صغيرة سكر

قليل من الملح

ملعقة كبيرة زبدة

عيدان القرفة

نصف ملعقة كبيرة من الخميرة المذابة في الماء

رشة قليلة من المحلب

الماء الدافئ “حسب الحاجة” مقادير حشوة معمول التمر السعودي معجون من التمر “حسب الطلب”

حفنة من الحبهان المطحون

بذور السمسم المحمص “حسب الطلب” طريقة تحضير معمول التمر السعودي في وعاء، اخلطي الدقيق والسكر والحليب والملح والمحلب وقلبي جيداً. نضع القرفة والزبدة في قدر على نار متوسطة ونقلب حتى تذوب الزبدة، نرفعها عن النار ونتركها تبرد. صب الخليط السابق في خليط الدقيق الأبيض واستمر في تقليب المكونات حتى تتداخل الزبدة والدقيق تمامًا. يُضاف خليط الماء والخميرة، ويُعجن المكوّنات ويُضاف كمية كافية من الماء لتشكيل عجينة لزجة. اتركي العجينة لمدة عشر دقائق حتى تتماسك. ثم تُدرد العجينة وتُقسم إلى كرات متساوية الحجم. خلطنا صلصة التمر مع بذور السمسم والحبهان. ثم نقوم بحشو كرات العجين معًا، ثم نقوم بوضعها في القالب لتشكيل معمول التمر السعودي. المعمول الجاهز نقوم بوضعه في صينية الفرن. ثم نقوم بوضعها في الفرن لمدة لا تقل عن عشرون دقيقة. ثم نقوم برش السكر الناعم على المعمول وقدميها.

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